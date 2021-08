Autorité quotidienne : mises à jour des abonnements ? ??

L’un des fléaux des smartphones bon marché est le support limité à long terme.

Il s’agit également d’un problème spécifique à Android :

Apple n’entre pas dans ce territoire : il ne vend tout simplement pas de téléphones entre 150 et 200 dollars. En conséquence, il fournit des mises à jour à plus long terme, à la fois en termes de sécurité et de fonctionnalités, à ses iPhones aussi longtemps que possible. Les iPhone 6 et 6 Plus de 2014 ont reçu des mises à jour en 2021, en partie parce qu’il y en a encore beaucoup en cours d’utilisation.

Pour tout le bien qui est venu de marques comme Oppo et Xiaomi, et leurs filiales comme Redmi et Realme fournissant des combinés bon marché et relativement puissants, il y a le problème du support.

Mon collègue Dhruv Bhutani, avec au moins un œil sur le marché indien des smartphones, souligne que les logiciels publicitaires et les ballonnements sont des problèmes, où les publicités donnent aux fabricants la possibilité de tirer un flux d’argent de leurs téléphones produits en grande partie au prix coûtant, plus quelques dollars. . (Et Apple publie également des publicités pour ses propres produits et services.)

Mais le vrai problème, ce sont les mises à jour logicielles :

« Samsung et OnePlus s’améliorent pour offrir une assistance à long terme pour leurs téléphones. Malheureusement, ces trois années de mises à jour sont limitées aux seuls appareils premium. C’est le matériel d’entrée et de milieu de gamme qui en souffre vraiment. Le OnePlus Nord N100, par exemple, reçoit une pitoyable mise à jour majeure. « Malheureusement, les entreprises se soucient de maximiser leurs profits, et le coût de prise en charge d’un téléphone d’entrée de gamme peut dépasser de loin les revenus potentiels qui en découlent. Le support logiciel à long terme nécessite une équipe dédiée travaillant au téléphone, testant et publiant des correctifs mensuels. Les mises à jour majeures d’Android nécessitent des investissements sous forme de coûts de licence, de certification et de déploiement. Entre le volume de variantes et les coûts impliqués, le calcul ne fait pas la différence pour de nombreux fabricants de smartphones. Et les mises à jour offrent un matériel plus durable. Prise en charge plus longue des applications, moins de problèmes de sécurité – même simplement obtenir les derniers et meilleurs emoji pour envoyer des SMS à vos amis.

La solution? Eh bien, cela signifie payer plus, ce que personne ne veut, pas même Dhruv qui le suggère. Et certains ont déjà souligné que les projets open source, et les petits acteurs comme Fairphone, parviennent à fournir des mises à jour aux appareils plus anciens. Un autre argument est que l’obsolescence programmée devrait être régulée à l’histoire.

Mais écoutez ce point de discussion :

“Un niveau premium offrant une expérience sans publicité et la promesse d’un support plus long pourrait trouver un équilibre entre les coûts matériels et le support logiciel.” « Un modèle d’abonnement pourrait être la solution. Cela pourrait alléger le fardeau des coûts pour les acheteurs et rendre les logiciels de qualité plus accessibles tout en garantissant des revenus soutenus pour le fabricant. » « En réalité, est-ce que je veux ça ? Absolument pas. Dans un monde idéal, votre smartphone devrait être entièrement à vous, à la fois logiciel et matériel. Cependant, l’état du marché des smartphones dans des régions comme l’Inde est tel qu’aucune marque ne veut risquer de briser le statu quo. Les acheteurs de smartphones sont tellement habitués à du matériel abordable qu’il serait vain d’essayer de revenir à des prix plus élevés.

🌈 Le brevet Huawei pousse la conception d’écrans incurvés à un nouvel extrême (Autorité Android).

⌚ La dernière fuite de Fitbit Charge 5 taquine un tracker de fitness solide de moins de 200 $ (Autorité Android).

📺 Regardez : Naomi Wu tente de forcer la conformité GPLv2 en visitant simplement le bureau d’une marque mobile à Shenzhen pour obtenir son code source Android (Android Authority).

📁 J’apprécie toujours un regard de Mr Mobile sur les téléphones à clapet, déclarant que la troisième génération est la première à apporter des téléphones à clapet… de retour : avis Samsung Galaxy Z Flip 3 (YouTube).

Nouvelles Apple de Mark Gurman: Un Mac mini M1X haut de gamme avec plus de ports que la version M1 actuelle arrivera dans les prochains mois (novembre est ma supposition, basé sur le lancement de M1 en 2020) et Apple a testé un iPhone 13 avec Touch ID, mais il est peu probable qu’il soit lancé cette année et Apple pourrait simplement opter pour l’ID de visage intégré (Bloomberg)

Envie constante : comment les médias numériques nous ont tous transformés en accros à la dopamine (The Guardian).

🤦‍♀️ Facebook a supprimé son premier rapport de transparence du premier trimestre parce que ce n’était pas beau, révélant plus tard un deuxième rapport du deuxième trimestre, puis l’a simplement appelé le premier rapport. Pourquoi? Le message le plus partagé depuis des mois était une histoire COVID douteuse (The Register).

💻 Pourquoi ne pas simplement faire des chips… énormes ? Moins de puces, plus d’assiettes : Cerebras, une startup qui a levé 450 millions de dollars, construit des puces massives de la taille d’une plaque destinées aux applications d’IA (New Yorker).

🕸 Ce n’est pas votre sens de l’araignée qui agit – la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home a fuité (AV Club).

🛵 Le nouveau scooter électrique mignon U Be de Honda ne coûte que 475 $, et vous pouvez le pédaler (pour contourner la réglementation, pas parce que c’est un excellent vélo électrique) (CNET).

Comment les ingénieurs de Tesla (avant Elon Musk) ont résolu le problème de l’explosion des batteries de véhicules électriques, avec des informations tirées du nouveau livre du journaliste Tim Higgins, Power Play (Engadget).

🚣‍♂️ L’application Peloton indique qu’un rameur pourrait enfin arriver (The Verge).

Les seiches se souviennent du quoi, quand et où des repas – même dans la vieillesse, contrairement aux souvenirs humains qui s’estompent (Ars Technica).

🤔 « Quels sont les paradoxes qui font mal au cerveau ? » (« Mot de passe incorrect – changer le mot de passe – vous ne pouvez pas utiliser le même mot de passe ») (r/askreddit).