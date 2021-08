Autorité quotidienne : Nouvelle galaxie 🌌

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-august-12-2021/

Bonjour ! Pour couronner la série de nouveaux smartphones, nous avons le Honor Magic 3 lancé aujourd’hui. Mais d’abord, que signifient tous les nouveaux équipements Galaxy…

Une nouvelle galaxie

Eric Zeman / Autorité Android

L’événement Unpacked de Samsung a lancé ses nouveaux Galaxy Z Fold 3, Flip 3, ses nouvelles Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, et les Buds 2.

Nous n’avons pas encore de critiques complètes – juste des premières impressions, mais il y a un peu d’espoir ici.

Pli 3 :

La troisième génération des meilleurs de Samsung a dépassé ses racines de prototype dans le Fold original. Le Fold 3 a, par exemple, maîtrisé l’eau, avec une certification IPX8 contre la pénétration d’eau, ce qui signifie que tout est scellé et qu’il est plus en métal et en verre que jamais. Je ne nagerais pas avec, mais c’est plutôt cool qu’il résiste à un bain ou à un verre de café. C’est aussi très légèrement plus soigné. Le panneau extérieur est tout trié. Le Fold 2 était bien, mais le dernier est maintenant à 120 Hz, et l’ouverture et la fermeture devraient maintenant être plus fluides. La caméra selfie sous l’écran est une belle implémentation : aucune caméra visible. La prise de Samsung est différente, en utilisant un motif du haut du trou de perforation. Lorsque vous avez besoin de l’appareil photo, l’affichage au-dessus de l’appareil photo s’éteint, afin que vous puissiez voir où vous devez regarder. Sinon, le grand écran est en plein écran. Ce grand écran est protégé par un nouveau plastique PET plus durable et moins résistant aux rayures. Le Galaxy Z Fold 3 prend en charge le stylet S Pen et ce sera génial ou bon selon votre prise. Au moins, cela semble plus utile sur le grand écran de 7,6 pouces. Il coûte maintenant 1 799 $. Vraiment cependant, encore une fois, Samsung propose une telle gamme d’offres de son propre magasin et via des opérateurs pour faire baisser ce prix: bonus d’échange, crédits, inclusions. Cela dépend de votre région, mais tout ce que j’ai vu hier sur Twitter, c’était des amis et des collègues étonnés de tout ce qu’ils pouvaient retirer, via des échanges sur des téléphones anciens et même cassés.

Retour 3:

Le Flip 3 est maintenant le pliable «abordable» et il a reçu un ensemble d’améliorations robustes, l’écran extérieur est bien meilleur, et il est également protégé IPX8 pour ces éclaboussures d’eau. J’ai également aimé le mélange de l’écran extérieur avec le boîtier de l’appareil photo, et Samsung a fait du bon travail pour le rendre plus utile. Lorsque vous l’ouvrez, vous trouverez un écran intérieur AMOLED de 6,7 pouces fonctionnant à 120 Hz. Il y a une couture mais c’est moins évident. Sur le Flip et le Fold, Samsung dispose de plus de logiciels personnalisés et travaille avec de grands développeurs d’applications comme Spotify et Netflix, etc., pour utiliser des éléments tels que l’écran partagé et plusieurs applications à la fois. Ce qui est intéressant, c’est que Samsung positionne doucement le Flip 3 comme l’option la moins masculine et la plus à la mode, mais mes amis techniques qui ont eu la main pensaient que cela aurait pu être plus intéressant que le Fold 3, en partie parce qu’il est maintenant le même prix comme le S21 Plus, selon la config finale. Il a des composants internes similaires, la puce Snapdragon 888 étant la clé, mais la batterie est beaucoup plus petite à 3 300 mAh – bien que si vous la gardez fermée et utilisez principalement l’écran extérieur, vous aurez une durée de vie plus longue. À 999 $, c’est 400 $ moins cher que l’an dernier, et encore une fois, les offres le rendent encore moins cher. Déjà, T-Mobile propose le Flip 3 avec un achat, obtenez une offre gratuite au cas où vous pourriez utiliser deux téléphones à la fois.



Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic :

Nouveau chipset, nouveau système d’exploitation Wear, nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé, la Watch 4 et la Watch 4 Classic sont livrées avec de plus en plus de tout, y compris des améliorations logicielles qui semblent intéressantes à explorer. La fonction de la lunette tournante physique que tout le monde apprécie revient à la Watch 4 Classic, et il existe deux tailles à 42 et 46 mm, ainsi que des options LTE. La Watch 4 commence à 250 $ – la Watch 4 Classic ajoute un peu de classe et cette lunette pour 350 $. Les deux appareils ont le même processeur, la même mémoire et le même stockage, avec la Watch 4 l’édition sportive plus légère avec un dos en aluminium, tandis que la Watch 4 Classic opte pour l’acier inoxydable et pèse un peu plus. J’ai hâte de voir des critiques à ce sujet, mais Samsung a ajouté un moniteur de composition corporelle qui offre plus d’informations sur votre sac de viande : il détaille votre muscle squelettique, votre taux métabolique basal (BMR), la rétention d’eau et le pourcentage de graisse corporelle, le tout avec un capteur de poignet. . Tous les autres suivis de santé (moniteur de fréquence cardiaque, ECG, suivi d’activité, niveaux de SpO2, sommeil, stress, etc.) sont améliorés, mais les critiques sont ici cruciales pour comprendre exactement jusqu’où Samsung a intensifié la concurrence. Et, il n’est pas compatible avec iOS, et certaines fonctions sont uniquement avec les smartphones Galaxy. Et curieusement, vous ne pouvez pas suivre la pression artérielle aux États-Unis ou au Canada et dans certaines autres régions en raison des autorisations requises par les autorités sanitaires.

Galaxy Buds 2: Après toute la couverture et les fuites, celles-ci semblent pratiques, mais maintenant Samsung a vraiment confondu sa gamme :

Les écouteurs phares de Samsung, meilleurs et plus robustes, restent les Galaxy Buds Pro. Les Buds 2 coûtent 150 $, mais les Buds Pro sont régulièrement en vente pour seulement 20 $ de plus.

Rassemblement

⚖ Un projet de loi du Sénat obligerait Apple et Google à desserrer leur emprise sur les magasins d’applications, mais loin d’un projet de loi du Sénat à la loi, et beaucoup de lobbying aussi (Autorité Android).

♻ WhatsApp pour enfin permettre la migration d’iOS vers Android, mais uniquement sur deux téléphones Samsung pour le moment (Android Authority).

🔜 Android 12 est maintenant au bord d’une version stable alors que la bêta 4 a été abandonnée hier, Google le chronométrant d’une manière ou d’une autre pour se cacher avec Samsung Unpacked faisant tous les gros titres (Android Authority).

📸 Les détails de l’appareil photo et du chipset Google Pixel 6 sont indiqués dans la dernière version bêta d’Android 12 (Android Authority).

👉 Le dernier téléphone de la série G de Motorola est le G60S, et il vise carrément le marché brésilien (Android Authority).

👩‍🏫 Le nouveau mode de mise au point de Zoom pourrait empêcher les élèves de se distraire les uns les autres : voir l’enseignant uniquement, pas les autres élèves (The Verge).

📨 Mailchimp explore une vente à plus de 10 milliards de dollars de valorisation : il n’a jamais levé de financement extérieur, fait intéressant (Bloomberg).

🍄 Alternative à la viande à base de champignons La startup australienne Fable Food lève 4,8 millions de dollars et se dirige désormais vers les États-Unis (TechCrunch).

🐤 Oui, Twitter a changé sa police, en quelque chose appelé Chirp (The Verge).

🔋 Ford retarde les commandes de Mach E en raison de la pénurie mondiale de puces (Engadget).

Lionel Messi a reçu un “grand nombre” de jetons de fans crypto dans le cadre de son package PSG. Probablement plus juste du marketing que du fond, étant donné que le chiffre exact n’a pas été donné… (The Block).

🤔 “Je pense qu’une IA flirte avec moi. Est-ce que ça va si je flirte en retour ? » (Câblé).

Presque un dragon : Un dinosaure volant assez terrifiant a été trouvé qui a définitivement terrorisé les créatures australiennes dans les anciennes mers intérieures (CNET).

💉 2021: les entreprises de marketing russes ont essayé – et ont échoué – de salir les vaccins avec des mèmes faibles de Planet of the Apes. Les vrais utilisateurs se sont moqués de tout. (Ars Technica).

😷 « Pourquoi sommes-nous passés d’une variante Delta de COVID directement à Lambda ? Qu’est-il arrivé à Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota et Kappa ? » (r/askscience)

Amusant : voici la presse hydraulique par rapport au Nokia 3310 (r/gifs).

Jeudi de retour

Le premier message électronique de l’espace a été envoyé par l’équipage de la mission de la navette spatiale Atlantis cette semaine de l’histoire, le 9 août 1991. La navette transportait un Apple Macintosh Portable et communiquait via AppleLink.

Cet e-mail :

« Bonjour Terre ! Salutations de l’équipage STS-43. C’est le premier AppleLink depuis l’espace. Passez un bon moment, j’aimerais que vous soyez ici,… envoyez cryo et RCS ! Hasta la vista, bébé,… nous reviendrons !

« cryo » signifiant cryogénie, c’est-à-dire : air et ravitaillement (ce qui, je pense, était une blague…) jusqu’à un peu plus longtemps. C’est comme envoyer un e-mail du camp d’été pour dire que vous ne voulez plus jamais rentrer à la maison ! Le Mac a fait quelques autres choses, mais une chose amusante est qu’il a fonctionné comme un réveil pour effectuer certaines expériences. Et, l’équipage portait des “montres WristMac personnalisées” qui se connectaient via un port série. C’est comme aujourd’hui, juste tout était un peu plus maladroit. Imaginez ce que nous aurons dans 30 ans ! Espérons que plus et différent de l’Apple Watch 36, ou Galaxy Watch 34…

Ne pense pas que c’est l’année 2051,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

