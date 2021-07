Autorité quotidienne : PlayStation 5 📈

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-29-2021/

il y a 34 minutes

Bonjour ! Le lancement du smartphone d’aujourd’hui est le Huawei P50. La sĂ©rie P, Ă un moment donnĂ© un vĂ©ritable summum du matĂ©riel, a Ă©tĂ© le premier guide sur l’apparence de la technologie des camĂ©ras dans les futurs produits phares. MĂȘme si celui-ci exĂ©cutera HarmonyOS, pas Android.

Malgré des pénuries persistantes et des batailles trÚs humaines avec des robots/scalpers, Sony a annoncé que la PlayStation 5 est sa PlayStation la plus vendue à ce jour.

Sony a dĂ©clarĂ© avoir vendu plus de 10 millions d’unitĂ©s, contre 7,8 millions annoncĂ©s en avril, Ă©tablissant des records de vitesse. C’est mĂȘme sans titres PS5 uniquement avec une puissance d’attraction massive – plus sur les jeux en une seconde. Tout d’abord, laissez-moi vous dire qu’aprĂšs des mois d’essai, j’ai achetĂ© une PS5 cette semaine, ayant besoin de l’aide de robots de surveillance qui envoient des tweets lorsque les marchĂ©s ont des stocks. Et Ă la fin, j’ai en fait payĂ© des frais de recherche Ă quelqu’un d’utile sur un serveur Discord pour m’avoir aidĂ© Ă en sĂ©curiser un. Pourtant, Sony n’a pas fait monter le prix de la console. Sur le front des jeux, gamesindustry.biz a notĂ© les donnĂ©es de Sony qui indiquaient: «Spider-Man: Miles Morales s’est vendu Ă plus de 6,5 millions d’exemplaires depuis son lancement l’annĂ©e derniĂšre. Les exclusivitĂ©s PS5 Returnal, sortie en avril, ont dĂ©passĂ© les 560 000 exemplaires, et Ratchet & Clank: Rift Apart, sorti le mois dernier, est dĂ©jĂ sur plus de 1,1 million d’unitĂ©s dans le monde. Et la Chine a Ă©tĂ© un acteur clĂ© dans le dĂ©placement des consoles. Le patron de Sony PlayStation, Jim Ryan, a dĂ©clarĂ© : « Le seul lancement que j’appellerais est la Chine. Le modĂšle de jeu sur console n’est pas bien Ă©tabli lĂ -bas, tout est gratuit et mobile, mais nous avons eu le pressentiment que le moment Ă©tait peut-ĂȘtre venu de changer cela et avons lancĂ© quelques dĂ©s. Nous avons fait beaucoup de bruit au lancement, allouĂ© une bonne quantitĂ© de stock, et ça a marchĂ© trĂšs, trĂšs vite. Le mĂȘme genre d’Ă©nergie que nous voyons en Occident. C’est encore le dĂ©but, mais nous sommes encouragĂ©s par cela. Ryan a Ă©galement dĂ©clarĂ©: “Bien que la PS5 ait atteint plus de foyers plus rapidement que n’importe laquelle de nos consoles prĂ©cĂ©dentes, nous avons encore beaucoup de travail devant nous car la demande de PS5 continue de dĂ©passer l’offre.”

Xbox a eu son ou ses propres moments cette semaine :

Nous n’obtenons pas de chiffres de vente Xbox – la sociĂ©tĂ© a cessĂ© de donner des dĂ©tails Ă l’Ă©poque de la Xbox One, nous ne connaissons donc pas les numĂ©ros des sĂ©ries X et S, mais le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a dĂ©clarĂ©, lors de l’appel des rĂ©sultats de la sociĂ©tĂ© cette semaine, que “Les Xbox Series S et X sont nos consoles les plus vendues Ă ce jour, avec plus de consoles vendues Ă ce jour que n’importe quelle gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente.” Et la sĂ©rie Xbox de nouvelle gĂ©nĂ©ration a son propre grand Ă©vĂ©nement cette semaine, bien qu’elle ne se limite pas Ă ses derniĂšres consoles: la premiĂšre version bĂȘta multijoueur de Halo Infinite commence aujourd’hui, le 29 juillet (The Verge). Il ne dure que jusqu’au dimanche 1er aoĂ»t et il s’agit de tester le gameplay contre des bots et une arĂšne de bots, avec trois cartes. “Les Bots ont toujours leurs bizarreries”, a dĂ©clarĂ© 343 Industries, le dĂ©veloppeur du prochain jeu Halo.

🎁 Lancement du Poco X3 GT : Puce rapide, Ă©cran rapide, charge rapide (Android Authority).

🔑 Les derniers dĂ©tails du Galaxy Z Flip 3 prĂ©sentent dĂ©sormais des designs de coques gĂ©niaux de Samsung (Android Authority).

👉 898 : Cela pourrait ĂȘtre le nom de la puce de tĂ©lĂ©phone phare de Qualcomm 2022 (Android Authority).

⌚ Oppo Watch 2: Le clone Apple Watch de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration d’Oppo offre une autonomie de 16 jours et contient la puce Snapdragon Wear 4100 (Android Authority).

⛔ Google interdit les applications « sugar papa » dans le cadre des nouvelles restrictions de contenu sexuel (Engadget).

🍎 Apple dit de ne pas acheter de piles CR2032 de remplacement AirTag qui ont un revĂȘtement amer. J’ai dĂ» chercher ça; c’est quelque chose pour empĂȘcher les enfants d’avaler des piles (MacRumors).

📈 Facebook a maintenu sa croissance, malgrĂ© les rĂ©glementations imminentes, iOS rĂ©duisant le suivi, etc., bien qu’il ait averti des vents contraires Ă venir. Zuck a dĂ©clarĂ© que la vidĂ©o reprĂ©sentait la moitiĂ© du temps passĂ© sur Facebook (TechCrunch). Le mĂ©taverse (coĂ»teux) de Facebook a Ă©galement Ă©tĂ© discutĂ© (protocole).

📉 Apple, AMD et Intel modifient leurs prioritĂ©s et discutent de leurs prĂ©paratifs alors que les pĂ©nuries de puces se poursuivent (Ars Technica).

💉 Google « commencera Ă exiger que les vaccins fonctionnent sur le campus », alors que les entreprises commencent Ă tracer une ligne. Google a Ă©galement retardĂ© le retour au bureau de plus d’un mois (blog Google). MĂȘme exigence de vaccin que sur Facebook aux États-Unis, au moins.

🍄 Ce robot a arrangĂ© 100 000 dominos dans une fresque de Super Mario Bros. en une journĂ©e (The Verge).

☀ La chaleur extrĂȘme pourrait Ă©galement signifier des pĂ©nuries d’Ă©lectricitĂ© et d’eau (filaire).

đŸ€” Un rapport cinglant indique que le monarque britannique a en quelque sorte fait pression sur les ministres Ă©cossais pour qu’ils deviennent la seule personne en Écosse Ă ne pas ĂȘtre liĂ©e par une rĂšgle d’Ă©nergie verte (The Guardian).

đŸ€ Les animaux ont Ă©mergĂ© 350 millions d’annĂ©es plus tĂŽt que prĂ©vu, suggĂšre une dĂ©couverte fossile : il y a peut-ĂȘtre 890 millions d’annĂ©es, avant que l’oxygĂšne ne soit vraiment une chose via l’Ă©vĂ©nement d’oxygĂ©nation nĂ©oprotĂ©rozoĂŻque, mais encore quelques milliards d’annĂ©es aprĂšs la dĂ©couverte de fossiles de bactĂ©ries quelque 3,5 milliards d’annĂ©es depuis. D’autres tests Ă venir (Gizmodo).

🏀 Le repĂȘchage de la NBA 2021 aura lieu en personne ce soir : Cade Cunningham devrait ĂȘtre choisi en premier par les Detroit Pistons (ESPN).

Rocket Lab a lancé ce matin un satellite militaire américain, en mission de retour en vol aprÚs un échec en mai (Espace).

đŸ„ƒ « Que se passe-t-il au niveau chimique lorsqu’une bouteille d’alcool est autorisĂ©e à « reposer » ? » (r/askscience)

Ce jour-là en 2009, Yahoo Search a été vendu à Microsoft pour 0 $
 plus ou moins.

C’Ă©tait remarquable car une grande partie de l’annĂ©e 2008 a Ă©tĂ© consacrĂ©e Ă la poursuite par Microsoft de la courtoisie de Yahoo! pour des dizaines de milliards.

L’histoire de Yahoo! 
est beaucoup. Il y a des livres, des manuels, des Ă©tudes de cas. Mais dans cette transaction, il y a un fil Ă suivre :

En 2006, Yahoo Ă©tait le site Web le plus populaire sur Internet. En 2008, Yahoo! Le cofondateur Jerry Yang a refusĂ© l’offre aprĂšs l’offre de Microsoft d’acheter la sociĂ©tĂ© pour un montant de 44,6 milliards de dollars en espĂšces et en actions. Le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, et Yang se sont disputĂ©s en public tout au long de l’annĂ©e et la valeur de Yahoo! a plongĂ© alors que Microsoft s’en allait Ă la mi-2008. Le rĂ©sultat de tout cela a Ă©tĂ©, un an plus tard, que Yahoo Search a Ă©tĂ© vendu Ă Microsoft pendant 10 ans, sans argent liquide (BBC). Bing alimenterait le site de recherche de Yahoo!. Dans le cadre de l’accord, Yahoo! a pu conserver 88 % des revenus de toutes les ventes d’annonces de recherche sur son site pendant les cinq premiĂšres annĂ©es de l’accord. Comme vous le savez peut-ĂȘtre, en lisant en 2021, ça ne s’est pas trĂšs bien passĂ©. Les actions de Yahoo ont clĂŽturĂ© en baisse de 12,1% ce jour-lĂ . Heureusement, Yahoo! avait investi dans Alibaba en 2005, et l’action se redresserait au cours des annĂ©es Marissa Mayer alors que l’histoire tournait plus ou moins vers une vente Ă Verizon et le changement de nom Ă Altaba, un fonds privĂ©.

Quoi qu’il en soit, le point est : et si Microsoft avait mis 45 milliards de dollars dans Yahoo (et Alibaba, une participation d’une valeur d’environ 50 milliards de dollars au moment oĂč il a finalement Ă©tĂ© vendu en 2019 ?)

Acclamations,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.