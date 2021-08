Autorité quotidienne : Magic 3 ✨

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-august-13-2021/

Salut ! Je pars pour la Formule E ici à Berlin demain. Bizarrement, à l’approche des deux dernières courses, 18 pilotes pourraient encore remporter le championnat, ce qui est assez fou. C’est une vieille série déjantée même après 7 ans de course.

Honor, nous ne jurons pas du tout avec Huawei, a lancé hier sa série Honor Magic 3, son premier produit phare post-Huawei.

Il y a le Honor Magic 3, le Honor Magic 3 Pro et le Honor Magic 3 Pro Plus. Tous partagent un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 4 600 mAh, une charge filaire de 66 W, le skin Magic UI 5 et une prise en charge complète des services mobiles Google, merci beaucoup. Le Pro Plus met tout en œuvre, offrant le dernier chipset Snapdragon 888 Plus, une configuration de quatre caméras arrière dans un design sophistiqué (bien que peu attrayant), un indice de protection IP68 et un éclat de protection «Nano Crystal Shield» à l’avant contre les chutes. Ils sortent aussi définitivement de la Chine, du moins en Europe, mais à un prix élevé : le Pro Plus commence à un prix assez fou de 1 499 € (~ 1 759 $) pour la seule configuration, qui est un périphérique de stockage de 12 Go de RAM/512 Go. . Et dans une certaine confusion, Honor a dû mettre à jour les points de vente, y compris Android Authority, qu’il apporterait deux séries de mises à jour Android au Magic 3, c’est-à-dire Android 12 qui devrait arriver dans quelques semaines environ, et Android 13 après cela.

Racines de Huawei :

Voici ce que mon collègue Hadlee Simons a écrit à propos de cet appareil étant un Huawei P50 Pro proche mais pas tout à fait avec un nouveau badge. Notamment, c’est à quel point les systèmes de caméra sont proches : « Le P50 Pro et le Honor Magic 3 Pro Plus offrent tous deux un appareil photo principal de 50 MP (et il semble que le téléphone de Huawei ait aussi un IMX700), un objectif périscope de 64 MP et une haute résolution. appareil photo monochrome (bien que 64MP contre 40MP du P50 Pro). Nous voyons même les mêmes vitesses de charge filaire et sans fil sur les appareils Pro, tandis que les Magic 3 et P50 standard partagent la même charge filaire de 66 W. » “Cette similitude suggère que les téléphones Honor étaient en préparation avant la séparation de Huawei, ce qui est logique étant donné le long temps de développement des smartphones en général.” “Cela pourrait être le plus proche des nouveaux téléphones Huawei avec le support de Google.” Ainsi, comme le souligne Hadlee : cela ressemble à toute l’excellence matérielle, à la qualité de fabrication et à l’imagerie de l’appareil photo de Huawei… mais avec la marque Honor, les modèles 5G, les services mobiles Google et une disponibilité plus large que la Chine. Cela dit, Honor a déjà déclaré qu’il devait développer ses propres algorithmes d’imagerie, incapables de prendre ceux de Huawei, apparemment. Et les liens de Huawei peuvent ne pas durer au-delà d’une génération ou deux. Pourtant, c’est presque comme si l’interdiction commerciale des États-Unis sur Huawei avait été atténuée (Twitter). Qui aurait pensé ?

🔜 Le Samsung Galaxy S21 FE sort de la certification : des indices sur la date de lancement initiale du 11 août, mais nous attendons toujours de le voir émerger (Android Authority).

Galaxy A52S : un nouveau Samsung milieu de gamme pourrait être le téléphone 5G à 500 $ à battre (Android Authority).

🔜 Un Fairphone 4 est confirmé en route avec une connectivité Android 11 et 5G (Android Authority).

Ce nouvel ordinateur de poche de jeu combine Android et un design de style Switch (Android Authority).

😬 Avis AMD RX 6600XT : Un triste bruit de trombone d’un GPU 2021 “$379” (Ars Technica).

🧮 Windows 11 obtient un outil de capture, une calculatrice et des applications de messagerie mis à jour (The Verge).

💍 Amazon déplace la production du Seigneur des Anneaux de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni (The Verge).

🤖 Huh : Nvidia a révélé que son PDG était généré par ordinateur dans un discours d’ouverture et que personne ne l’a remarqué ! Ce qui semble sauvage et fou, mais en fait, la partie CGI n’a duré que 14 secondes – et c’est au moins assez faux pour que je ne sache vraiment pas si c’est une surprise – cela ressemble intentionnellement à une supercherie CGI ou à écran vert, plutôt qu’à une vue effrayante du futur? Quoi qu’il en soit, la chose vraiment impressionnante était une partie où le vrai PDG était dans une cuisine CGI qui avait l’air très réelle (VICE).

🕸 Cet ingénieur est plus proche de la création de vrais tireurs Web Spider-Man que quiconque (Gizmodo).

😎 Une série de tests a montré que toutes les marques de voitures équipées de systèmes semi-automatisés d’aide à la conduite, y compris Tesla, sont assez facilement dupées. Mon préféré, hilarant, est une paire de lunettes de fantaisie classiques avec des globes oculaires dupés du système de GM (Car and Driver, YouTube)

👩‍🚀 Le programme spatial russe vient de jeter un astronaute de la NASA sous le bus pour… essayer de détourner l’attention d’une quasi-catastrophe il y a deux semaines ? (Ars Technica).

🤔 « Les humains écrasent les mouches parce qu’elles nous ennuient, pas pour se nourrir. Est-ce que d’autres animaux tuent d’autres espèces pour des raisons autres que la nourriture ou la défense ? » (r/questions stupides).

Le premier match de football en full motion capture entre les rivaux de troisième division de la Liga, l’Atlético Sanluqueño et le CD Gerena, pourrait finir par être « les 90 minutes de football les plus influentes jamais jouées ». Pourquoi? Comment est-ce possible? Eh bien, cela redéfinira la série FIFA d’EA, écrit Wired.

Devis:

« Ce n’est qu’en capturant 22 joueurs en 90 minutes qu’EA a pu générer suffisamment d’animations, 8,75 millions d’images, pour alimenter sa nouvelle technologie ‘HyperMotion’. L’apprentissage automatique entre alors en jeu. “Auparavant, lorsqu’un joueur s’approchait du ballon pour effectuer l’action suivante – un tir, une passe ou un dribble – nous avons choisi une animation dans notre base de données”, explique Eaves. « Mais il ne connaît pas le contexte. Toutes ces données entraînent le réseau et aident à mélanger les animations. « Leurs mouvements ont été immortalisés cette nuit-là. Ils seront bientôt expérimentés par plus de 30 millions de joueurs dans le monde. C’est pourquoi cela comptait tant pour les deux parties. « L’un des gardiens a fait face à un tir dur droit sur lui et le ballon lui a glissé entre les doigts », se souvient Eaves. « Il était absolument dévasté – l’émotion était réelle. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’il ne voulait probablement pas que nous mettions cette animation dans le jeu.

En d’autres termes, la série FIFA pourrait cesser d’être le même jeu encore et encore. (Et, vos microtransactions ont payé pour ce niveau de technologie…)

Passe un bon weekend,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.