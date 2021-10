Autorité quotidienne : logos USB-C et confusion 🔌

Le chargement USB-C est notre avenir, en particulier avec l’UE derrière la norme, comme nous l’avons découvert la semaine dernière.

Mais l’USB-C a du travail à faire:

L’un des problèmes durables de l’USB-C (qui est également un problème pour les câbles comme HDMI, ou tout le désordre que sont les cartes SD et microSD) est que les câbles USB-C peuvent se ressembler, mais agir différemment. Mêmes connecteurs, différentes capacités autour de la charge rapide à 60W ou 240W, vitesses 2.0 ou 3.2, prise en charge Thunderbolt ou non… votre câble moyen est susceptible d’être un mélange.

Désormais, l’USB Implementers Forum (USB-IF), avec le soutien de la myriade d’entreprises impliquées, a concocté des logos « Certified USB Type-C Cable » pour les câbles et chargeurs certifiés.

Les logos sont conçus pour « démystifier les normes USB-C 2.1 et USB Power Delivery (USB-PD) 3.1 ».

Voici ces logos :

🔜 Fairphone 4 5G annoncé : une nouvelle offre brillante de Fairphone, maintenant avec 5G, un chipset 750G, deux caméras 48Mp et plus éthique que jamais – en plus, il pourrait obtenir Android 15. Je parle avec Fairphone la semaine prochaine, appuyez simplement sur répondre à cet e-mail si vous avez des questions ! (Autorité Android).

📸 Revue Vivo X70 Pro Plus : Un produit phare haut de gamme, mais l’expérience n’est pas tout à fait là, bien que la stabilisation du cardan sur le système de caméra soit un gros sujet de discussion (Android Authority).

📈 Samsung place peut-être ses espoirs dans le Galaxy S22 de base, qui représente au moins la moitié de la production totale de la série S22 (Android Authority).

🆘 Les propriétaires de pixels en cas d’urgence peuvent demander de l’aide plus rapidement avec cette mise à jour de l’application (Android Authority).

🆕 Le prochain smartphone de Xiaomi pourrait emballer un écran 4K (Android Authority).

🎧 Les derniers vrais écouteurs sans fil de Sony ne coûtent que 100 $ (Engadget).

🤔 Intel lance son processeur neuromorphique Loihi 2 de nouvelle génération, alors, qu’est-ce que c’est encore ? (Ars Technica).

🍎 La forteresse du secret d’Apple s’effondre de l’intérieur : certains ne sont pas contents de supporter la nature hiérarchique et secrète de l’entreprise (The Verge).

⚽ L’eFootball gratuit de Konami est déjà le jeu Steam le moins bien noté de l’histoire (VGC).

🔋 Lordstown Motors vendra son usine à Foxconn pour 230 millions de dollars, et Foxconn laissera Lordstown Motors être locataire de l’ancien site de GM, et Foxconn achète également pour 50 millions de dollars d’actions de Lordstown Motors (The Verge). Voici une nouvelle vidéo intéressante sur la façon dont Foxconn est également issue de TechAltar (YouTube).

Disney et Scarlett Johansson ont réglé leur procès, en privé, probablement pour des dizaines de millions (The Verge).

👖 Une paire de jeans, 365 jours : Pourquoi j’ai porté la même paire de pantalons pendant un an d’affilée (ils ont été lavés pendant les 365 jours, remarquez) (CNET).

📚 Day One at the Every : un extrait du nouveau roman de Dave Eggers (Wired).

📈 L’envolée de 300 % du silicium provoque un autre choc de prix dans le monde, car le métal de base fait face à des contraintes (Bloomberg).

👂 « Quelqu’un d’autre lit-il toujours les sous-titres codés même s’il entend parfaitement le son ? » (r/questions stupides).

10 adaptations de livres à venir que nous avons absolument hâte de voir est le titre d’un article de Mashable qui vous aide vraiment à vous préparer à des histoires de grande envergure à venir à la télévision et au cinéma, et cela n’inclut pas les goûts de Dune ou Wheel of Temps.

La liste n’est pas exactement pleine de choses avec lesquelles je suis d’accord mais wow, il y a quelques merveilles de science-fiction :

Le problème des trois corps de Liu Cixin, qui est l’une des grandes histoires de science-fiction et David Benioff et DB Weiss de Game of Thrones devraient servir de showrunners et de producteurs exécutifs, avec Derek Tsang confirmé pour diriger. (Juste, euh, ne pensez pas du tout à la dernière saison de Game of Thrones.) La femme du voyageur du temps (euh, encore une fois) sera également à l’écran sur HBO. Et, The Power de Naomi Alderman, une histoire bouleversante sur la façon dont les femmes développent un courant électrique dans leur corps, qui change très rapidement la dynamique homme-femme dans le monde, et a fait la liste de l’ancien président Barack Obama de ses livres préférés en 2017, qui arrive sur Amazon Prime. J’en ai gardé un gros pour la fin de cette liste de listes, car c’est le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien. L’une des triologies exceptionnelles de tous les temps verra de nouveaux détails qu’apparemment Amazon est en train de dénicher dans cette série télévisée.

Tous mes vœux!

Tristan Rayner, rédacteur en chef.