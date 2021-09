Autorité quotidienne : nouveaux appareils Surface entrants

https://www.androidauthority.com/newsletters/daily-authority-september-2-2021/

il y a 13 minutes

👋 Bonjour, Nick ici pour remplacer Tristan. Son e-mail d’absence du bureau mentionnait quelque chose à propos de Coffee Addicts Anonymous, mais je ne suis pas sûr d’être censé le mentionner.

Nouveaux appareils Surface disponibles le 22 septembre

Plus tôt cette semaine, nous avons obtenu une date de lancement officielle pour Windows 11, mais Microsoft a quelque chose d’autre en réserve qui se produira encore plus tôt.

Un événement entièrement numérique aura lieu le 22 septembre à 11h HE (enregistrez la date ici), et bien que la société n’ait pas explicitement indiqué à quoi il sert, il n’est pas trop difficile à deviner.

L’invitation aux médias indique qu’ils parleront de « appareils et de Windows 11 », et comme il s’agit de Microsoft, cela signifie de nouveaux appareils Surface. L’image d’invitation (voir ci-dessus) montre une nouvelle Surface Pro, qui suit la Surface Pro 7 orientée entreprise sortie plus tôt cette année. La société devrait également lancer un nouveau produit dans la gamme Surface Book, mais cette fois avec une différence clé. Si les brevets s’avèrent corrects, cela abandonnera la conception de l’écran détachable pour un nouveau mécanisme de pliage, et cela pourrait même abandonner la marque Surface Book.

Mais ce que nous attendons vraiment avec impatience, c’est le Surface Duo 2.

Le smartphone Surface Duo de l’année dernière était certes ambitieux, mais profondément imparfait. La vision de Microsoft d’un appareil pliable à double écran était une vision unique de l’avenir des appareils mobiles, mais lors de sa sortie, le logiciel était bogué et à la limite inutilisable. Essentiellement, il s’agissait d’un prototype se faisant passer pour un produit de consommation au prix de près de 1 400 $. Bien que nous n’ayons rien entendu à propos du nouvel appareil corrigeant ces lacunes, une image divulguée il y a quelques mois montre au moins un module de caméra externe amélioré. Le Surface Duo d’origine ne comportait aucune caméra externe. L’idée était d’ouvrir l’écran et d’utiliser la caméra selfie interne, mais les résultats étaient au mieux médiocres. Cela dit, la vraie question est de savoir si Microsoft peut ou non réparer le logiciel et trouver des cas d’utilisation convaincants pour la conception à double écran. Les spécifications et les prix pour rivaliser avec les vrais appareils de pliage grand public comme le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 ne feraient pas de mal non plus.

Rassemblement

Jeudi de retour

Edgar Cervantes / Autorité Android

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de la première version publique de Google Chrome, le 2 septembre 2008. Certes, il était encore en version bêta et limité aux seuls appareils Windows. Une version stable pour Windows, OS X et Linux ne serait pas disponible avant mai 2010.

Malgré le soutien de Google, Chrome a à peine réussi à arracher 1% de part de marché jusqu’en 2009. Aujourd’hui, plus de 60% du monde utilise Chrome, la seule concurrence notable venant de Safari d’Apple.

Et qui a dirigé le développement de ce nouveau navigateur Web ? Une location relativement nouvelle du nom de Sundar Pichai.

Tristan reprend les commandes demain avec les dernières actualités technologiques.

Nick Fernandez, rédacteur en chef

Autorité quotidienne : Windows 11 est-il prêt ? ??

L’autorité quotidienne