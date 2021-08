Autorité quotidienne : Pixel 5a 🤔

Enfin, Google a lancé le Pixel 5a, son lancement en milieu d’année avant la série Pixel 6, beaucoup plus attendue, qui arrivera dans un mois ou deux.

C’est un appareil un peu étonnant :

Google a essentiellement perfectionné le Pixel 4a 5G avec la sortie du 5a. C’est le 4a 5G Plus. 4a 5GS. Le Pixel 5a utilise exactement le même chipset, la même mémoire, la même configuration de caméra et la même charge filaire de 18 W. Mais il a changé la construction et d’autres composants comme suit : une conception monocoque en métal, un écran légèrement plus grand (6,34 pouces, contre un écran de 6,2 pouces), une batterie beaucoup, beaucoup plus grande et un indice IP67 pour la poussière et résistance à l’eau – une première pour la gamme de la série A. Google a baissé le prix de 50 $, et il commence maintenant à 449 $. Bonne chance pour en obtenir un, cependant, si vous n’êtes pas aux États-Unis ou au Japon, les deux seuls pays de lancement. Et cette disponibilité de version a encore moins de sens que jamais ! Google n’utilise pas un nouveau chipset de Qualcomm, ce qui peut avoir conduit à une offre limitée. Il utilise le même que celui de l’année dernière ! Google, Google, Google, pourquoi ce téléphone n’est-il pas plus disponible ?

$ pour ? :

Peut-être que Google admet que ce téléphone est particulièrement compétitif sur le marché américain. Un téléphone Android à 450 $ avec un écran à 60 Hz, un chipset plus ancien et une configuration de caméra qui n’a pas changé depuis des années, serait, dans de nombreuses régions du monde, un peu un puant pour ceux qui vivent pour les meilleures spécifications. Vous payez un prix élevé pour des fonctionnalités que vous n’obtenez pas. Mais la concurrence est étouffée au pays du libre. La gamme de 400 $ à 500 $ comprend l’A52 de Samsung (ou les A52 qui viennent d’être lancés) et l’iPhone SE d’Apple. Apple peut s’en tirer à cause d’iOS ; L’A52 de Samsung a quelques options plus intéressantes et est régulièrement en vente pour moins cher. Si vous regardez le Royaume-Uni, l’Europe, l’Inde et bien sûr la Chine, vous obtenez au moins 450 $ : un meilleur affichage, un meilleur SoC, une charge filaire plus rapide, peut-être même une charge sans fil et une sorte d’option téléobjectif. Le Poco F3, par exemple, coûte environ 400 $ et contient un chipset Snapdragon 870, un écran OLED 120 Hz et une charge de 33 W. Même les téléphones neufs à moins de 200 $ ont des écrans à 90 Hz qui présentent un défilement plus fluide et plus rapide. Ce n’est pas grand chose, mais c’est l’avenir.

L’expérience:

Ce qui est crucial, c’est l’expérience du logiciel. L’appareil photo vieillissant de Google s’en sort car il est suffisamment optimisé pour battre souvent notre matériel plus sophistiqué, bien que le manque de zoom devienne très fatigué. Google apporte à Android son logiciel Pixel, des promesses de mises à jour et de jolis modules complémentaires Google tels que l’application Google Recorder, le filtrage des appels pour les appels indésirables, etc. Et là où les OEM chinois écrasent le Pixel sur les spécifications et la valeur, ils ne livrent pas toujours quand il s’agit d’une meilleure expérience Android, ce que Google obtient la plupart du temps. L’autre bonus de Google est les mises à jour Android, les tests bêta des prochaines éditions Android et des intégrations plus étroites avec Assistant. Notre avis sur le Pixel 5a dit : « Non, ce n’est pas le téléphone le plus excitant que vous verrez en 2021, mais il fonctionne, et c’est exactement ce qu’il est censé faire. […] ça marche tout simplement. C’est suffisant pour une grande partie du marché. D’autres titres étaient « ennuyeux mais meilleur que jamais » et « ce n’est pas cassé, donc Google n’a pas résolu le problème ».

🔋 Nous avons testé Quick Charge 5 de Qualcomm par rapport aux normes de charge de smartphone les plus rapides : charge sensible à la température (Android Authority).

🎧 Nouvelles spécifications de fuites, conception du prochain casque phare Bose QuietComfort 45 de Bose (Android Authority).

👉 Le nouveau Galaxy A52s 5G de Samsung améliore les performances de l’A52 et ajoute une nouvelle couleur (Android Authority).

🍩 Google adoucit YouTube Premium avec 3 mois gratuits de Stadia Pro (Android Authority).

🍎 Rapport : la chaîne d’approvisionnement d’Apple, d’Amazon et de Google prévoit de transférer la production de la Chine au Vietnam « en attente » en raison des perturbations liées au COVID, ce qui signifie que les AirPods 3 et certains Mac/iPads sont fabriqués en Chine, tout comme le Pixel 6, malgré les plans pour la fabrication basée au Vietnam (Nikkei Asia).

👮‍♀️ Twitter expérimente la possibilité pour les utilisateurs de signaler un « contenu potentiellement trompeur », les utilisateurs aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie étant d’abord jugés (The Guardian).

🤖 La dernière fonctionnalité des robots de Boston Dynamics est le parkour (Engadget).

🎧 NuraNow : vous pouvez obtenir des écouteurs avec un abonnement de 5 $/mois, bien que vous ne les possédiez jamais (Gizmodo).

🚗 Il est apparu que Waymo doit construire à la main ses fourgonnettes Chrysler « automotrices », ce qui amène les gens à se demander : si Waymo ne peut pas faire de voitures autonomes, n’importe qui peut-il ? (Jalopnik).

💳 « Mastercard supprime progressivement les bandes magnétiques sur ses cartes à partir de 2024 » est le titre, mais la vraie histoire est qu’elles seront toujours là jusqu’en 2033. 2033 ! (Le bord).

Cette IA permet de détecter les problèmes de santé de la faune en temps réel (Wired).

🍻 Des chimistes allemands ont identifié plus de 7 700 formules chimiques différentes dans les bières. Prost ! (Ars Technica).

🐕 Je suis ravi qu’un chien comme le mien ait été rendu à ses propriétaires après avoir été prétendument volé – quel mignon c’est ! (Twitter).

🌽 « Nous sommes des scientifiques de la NASA qui étudions les systèmes terrestres, leur évolution et leur impact sur nos aliments préférés. Demandez-nous n’importe quoi sur l’agriculture, la sécheresse et la sécurité alimentaire ! » (r/askscience).