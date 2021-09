Autorité quotidienne : Microsoft Surface day 💻

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-september-20-2021/

il y a 6 minutes

Bonjour ! J’ai en quelque sorte besoin de mettre Ă niveau mon ordinateur portable. Prochaines Ă©tapes, devoir dĂ©cider si je vois ce que fait Apple avec ses MacBooks M1X, ou opter Ă nouveau pour le nouveau Dell XPS 15, ou autre chose.

Microsoft organise un événement matériel Surface cette semaine, le mercredi 22 septembre, à partir de 11h HE / 8h PT.

Attendu:

Ce que nous pensons voir, ce sont de nouvelles Ă©ditions de Surface Pro, Surface Book, Surface Go et Surface Pro X. Étant donnĂ© que nous en sommes Ă une Surface Pro 8, le produit phare de Microsoft, et que le Surface Book haut de gamme est maintenant lors d’une 4e Ă©dition, ces deux Ă©lĂ©ments matĂ©riels font partie des appareils les plus perfectionnĂ©s. La Surface Pro X, qui devrait Ă nouveau avoir un processeur ARM, a vu une prise en charge imparfaite des applications Windows et un prix très Ă©levĂ©. Ensuite, il y a le Surface Duo, qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© comme un appareil Android Ă double Ă©cran pour la productivitĂ© et les performances, mais a Ă©tĂ© largement considĂ©rĂ© comme une version terrible. Et avant l’Ă©vĂ©nement de cette semaine, nous avons des fuites très solides autour de la Surface Pro 8 et du Duo 2. Pour les ordinateurs portables et les ordinateurs portables, ils sortiront avec Windows 11, dont vous vous souviendrez que la date de sortie est fixĂ©e au 5 octobre. . Une partie du crochet de Windows 11 est la promesse de plus d’optimisations pour les performances du processeur en particulier.

Surface Pro 8Â :

Le Pro 8 Ă venir cette semaine a vu une pile de fuites, avec la dernière via un post Twitter qui ressemble Ă une fuite d’un dĂ©taillant, montrant que le Pro 8 aura Ă bord le processeur Core de 11e gĂ©nĂ©ration d’Intel, un 13- pouces Ă 120 Hz, SSD remplaçables, deux interfaces Thunderbolt signifiant plus d’USB-A, et il viendra avec Windows 11. Ce qui est important, c’est le taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, qui est liĂ© Ă Windows 11 offrant une fonction de taux de rafraĂ®chissement dynamique. Ainsi, comme sur les smartphones Ă taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ©, le taux de rafraĂ®chissement sera infĂ©rieur lorsque vous lisez une page et augmentera Ă 120 Hz si nĂ©cessaire, par exemple pendant le dĂ©filement, en basculant entre 60 Hz et 120 Hz pour Ă©conomiser de l’Ă©nergie et des performances. Mais avec un Ă©cran qui s’allume Ă 120 Hz, le processeur et la durĂ©e de vie de la batterie sont nettement plus sollicitĂ©s. La Surface Pro n’a jamais Ă©tĂ© consacrĂ©e Ă la puissance brute, il sera donc intĂ©ressant de voir comment cela s’Ă©quilibre. Et, les processeurs de 12e gĂ©nĂ©ration d’Intel sont attendus vers la fin octobre, bien que la disponibilitĂ© soit probable en novembre, dĂ©cembre et peut-ĂŞtre 2022 pour autre chose que les processeurs de bureau passionnĂ©s.

Microsoft Surface Duo 2 :

Nous avons vu des fuites de Duo 2 depuis des mois maintenant, et de nouveaux dĂ©pĂ´ts FCC dĂ©couverts ont cristallisĂ© certains dĂ©tails, rĂ©vĂ©lant la prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 6 et de la NFC, ce qui Ă©tait une grande omission du Duo original. Des fuites prĂ©cĂ©dentes suggĂ©raient des spĂ©cifications Ă venir, notamment une charge sans fil, un processeur Qualcomm Snapdragon 888, 8 Go de RAM, des options de stockage de 128 Go/256 Go, une configuration rĂ©elle de la camĂ©ra arrière et une batterie de 4 400 mAh pour alimenter les deux Ă©crans. Alors, faut-il s’y intĂ©resser après la terrible première Ă©dition du Duo ? Eh bien, Windows Central a rĂ©ussi Ă passer un an avec le Duo 1 et a dĂ©taillĂ© le bon : les doubles Ă©crans au bon rapport hauteur/largeur sont excellents et peuvent ĂŞtre meilleurs que la gamme Galaxy Fold dans de nombreux cas d’utilisation, et le mauvais : Microsoft vient de n’avoir Je n’ai pas corrigĂ© suffisamment de bogues logiciels, notant que « Microsoft est le problème avec Surface Duo ». Aie. Le Duo 2 a donc beaucoup Ă prouver : Ă quoi cela ressemble dès la sortie de la boĂ®te, et Ă quel point Microsoft est dĂ©terminĂ© Ă amĂ©liorer, affiner et faire en sorte que le prix très Ă©levĂ© semble en valoir la peine.

La vigne continue de suggĂ©rer que Google ne travaille pas seulement sur sa sĂ©rie Pixel 6, mais aussi sur un Pixel pliable. Ce rĂ©sumĂ© explique l’existence possible de deux appareils Pixel pliables, avec des preuves sous Android 12.1 et via @evleaks (Android Authority).

⏩ De plus, le Pixel 6 Pro de Google pourrait se charger rapidement, atteignant 33 W, et les fonds d’Ă©cran Pixel 6 ont fuitĂ© (Android Authority).

⚡ Le bloc-notes Ă 40 $ d’Ikea ​​ajoute une recharge sans fil intĂ©grĂ©e Ă presque toutes les tables (The Verge).

🔋 L’ID.4 Ă©lectrique de Volkswagen Ă©tait dĂ©jĂ bonne. L’ajout de la traction intĂ©grale via des moteurs jumelĂ©s change-t-il cela? (Ars Technica).

🏠La peinture ultra-blanche pourrait réduire le besoin de climatisation. Comme la peinture noire la plus noire Vantablack a des utilisations spéciales, la peinture blanche qui reflète 98,1% du rayonnement solaire est également très pratique (Engadget).

🚀 La mission et l’Ă©quipage SpaceX Inspiration4 sont revenus sur Terre avec un amerrissage samedi et tout le monde semblait assez choquĂ©, clĂ´turant la première mission entièrement privĂ©e en orbite. Ils se sont amusĂ©s dans l’espace, notamment en pariant sur la NFL et en sonnant la cloche du NYSE, et ont Ă©galement collectĂ© 153 millions de dollars amĂ©ricains pour l’hĂ´pital pour enfants de St. Jude (The Verge).

đź“° Les excuses sans fin de Facebook, Ă©crites après les rapports incroyablement dĂ©taillĂ©s du WSJ avec des documents de dĂ©nonciation partout : « La sĂ©rie du Journal comprend des rapports internes montrant que Facebook Ă©tait pleinement conscient de l’impact dĂ©lĂ©tère d’Instagram sur la santĂ© mentale des adolescentes tout en allant de l’avant pour le produit d’enfants ; des documents internes laissant entendre que la sociĂ©tĂ© a menti Ă son conseil de surveillance indĂ©pendant lorsqu’elle a dĂ©clarĂ© qu’elle n’avait donnĂ© qu’un petit nombre de cĂ©lĂ©britĂ©s, de personnalitĂ©s et d’autres grands pour enfreindre ses règles sur la plate-forme alors qu’en fait, le laissez-passer gratuit a Ă©tĂ© accordĂ© Ă des millions ; et la dernière rĂ©vĂ©lation que Facebook met les gens en colère, en partie Ă cause des efforts futiles de son leader, Mark Zuckerberg, pour arrĂŞter la rage sans fin. (NY Times, lien cadeau)

📡 Elon Musk dit que Starlink sortira de la phase bĂŞta le mois prochain, bien qu’il ait Ă©galement dĂ©clarĂ© que cela arriverait Ă la fin de l’Ă©tĂ©. Alors, bientĂ´t ? (Gizmodo).

đźš— Le responsable du NTSB a dĂ©clarĂ© que Tesla doit rĂ©soudre les « problèmes de sĂ©curitĂ© de base » avec des fonctionnalitĂ©s semi-autonomes, c’est-Ă -dire pomper les freins lors du dĂ©ploiement de « Full Self Driving » (Engadget).

📺 Résultats des Emmys 2021 : La liste complète des gagnants, dont beaucoup sont des séries télévisées en streaming comme Ted Lasso ou The Crown (CNET).

🌌 Visite guidĂ©e d’un mathĂ©maticien Ă travers les dimensions supĂ©rieures (Wired).

Comment les loutres de mer peuvent lutter contre le changement climatique (BBC).

🌩 « La foudre peut-elle vraiment fissurer les rochers et endommager les montagnes comme on le voit dans la fiction ? » (r/askscience).