Autorité quotidienne : Lenovo continue d’essayer des trucs 💻

il y a 28 minutes

Bonjour et j’espĂšre que vous avez passĂ© un bon Halloween ! Tout d’abord, l’heure d’Ă©tĂ© a pris fin ici en Allemagne, ce qui peut signifier des heures d’arrivĂ©e diffĂ©rentes pour cette newsletter dans votre boĂźte de rĂ©ception.

DeuxiĂšmement, WebSummit dĂ©marre Ă Lisbonne aujourd’hui (selon une approche de fuseau horaire compatible avec les États-Unis) avec 40 000 participants faisant la queue. Un discours d’intĂ©rĂȘt a lieu mercredi : Craig Federighi, vice-prĂ©sident directeur de l’ingĂ©nierie logicielle d’Apple, prononce un « discours d’ouverture sur la confidentialitĂ© des utilisateurs et la sĂ©curitĂ© des produits ».

Evan Blass est de retour, publiant un tas d’images de produits de diffĂ©rents appareils, allant de petits comme le JBL Live Free 2 au prochain tĂ©lĂ©phone pliable Royole, Ă un appareil Ă©trange Ă venir : le Lenovo Thinkbook Plus 17 pouces.

Je pense que toutes les informations dont nous disposons se trouvent dans cette image unique (assez basse résolution), mais il se passe beaucoup de choses avec ce gros ordinateur portable :

👉 « Nos tĂ©lĂ©phones Ă 1 000 $ mĂ©ritent de meilleurs Ă©tuis » (Android Authority).

📁 Royole pourrait ajouter une camĂ©ra selfie contextuelle Ă son prochain tĂ©lĂ©phone pliable, vraisemblablement FlexPai 3 (Android Authority).

⚡ Il y a un lĂ©ger scintillement avec l’Ă©cran Pixel 6 Pro pour certaines personnes, correctif Ă venir en dĂ©cembre (Android Authority).

📾 Le nouveau capteur du Nikon Z9 pourrait ĂȘtre le dĂ©but d’un grand changement dans la photographie : premier Nikon Ă omettre un obturateur mĂ©canique traditionnel, mais quelque chose arrive aussi Ă plus d’appareils photo (The Verge).

🆙 D’une maniĂšre ou d’une autre, Roblox (d’une valeur de 50 milliards de dollars) Ă©tait en panne pendant trois jours complets, empĂȘchant 50 millions de personnes d’y jouer chaque jour ! La sociĂ©tĂ© Ă©tait Ă©trangement silencieuse Ă propos du problĂšme, mais affirme que le problĂšme est dĂ©sormais rĂ©solu : « Un systĂšme central de notre infrastructure a Ă©tĂ© submergĂ©, provoquĂ© par un bogue subtil dans nos communications de service backend alors qu’il Ă©tait soumis Ă une charge importante. » Des spĂ©culations alĂ©atoires pointent du doigt HashiCorp, un logiciel de gestion des serveurs dans les centres de donnĂ©es, qui pourrait ĂȘtre le problĂšme (HackerNews). Note finale : Roblox est plus proche du mĂ©tavers que tout ce que Meta a en ce moment


đŸ€” Deux points de vue sur le MacBook Pro 2021 : Oui, c’est ce que vous attendiez (Ars Technica), mais aussi, alors que c’est le meilleur ordinateur portable d’Apple, vous n’avez probablement pas besoin du nouveau MacBook Pro : procurez-vous simplement le MacBook Air ( AutoritĂ© Android).

📉 La pĂ©nurie mondiale de puces « est loin d’ĂȘtre terminĂ©e » car les temps d’attente s’allongent : « Certains acheteurs essayant de passer de nouvelles commandes obtiennent des dates de livraison en 2024 » (WSJ, $).

💿 Le stockage 5D peut contenir 500 To sur un disque en verre de la taille d’un CD (Engadget).

đŸ•č Écoutez, Sega fait quelque chose : explorer une alliance de cloud gaming avec Microsoft oĂč il pourrait dĂ©velopper des titres Ă gros budget en utilisant la technologie de cloud gaming du fabricant Xbox (Sega).

đŸ„œ John Carmack lance quelques mots d’avertissement pour Meta et ses plans mĂ©tavers, et son patron, Zuckerberg (Ars Technica).

🌎 Qu’est-ce que la COP26 et pourquoi est-elle importante ? (Gizmodo).

Juste pour expliquer quelques fake news Ă propos d’Elon Musk « offrant 6 milliards de dollars pour rĂ©soudre la faim dans le monde »: non, en fait, les 6 milliards de dollars servent juste Ă Ă©viter que 42 millions de personnes ne meurent de faim. Ainsi, les 6 milliards de dollars aident, mais ne « rĂ©solvent » pas la faim dans le monde. Donc, un Ă©norme grain de sel sur des histoires comme celle-ci de Bloomberg.

« Est-ce que les puissants tĂ©lescopes spatiaux, capables de voir vers un univers plus jeune et plus petit, voient la mĂȘme chose quelle que soit la direction dans laquelle ils font face ? Ou le plus petit univers est-il « étiré » dans toutes les directions ? » (r/askscience).