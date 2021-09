Autorité quotidienne : Moins bas de gamme 📉

Il vient toute l’annĂ©e. Nous avons appris le 26 aoĂ»t, via le reportage de DigiTimes ($), que le plus grand acteur de la fabrication de plaquettes semi-conductrices, TSMC, signalait une hausse des prix pouvant atteindre 20 % en 2022 :

« TSMC a informĂ© ses clients d’une hausse des prix d’environ 10 % pour son procĂ©dĂ© de fabrication sous 16 nm, les nouveaux prix devant entrer en vigueur Ă partir de 2022, selon des sources des maisons de conception IC. Aujourd’hui, c’est un autre rapport qui ajoute une confirmation, via Nikkei Asia : « La sociĂ©tĂ© taĂŻwanaise de semi-conducteurs TSMC – le fabricant de chipsets utilisĂ©s par Apple, Qualcomm et Nvidia – s’apprĂŞte Ă augmenter ses frais de production jusqu’Ă 20 % en 2022. L’augmentation est apparemment en raison de plusieurs facteurs, de la demande et de la logistique Ă©crasantes Ă la course Ă des processus de fabrication plus petits. Ces pressions sont Ă©galement ressenties par d’autres fabricants de puces. Curieusement, une partie de la dĂ©cision de TSMC pourrait ĂŞtre d’Ă©viter la “double rĂ©servation”, oĂą les clients astucieux de puces “passent des commandes pour plus de puces qu’ils n’en ont rĂ©ellement besoin dans l’espoir de sĂ©curiser l’espace de la ligne de production et le soutien des fabricants de puces sous contrat”. Lorsque cela se produit, une incertitude sur la demande rĂ©elle se dĂ©veloppe, donc il y a des rapports qu’elle est en train d’ĂŞtre Ă©radiquĂ©e en rendant simplement coĂ»teuse la rĂ©servation d’un espace de fabrication. Aussi : « Le rapport suggère Ă©galement que les coĂ»ts des ventes de Qualcomm et MediaTek ont ​​gonflĂ© de 60 % et 64 % entre octobre 2020 et juin 2021. Ce coĂ»t gonflĂ©, parallèlement Ă la pĂ©nurie, aura probablement un effet d’entraĂ®nement pour les consommateurs, qui pourraient doivent dĂ©bourser encore plus pour l’Ă©lectronique.

Ce que cela signifie :

Dale Gai, directeur de recherche de Counterpoint Research, a dĂ©clarĂ© Ă TheNikkei ce qui suit : « La marge bĂ©nĂ©ficiaire nette des fabricants de smartphones, Ă l’exception d’Apple, n’est que d’environ 5 Ă 10 %. Dans ce cas, la hausse des coĂ»ts des puces poussera certainement tous les acteurs de l’industrie Ă dĂ©ployer des modèles de combinĂ©s haut de gamme pour l’annĂ©e prochaine afin de compenser les impacts sur les coĂ»ts plutĂ´t que de se concentrer sur les tĂ©lĂ©phones de milieu de gamme ou bas de gamme. Ainsi, avec des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s dans le monde absolu des appareils de milieu de gamme et bas de gamme, les fabricants de smartphones peuvent se tourner vers des appareils plus performants oĂą plus de marge est disponible. Et cela pourrait nuire aux consommateurs d’appareils bas de gamme. Donc, si ce ne sont pas les pĂ©nuries qui crĂ©ent des retards, cela force les dĂ©cisions concernant la rentabilitĂ© des sĂ©ries de combinĂ©s. Encore une fois, le message semble ĂŞtre : si vous voulez quelque chose maintenant, et que vous n’aimez pas prendre de risques, vous devrez peut-ĂŞtre y entrer bientĂ´t… Cela dit, Ă un moment donnĂ©, il peut y avoir une offre excĂ©dentaire alors que la demande retrouve une normalitĂ© ? Peut-ĂŞtre?