Autorité quotidienne : le marketing de Xiaomi

Bonjour ! Lancement de Xiaomi, bizarrerie du processeur de Google et milliardaire dans l’espace avec trois autres personnes à venir…

Le lancement étrange de Xiaomi

Hier, Xiaomi a lancé sa série Xiaomi 11T, tout en se concentrant toujours sur l’Europe et l’Asie plutôt que sur les ventes aux États-Unis.

Que souhaitez-vous savoir:

Le Xiaomi 11T Pro (la marque Mi est morte maintenant, rappelez-vous) mène la série, avec un Snapdragon 888, un écran AMOLED de 6,67 pouces qui a fière allure, une autonomie solide avec une charge ultra-rapide de 120 W et une triple caméra, se concentrant sur un Tireur principal 108MP. Pour réduire les coûts, Xiaomi a lésiné sur l’indice IP, a opté pour une construction en plastique moins chère, a laissé de côté la recharge sans fil et a lancé le modèle de base avec 8 Go/128 Go à 649 € (~ 650 $, avant taxes). Selon votre région, il se bat avec des modèles comme le vanille OnePlus 9 (649 $), Motorola Edge (699 $), iPhone 13 (699 $) et le Galaxy S21 FE, chaque fois que Samsung le lancera enfin dans les prochaines semaines. Les critiques sont déjà sorties et elles ne sont que ok. Le 11T Pro ressemble à un ensemble puissant de composants qui ne s’empilent pas tout à fait grâce à une caméra moyenne et à une sensation de construction bon marché. Verdict : « Xiaomi visait haut avec le 11T Pro, mais n’a pas tout à fait atteint son objectif. Le téléphone a de nombreux atouts, comme un écran magnifique, des performances optimales et une charge ultra-rapide, mais les appareils photo sont médiocres et plusieurs fonctionnalités manquantes nuisent à son attrait général.

L’étrangeté sans téléphone :

La proximité du lancement de l’événement d’Apple d’un jour a fait que le marketing déjà maladroit de Xiaomi se sentait follement hors-piste.

Xiaomi est étrange en ce sens qu’il est vraiment très doué pour les smartphones solides et économiques et les produits phares qui cochent de nombreuses cases. Mais le marketing n’est pas du tout sa force. Ses meilleurs efforts de marketing sont ses prix, pas ses lancements.



Dans un lancement flashy de deux heures, Xiaomi a été distrait par la mode et la réalisation de films plutôt que par les détails de ses appareils.

C’était élégant et à gros budget, pittoresque et coûteux, mais le temps de Xiaomi était consacré à des éléments extrêmement étranges. Xiaomi a montré de manière confuse plus d’une demi-douzaine de courts métrages. Il a prononcé le mot “Cinemagic” (Cinema Magic) plus d’une douzaine de fois comme slogan de la série 11T. Xiaomi a présenté une collaboration avec la rédactrice de mode française Carine Roitfeld. Le mannequin Coco Rocha a posé avec le Mi 11 Lite NE dans une vidéo d’une minute. Rien de tout cela n’avait vraiment l’impression d’appartenir ou de fonctionner de manière cohérente.

J’ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi c’était l’approche de Xiaomi. De toute évidence, Xiaomi vise l’effet marketing de l’aspiration de la marque ; il ne se concentre pas exclusivement sur les cinéastes et les fashionistas d’Hollywood et ainsi de suite pour acheter son téléphone.

Un principe marketing de base consiste à associer le glamour, à faire croire aux gens que votre téléphone est meilleur et plus précieux. C’est la psychologie sociale, l’effet célébrité, etc. Ainsi, Xiaomi a pensé associer sa marque à Hollywood et à la mode ; pas tellement les nerds et les geeks qui se demandent si un téléphone a une cote IP. Apple gère cela sans avoir l’impression d’essayer. Xiaomi avait l’impression que c’était beaucoup plus large.

Aussi: La nouvelle tablette Pad 5 de Xiaomi est devenue mondiale et sera lancée en Europe pour 349 €.

Rassemblement

💵 Le succès des smartphones haut de gamme d’Apple sur le marché des 800 $+ et 400 $+ laisse Samsung derrière (Autorité Android).

🍟 Les spécifications de la puce Tensor dans Google Pixel 6 semblent être là, mais si c’est le cas, elles sont déroutantes en raison d’un mélange de cœurs de processeur nouveaux et anciens. En parlant de chips, Google a un moment vendu des chips au Japon (Android Authority).

L’événement iPhone 13 d’Apple qui mentionnait à peine la 5G : 90 secondes en 80 minutes, malgré le fait marquant de l’année dernière de la 5G. Cela prouve à quel point cela a été difficile (CNET).

Indices qu’Oppo a du mal : Oppo a fusionné ses opérations avec OnePlus, comme nous le savons, mais il a réduit ses effectifs de 20% et réduit ses divisions clés (Bloomberg).

🛵 La startup de scooters électriques Gogoro, qui possède cette infrastructure de batterie échangeable, devient publique via SPAC (The Verge).

🎸 Marshall dévoile ses premiers vrais écouteurs sans fil avec ANC : 129 $ Minor III (Engadget).

💸 App Annie a été condamnée à une amende de 10 millions de dollars dans une affaire qui montre comment les données étaient promises au secret mais ont fini par être des « données non agrégées et non anonymisées », ce qui aurait permis à App Annie de faire de bien meilleures estimations simplement en… sachant les réponses malgré le fait que cela ne le ferait certainement pas (Gizmodo).

🤑 Également dans les scandales de délit d’initié : un gars travaillant sur le plus grand marché NFT a acheté des NFT qu’il savait mettre en évidence (The Block).

🥅 Google est pris dans le filet antitrust mondial (Wired).

🎮 Les anciens développeurs d’Ubisoft ouvrent un nouveau studio, diss immédiatement Ubisoft (Kotaku).

Le Crew Dragon de SpaceX a transporté quatre autres personnes – tous des citoyens privés – dans l’espace (Ars Technica).

👃 Wikipédia déclare : « Le nez humain est extrêmement sensible à la géosimine [the compound that we associate with the smell of rain], et est capable de le détecter à des concentrations aussi faibles que 400 parties par billion. Comment cela se compare-t-il à d’autres parfums? (r/askscience)

Jeudi de retour

Rappelez-vous quand les mots de passe étaient la voie à suivre ? Un monde infernal de détails oubliés, de ne pas utiliser un mot de passe trop long, de violations, d’un mélange de chiffres et de lettres, etc.

Je veux dire, nous sommes encore à cette époque, désolé. Mais les choses s’améliorent ! La nouvelle que les comptes Microsoft peuvent désormais être totalement sans mot de passe signifie que nous pourrions enfin voir un catalyseur pour passer à autre chose. Microsoft travaille à une connexion sans mot de passe et nous sommes enfin là. “Aujourd’hui est une étape majeure pour les ambitions sans mot de passe de Microsoft, après que la société a activé les clés de sécurité en 2018 et a rendu Windows 10 sans mot de passe en 2019”, écrit The Verge. « Nous avons déployé cela chez Microsoft et près de 100 % de Microsoft est désormais sans mot de passe », déclare Vasu Jakkal, vice-président de la sécurité, de la conformité et de l’identité de Microsoft. Plus de 200 millions de personnes utilisent déjà des options sans mot de passe.

