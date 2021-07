Autorité quotidienne : pli 3, 11 août

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-21-2021/

Bonjour ! Je suis sur le point de voir Space Jam 2 ce week-end, mais avec les critiques assez sauvages, eh bien, au moins les théâtres seront-ils calmes?

Nous avons une date! Samsung a annoncé son prochain événement Unpacked pour le 11 août à 10h HE, où il est prévu que la société dévoile ses nouveaux pliables, et plus encore.

L’image de lancement est amusante; un moyen astucieux de taquiner définitivement le Galaxy Z Fold 3 attendu dans les couleurs les plus sombres et le Z Flip 3 dans le violet plus clair. Le slogan est « Préparez-vous à dévoiler », au cas où ce n’était pas déjà évident à 1000% quant à ce qui s’en vient. Le message d’annonce de Samsung a déclaré: “Maintenant plus que jamais, il y a un besoin d’appareils mobiles flexibles et polyvalents qui peuvent suivre le rythme rapide de nos vies afin que nous puissions maximiser et profiter de chaque instant.” Lequel, bien sûr ! Ça a du sens. Mais à quel prix, Samsung ? C’est un facteur énorme pour la plupart des consommateurs qui ont envisagé un pliable jusqu’à présent, et ce sera l’une des annonces de prix les plus surveillées pour un nouvel appareil dans un certain temps. Cela dit, Samsung adoucit une fois de plus les choses à l’avance : Samsung a déjà une page de réservation ouverte pour le « prochain produit phare », où vous obtiendrez une valeur de crédit d’échange supplémentaire si vous échangez un appareil actuel, et un an de Samsung Care Plus ajouté.

Quoi d’autre?

Samsung a déclaré qu’il organiserait un événement Unpacked en été pour lancer sa gamme Samsung Galaxy Watch 4, il semble donc assez probable que ce soit l’événement pour cela. Nous devrions également voir les variantes Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, toutes dotées du nouveau système d’exploitation Samsung-Google Wear. Ensuite, il y a moins de chances que nous voyions Samsung lancer le Samsung Galaxy S21 FE le 11 août. Mon argent est sur Samsung qui le sort comme il l’a fait avec le S20 FE l’année dernière, lors de sa sortie le 23 septembre, avec un lancement plus silencieux.

🚀 Jeff Bezos touche l’espace à bord de la fusée Blue Origin (Wired). C’était une montre amusante, d’entendre les passagers la hurler, dans ce qui semblait être un vol sans faille de 10 minutes et 10 secondes. Ensuite, il a donné 100 millions de dollars à deux récipiendaires pour “diriger vers les œuvres de bienfaisance de leur choix comme bon leur semble”, avec Van Jones, fondateur de Dream Corps à but non lucratif pour la justice raciale, et José Andrés, chef et fondateur de World Central Kitchen, recevoir l’argent (MarketWatch). Blue Origin a deux autres vols de tourisme spatial prévus cette année.

📺 Netflix dit qu’il proposera d’abord des jeux mobiles avec votre abonnement (Android Authority). Netflix, dans ses rapports sur les résultats, a déclaré qu’il découvrait que les gens regardaient moins la télévision, mais qu’il proposait également moins de blockbusters en raison des restrictions de tournage en cas de pandémie. Il a perdu 400 000 abonnés aux États-Unis et au Canada, une perte rare pour l’entreprise, qui a affiché une croissance en Asie.

🔜 Le meilleur modèle Mi Pad 5 de Xiaomi pourrait être la 5G, avec un écran 120 Hz (Android Authority).

👉 À quoi faut-il s’attendre de MIUI 13 ? Une nouvelle fuite peut avoir perdu des détails (Android Authority).

💵 LG pourrait vendre des iPhones dans ses magasins coréens après avoir quitté les appareils Android (Android Authority).

Selon un rapport, le prochain iPad mini pourrait bien être une centrale électrique : puce A15, USB-C et un Smart Connector magnétique (.).

💸 L’application repensée de Venmo se débarrasse enfin du flux de paiements mondiaux (Engadget).

⌚ Qualcomm a un grand plan pour aider à faire avancer l’industrie des wearables, avec un nouveau programme d’accélérateur d’écosystèmes portables, avec déjà 50 marques à bord (Android Authority).

🔐 Dernier NSO Group : le numéro de téléphone du président français Emmanuel Macron figurait sur une liste de cibles divulguées (The Guardian). Ce cryptographe et technologue en sécurité dit que nous ne devrions pas simplement dire que la sécurité absolue n’est pas possible et devrions demander à Apple et Google d’en faire plus (cryptographyengineering.com).

Bon débarras, TurboTax : les américains ont besoin d’un vrai programme ‘Free File’ (NY Times, lien cadeau).

Un pays installe-t-il des énergies renouvelables assez rapidement pour atteindre les objectifs climatiques ? (Ars Technica). Extrait d’un reportage Nature, ici.

🚄 Le dernier train maglev de Chine roule à 600 km/h (373 mph), selon les médias officiels. Cela semble très glissant rapidement, mais la commercialisation est un problème (The Independent).

♨️ « ELI5 : Pourquoi les métaux sont-ils fondus sous forme de lingot ? Ne serait-il pas préférable de simplement les transformer en cubes, afin qu’ils s’empilent mieux ? » Question amusante et temps pour en apprendre davantage sur les angles de dépouille, je suppose… (r/explainlikeimfive).

Les choses deviennent donc étranges pour les sprinteurs et les anciens sprinteurs aux Jeux olympiques, car la technologie des pointes a atteint la phase de super pointes.

Dans le passé, les records de natation étaient largement effacés lorsque les super combinaisons étaient autorisées, avec de nouveaux matériaux comme le polyuréthane permettant une flottabilité accrue et moins de traînée dans l’eau. En 2009, ils ont été progressivement supprimés. À l’époque, des athlètes comme Britta Steffen, double médaillée d’or olympique, ont approuvé, en déclarant: «C’est bien quand les réalisations humaines et non la science sont au premier plan.»

Et c’est pourquoi Usain Bolt est, à mon avis, à juste titre, fou.

Il y a eu une course technologique dans la technologie des chaussures de course à tous les niveaux, les coureurs de fond profitant de chaussures plus épaisses et plaquées de carbone pour aider à battre des records. Désormais, les « super pointes » ajoutent un « matériau Pebax ultraléger et très réactif », qui est une sorte de mousse à retour d’énergie. Dans la course super spike, il y a Nike avec la Nike Air Zoom Victory, tandis que New Balance propose une New Balance FuelCell MD-X et SD-X, et ainsi de suite avec les concurrents. Les chaussures New Balance ont été utilisées par l’homme le plus rapide du 100 m cette année, le sprinteur américain Trayvon Bromell, lorsqu’il a couru un record de 9,77 cette année. Usain Bolt n’est pas content, car les avances de chaussures dans son temps n’étaient pas autorisées, et Bolt pense qu’il aurait pu être plus rapide et courir « en dessous de 9,5 secondes à coup sûr. Sans aucun doute.” “Quand on m’en a parlé, je ne pouvais pas croire que c’est ce vers quoi nous sommes allés, vous voyez ce que je veux dire, que nous ajustons vraiment les pointes à un niveau où cela donne maintenant aux athlètes un avantage pour courir encore plus vite, ” Bolt a déclaré à . ($). “C’est bizarre et injuste pour beaucoup d’athlètes parce que je sais que dans le passé, ils (les fabricants de chaussures) ont réellement essayé et l’instance dirigeante a dit” Non, vous ne pouvez pas changer les pointes “, donc savoir que maintenant ils le font réellement ça, c’est risible », a ajouté l’octuple champion olympique. Une fois de plus, la science contre les réalisations humaines est de retour au menu.

Acclamations,

Tristan Rayner, rédacteur en chef