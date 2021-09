Autorité quotidienne : mises à jour de surface 👍

Chef de produit chez Microsoft, Panos Panay a annoncé hier cinq nouveaux produits Microsoft Surface, dans son style toujours sérieux et légèrement exagéré.

C’était un beau spectacle. C’est même allé pour un quatrième moment de rupture où le nouveau Microsoft Surface Studio a été retiré de la scène et dans la zone de production. Panay a « emprunté » le Surface Studio de quelqu’un et avait des caméras pour suivre le rythme. Bien sûr, c’était une mise en scène. Mais c’était différent et amusant, et vous le verrez si vous l’avez manqué dans ce récapitulatif de deux minutes sur le compte Twitter de Panay. Quoi qu’il en soit, tous ces appareils seront mis en vente le 5 octobre, aux côtés de Windows 11.

Quoi de neuf?

Microsoft a lancé une nouvelle Surface Pro 8, Surface Pro X, Surface Go 3, Surface Duo 2 et le nouveau Surface Laptop Studio, qui remplace le Surface Book par un nouveau design qui imite la version de bureau. Certains d’entre eux sont plus gros que d’autres. La Surface Pro X vient d’ajouter un modèle WiFi uniquement pour 100 $ de moins que le RRP de 1 000 $, et a mentionné une meilleure prise en charge de Windows 11 pour son processeur basé sur Arm. Et la Surface Go 3 peut être décrite en quelques mots : la plus petite tablette de la gamme reçoit des processeurs Intel plus récents, ce qui la maintient pertinente. À partir de 400 $.

Surface Duo 2 :

Le Surface Duo 2 ressemble à une bien meilleure amélioration de deuxième génération par rapport au Duo. Sur le plan matériel, Microsoft a incurvé son écran autour de la charnière pour ajouter un écran utile pour les notifications et les informations. Les principaux écrans doubles de 5,8 pouces sont maintenant à 90 Hz, il y a un système à triple caméra que nous attendions, et il prend en charge la 5G via le Qualcomm Snapdragon 888. Il y a aussi plus de RAM, à 8 Go, et NFC. Incroyablement, c’est en fait 100 $ de plus que l’original à 1 500 $. Et bien que le matériel ait vraiment fière allure, Microsoft n’a pas dit grand-chose sur le logiciel, ce qui était une parodie du Duo. Le Duo 2 fonctionnera sous Android 11 au lancement, mais c’est à peu près tout ce que j’ai entendu. Attendez-vous à ce que Microsoft soit mis au défi sur ce front.

Surface Pro 8:

C’est l’étoile la plus brillante de Microsoft, et elle a sa plus grande mise à niveau depuis 2014, après quelques années de mises à jour incrémentielles. Nous voyons maintenant des mises à jour majeures : Microsoft a réduit les lunettes et augmenté la qualité d’affichage à un nouvel écran de 13 pouces à 120 Hz au format 3:2, il prend en charge Thunderbolt 4 et les derniers processeurs Intel de 11e génération. Il possède également un nouveau clavier plus agréable avec une fibre de carbone plus rigide, un nouveau Slim Pen 2 qui a toujours une place dans le clavier mais offre désormais une haptique subtile, et a repris certaines des caractéristiques de conception les plus agréables du Pro X. Autonomie de la batterie, avec le L’affichage à 120 Hz, et comment il gère une journée de travail normale pour les personnes avec un million d’onglets et Teams ou Slack et ainsi de suite, sera intéressant. Il commence maintenant à 1 100 $, mais ce prix doit être ignoré étant donné que le clavier et le trackpad Type Cover tout à fait essentiels restent un accessoire à 280 $. Et si vous voulez qu’un appareil dure, je dirais que vous obtenez un Intel Core i7, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui représente 1 600 $. Donc, près de 1 880 $ pour un appareil utile, pas 1 100 $.

Microsoft a gardé quelque chose pour la fin, avec le Studio pour ordinateur portable Surface:

Il s’agit de l’appareil le plus puissant de Microsoft avec des processeurs Intel de 11e génération et, au sommet, il peut contenir le GPU RTX 3050 Ti de Nvidia, avec un écran riche de 14,4 pouces. C’est le plus inhabituel. Il emprunte au tout-en-un Surface Studio, avec une charnière au milieu pour rapprocher l’écran pour le toucher, le dessin ou l’encrage. La charnière de l’écran est la chose la plus importante. Le précédent Surface Book avait ce genre de charnière épaisse et maladroite qui était fonctionnelle pour un 2-en-1. Vous ne pouvez plus détacher la tablette. Au lieu de cela, l’écran tactile peut se replier d’avant en arrière ou être à plat :

🔨 Samsung a peut-être repris la production du S21 FE, mais cela suffira-t-il ? (Autorité Android).

📩 Aucune solution de contournement douteuse n’est nécessaire : YouTube vous permet désormais de télécharger des vidéos sur le bureau, bien que ce soit via un produit expérimental Labs pour les membres Premium (Android Authority).

L’histoire de la liste bloquée du Centre national de cybersécurité lituanien-Xiaomi ? Il semble que cela soit fait pour bloquer les publicités, et non pour bloquer la communication générale. (XDA). Tout n’est pas encore tout à fait correct, mais cela contredit dans une large mesure le rapport du NCSC.

Pour ce que ça vaut, Xiaomi a déclaré à Android Authority : « Xiaomi n’a jamais et ne limitera ni ne bloquera jamais les comportements personnels de nos utilisateurs de smartphones, tels que la recherche, les appels, la navigation sur le Web ou l’utilisation de logiciels de communication tiers. Xiaomi respecte et protège pleinement les droits légaux de tous les utilisateurs. La réponse de l’amateur reste : obtenez une ROM personnalisée pour éviter l’aspirateur de données, mais c’est un grand pas pour les non-techniciens.

🍎 Review: L’iPad standard à 329 $ de 2021 est toujours celui que la plupart des gens devraient acheter (Ars Technica).

🍏 Tim Cook dit que les employés qui divulguent des mémos n’appartiennent pas à Apple, selon le mémo divulgué (The Verge).

🔫 Apple ne laissera pas Fortnite revenir sur iOS jusqu’à ce que le verdict d’Epic contre Apple soit définitif, ce qui pourrait prendre des années s’il fait constamment l’objet d’un appel (The Verge).

👓 Facebook nomme Boz son nouveau CTO avec un accent majeur sur le matériel (The Verge).

Le caca de bébé est chargé de microplastiques, 10 fois plus que les adultes (Wired).

Les micropuces aéroportées étonnantes sont les plus petits objets construits par l’homme à prendre son envol. Voler contre tomber avec style, remarquez (Gizmodo).

☄ La comète monstre Bernardinelli-Bernstein tombant vers le soleil est plus grosse qu’une lune martienne, et nous la verrons devenir plus brillante au cours de cette décennie (CNET).

🚀 Oh c’est génial : à l’intérieur de la conférence sur l’énergie alternative de propulsion, le club anti-gravité le plus exclusif au monde. Pensez aux doctorats et à la participation occasionnelle des employés de la NASA plus qu’au papier d’aluminium, mais les hackers de garage sont également invités (The Debrief).

☢ « Le noyau de Tchernobyl est-il encore en train de fondre ? » (r/askscience)

Aujourd’hui est l’un de ces jours marquants ici : le premier téléphone Android a été lancé le 23 septembre 2008, il y a maintenant 13 ans.

Le HTC Dream, ou le T-Mobile G1 comme on l’appelait aux États-Unis :

Il coûtait 179 $ et contenait un écran tactile capacitif TFT de 3,2 pouces, avec un clavier, une puce Qualcomm de 528 MHz, 192 Mo de RAM, 256 Mo de stockage. Et, Android, pour la première fois, ainsi que l’Android Market pour les applications, qui n’a pas été rebaptisé Google Play Store avant mars 2012. C’était tôt et pas poli mais c’était le début de quelque chose. J’aime lire de vieilles critiques d’appareils comme celui-ci et c’est amusant quand Joshua Topolsky chez Engadget était tellement sur l’argent, quand il a écrit que les premiers utilisateurs d’Android via le G1 « achetaient dans l’un des développements les plus excitants du monde mobile en souvenir récent. De plus, la dernière fois que j’ai parlé du HTC Dream, j’ai craqué pour avoir dit que la boule de commande cliquable au milieu n’était pas géniale. Un tas de gens ont écrit pour dire qu’ils l’avaient aimé!

À votre santé,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.