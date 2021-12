Autorité quotidienne : L’astuce rétractable d’Oppo

Bonjour ! Désolé pour le retard d’envoi, une sorte de problème d’image sur le site d’accueil….

La chute précoce d’Oppo

Oppo Inno Day est prévu pour les 14 et 15 décembre la semaine prochaine, la société devant présenter les nouvelles technologies qu’elle s’efforce d’apporter à ses téléphones au cours des prochaines années.

Mais, dans un possible teasing ou un possible moment oopsie, le compte Twitter d’Oppo basé aux Philippines a publié une vidéo d’une « caméra rétractable auto-développée » avec le hashtag #OPPOINNODAY2021.

Et voici un gros plan du texte :

Qu’est-ce que tout cela veut dire?

Ce que nous pouvons voir ici à partir du texte sur le boîtier de la caméra est une taille de capteur de 1/1,56″, qui correspondrait à l’Oppo Find X3 Pro et à son capteur Sony IMX766. Mais c’est peut-être maintenant avec un zoom optique amélioré grâce à l’appareil photo rétractable, avec une distance focale de 50 mm et une ouverture f/2,4. Peut-être : nous ne savons pas avec certitude si c’est pour les capacités de zoom ou d’autres options de performances de l’appareil photo

Concurrence:

Xiaomi a déclaré au monde qu’il jouait avec la technologie il y a un peu plus d’un an et qu’à l’époque, en ajoutant des objectifs rétractables, comme vous pouvez le voir sur les appareils photo numériques d’hier et d’aujourd’hui, les appareils peuvent avoir une plus grande ouverture. Cela « augmente ensuite la quantité d’entrée de lumière de 300% », a déclaré Xiaomi, et « présente de meilleures performances dans la photographie de portrait et la photographie de nuit par rapport aux structures de caméra actuellement utilisées ». L’aspect télescopique signifie également que le téléphone se range toujours dans votre poche, et la vidéo d’Oppo a montré le support tout trempé dans l’eau, ce qui implique qu’il n’y a pas de perte de résistance à l’eau avec l’ajout de l’objectif. Bien sûr, nous n’avons pas réellement vu cela dans la main de Xiaomi, et les annonces d’Inno Day d’Oppo sont généralement bien en avance sur la commercialisation, donc les vraies performances ne sont pas exactement connues. Dans tous les cas, nous en apprendrons probablement davantage sur Oppo lorsque l’événement Inno Day débutera la semaine prochaine.

rafle

🚗 Intel rendra public Mobileye l’année prochaine : le prix d’achat était de 15 milliards de dollars en mars 2017, il pourrait être coté à 50 milliards de dollars. Mobileye aura besoin d’un capital énorme pour équiper un tas de voitures/taxis autonomes, alors c’est peut-être ainsi qu’Intel lève le capital ? (TechCrunch).

😬 Life360, la société qui rachète Tile, vendrait prétendument les données de localisation de millions de familles et d’enfants (Gizmodo)… Les pratiques de vente de données de Life360 ont été révélées dans un rapport accablant publié par The Markup lundi. Pire que GasBuddy ! (En parlant de, bravo à notre vieil ami Adam Doud qui écrit maintenant à plein temps pour Digital Trends !)

🔫 The Matrix Awakens est une démo d’Unreal Engine 5 que vous pouvez précharger aujourd’hui, et elle semble liée au streaming des Game Awards de jeudi (Engadget).

Graphique mardi

Voici les routes maritimes du monde :

Vous pouvez apercevoir le Rhin qui traverse les Pays-Bas et l’Allemagne, ainsi que la rivière Snake qui se jette dans l’Idaho. Nous avons certainement tous vu quelque chose de similaire auparavant, mais le transport maritime est particulièrement intéressant, encore une fois, en ce moment, et pas seulement parce que des navires géants traversent à nouveau le canal de Suez (avec succès, pour l’instant !)

