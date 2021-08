Autorité quotidienne : Mi aussi

Bonjour! Dans l’attente de Unpacked aujourd’hui, bien que l’emprise de Samsung sur le couvercle des fuites ait été essentiellement abandonnée avec ce que j’ai vu la nuit dernière. Pourtant, les prix, la disponibilité et la protection de l’écran du Fold 3 dont je veux toujours une réponse !

Mi-aussi de Xiaomi

Xiaomi ne change jamais, et pourquoi devrait-il le faire – il vend plus de téléphones que quiconque. (Ne parlons pas des bénéfices.)

Quoi qu’il en soit, ce jour-là, lorsque Samsung lance sa nouvelle gamme de pliables, Xiaomi a lancé :

Une copie parfaite de l’iPad Pro Une copie de Spot (le chien robot construit par la société américaine Boston Dynamics) Et, un très beau nouveau smartphone dans le Mi Mix 4 qui trace son propre chemin. Crédit où il est dû.

L’inconvénient supplémentaire ici est que le lancement de Xiaomi était spécifique à la Chine. Nous n’avons pas de détails de sortie ou de prix plus larges sur aucun des produits, et peu de Xiaomi se rend aux États-Unis, alors, lisez la suite pour un bref aperçu.

Mi Mix 4

Le smartphone Mi Mix 4 de 6,67 pouces a été lancé avec une caméra selfie sous-écran de 20 MP, un taux de rafraîchissement de 120 Hz OLED, Snapdragon 888 Plus, une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W, une configuration triple caméra et une « technologie UWB unique » avec Fonctionnalités « pointer pour connecter » pour les autres produits de maison intelligente Xiaomi auxquels se connecter. Il a également un dos en céramique et sera lancé en Chine pour environ 770 $ le 16 août, bien que les prix ne se traduisent jamais vraiment sur d’autres marchés. Pourtant, c’est ~ 50% de plus que le Mix 3, mais Xiaomi opte pour l’effet de marque/halo ici, et joue dans l’ambiance «nous l’avons fait avant Samsung» dont j’ai parlé toute la semaine. En Chine, il aura une grande chance de prendre plus de Huawei.

Mi Pad 5

Xiaomi a annoncé trois modèles : Mi Pad 5, Mi Pad Pro et Mi Pad Pro 5G en Chine, optant pour des comparaisons avec l’iPad Pro… en montrant à quel point l’option de base ressemblait à l’iPad Pro :

En bref, chacun offre un écran à taux de rafraîchissement élevé de 11 pouces avec prise en charge de Dolby Vision, et l’un des chipsets Snapdragon de la série 8 : le 860 sur la vanille, le 870 sur les versions Pro. Les modèles Pro ont également de meilleurs appareils photo et le Pro 5G dispose d’un modem 5G. En dehors de cela, le prix commence à environ 300 $ pour la spécification inférieure Mi Pad 5, tandis que la spécification supérieure Pro 5G va à environ 540 $. Il est impressionnant que Xiaomi puisse copier un iPad beaucoup moins cher, mais a) il n’y a pas encore de mot sur ces lancements en dehors de la Chine continentale et b) malheureusement, les tablettes Android n’ont tout simplement pas un support suffisant pour les développeurs.

CyberChien

Le spot de Boston Robotic est de 74 500 $. La copie CyberDog de Xiaomi, qui peut faire un backflip, et comporte un cerveau de Nvidia, coûtera environ 1 540 $ (9 999 RMB) bien que seulement 1 000 seront fabriquées et qu’elle n’est disponible que pour les «ingénieurs, les passionnés et les fans». Cela ressemble plus à une preuve de concept pour faire entrer Xiaomi dans la robotique, et la société rend la conception open source. C’est au moins en partie menaçant – les rendus publiés par Xiaomi ne visent pas du tout un look mignon et original, mais plutôt un design « prochaine application de la police ». Je veux dire, regarde :

Non, merci .

Rassemblement

Samsung Galaxy Unpacked, c’est aujourd’hui ! Regardez le lancement des dernières nouveautés de Samsung à partir de 10h HE sur tout, de Samsung.com à Amazon à Reddit à YouTube à TikTok. (Autorité Android).

La nouvelle gamme Chrome OS de HP comprend un Chromebook détachable et un ordinateur de bureau AIO (Android Authority).

Bloomberg a des détails sur l’iPhone 13 qui indiquent une mise à jour matérielle assez modeste: une encoche plus petite enfin, un taux de rafraîchissement plus rapide, un enregistrement ProRes pour les vidéos et le mode Portrait vidéo, ce que Samsung a commencé mais n’a pas vraiment bien fait (Bloomberg). De plus, les iPhones et Mac 2022 peuvent comporter des puces de 3 nm, ce qui signifie simplement la prochaine génération de TSMC, soit dit en passant (MacRumors).

La version bêta d’iOS 15 dispose désormais de nouvelles fonctionnalités, comme l’ajout de votre permis de conduire à votre Apple Wallet (Wired).

TCL embrasse enfin Google TV, mais n’abandonne pas Roku (Gizmodo).

Les pirates informatiques volent 611 millions de dollars dans un casse majeur de crypto-monnaie à Poly Network, un activateur d’applications DeFi. Bien que la cryptographie soit décentralisée, les échanges limitent les transactions, ce qui crée des résultats étranges : quelqu’un a été récompensé par 13,37 ETH pour avoir averti les pirates informatiques d’une liste noire par Tether. Le pirate informatique « envisage également de retourner des jetons ». Quel tour le monde de la crypto est. (Le bloc).

Les chansons à succès reposent sur une « surprise harmonique » croissante pour accrocher les auditeurs, selon une étude (Ars Technica).

Salesforce propose un service de streaming vidéo. Aucun prix pour deviner le nom : Salesforce+. Il est au moins gratuit et s’adresse à des cas d’usage en entreprise, avec une cinquantaine de rédactions impliquées. 50 ! (Axios).

Téléphone enroulable ? Essayez une voiture en pleine expansion : le concept Skysphere d’Audi consiste en deux voitures en une, qui se transforment en appuyant sur un bouton (CNET).

L’insuline « intelligente » nouvellement conçue pourrait améliorer le traitement du diabète de type 1 : moins de conjectures pour équilibrer les glucides et l’insuline avec des problèmes d’hypoglycémie, semble-t-il. Il faudra cependant quelques années pour que cela passe du laboratoire au produit en vente libre (ScienceAlert).

Les plans de la NASA d’aller sur la Lune d’ici 2024 ont été retardés par… les combinaisons spatiales. Sur cette note : « ELI5 : Comment n’est-il pas possible pour la NASA d’avoir des combinaisons spatiales utilisables d’ici 2024 ? Bonnes explications ici, bien que 420 millions de dollars aient déjà été dépensés… (r/explainlikeimfive).

Lisez l’audit de 41 pages de la NASA de l’inspecteur général ici (nasa.gov).

Et quelque chose de différent pour terminer – “Dans le mouvement de Lionel Messi, un portrait sombre du football moderne”: ” Que la Super League s’effondre, bien sûr, a été un soulagement béni. Que cette semaine ait plutôt été consacrée à une illustration dystopique de l’endroit exact où se situe le football suggère qu’aucun grand réconfort ne devrait être trouvé dans son échec. (NY Times – lien cadeau pour les abonnés TDA)

Mercredi bizarrerie

Je n’avais pas réalisé que Jelly Belly avait misé sur les haricots à toute saveur de Bertie Bott à la Harry Potter. Ces bonbons/bonbons Potterverse avaient des fèves à la gelée avec des saveurs telles que la pomme, le gâteau au chocolat et, euh, la charpie du nombril, la cire d’oreille et le homard.

Il existe une sorte de nouvelle gamme «BeanBoozled» qui se penche sur ce monde avec une sixième édition qui présente des duos de saveurs similaires.

Ayez de la chance et vous obtiendrez une saveur de gâteau d’anniversaire. Moins chanceux, et votre jelly bean est sale au lave-vaisselle. Euh.

Voici le reste de la gamme de la sixième édition :

Foie et oignons/cappuccino Vieux pansement/grenade egguf pourri/pop corn au beurre Dentifrice/baie bleue Barf/pêche Punaise/guimauve grillée Booger/poire juteuse Chaussettes puantes/tutti-fruitti Poisson mort/smoothie banane fraise

Je dois dire, chapeau bas : la vieille saveur de bandage est vraiment inspirée. Quelle secousse olfactive à laquelle penser.

Attrapez-vous pour des pensées post-Déballées demain,

Tristan Rayner, rédacteur en chef