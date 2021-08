Autorité quotidienne : pliez les critiques 🎯

Les tests du Samsung Galaxy Z Fold 3 sont maintenant disponibles ! Cependant, soyons réalistes, pour la plupart des gens, cela n’a pas d’importance.

La baisse de prix de 200 $ et la série de petites améliorations qui ont conduit à une grande mise à jour de génération utile ne comptent pas pour grand-chose. L’appareil de Samsung coûte toujours 1 800 $ (bien que, oui, des offres généreuses et des échanges s’appliquent). Ce genre d’argent n’est pas là pour la plupart des gens. Plus de gens sont intéressés par le Flip 3 : 60%, en fait, sur plus de 1 100 personnes que nous avons interrogées. C’est peut-être le prix de 999 $ – maintenant qu’il est inférieur à cette limite de 1 000 $, il commence à être plus beau que jamais.

Mais il se passe beaucoup de bien avec le Fold 3:

La raison pour laquelle il vaut la peine de lire les critiques, qui regorgent d’informations sur tous les nouveaux éléments, est que Samsung a conçu un appareil bien meilleur. Oui, il est encore encombrant lorsqu’il est plié. Il tient à peine dans une poche et à 271 g, il pèse près de 50 g de plus que le lourd iPhone 12 Pro Max. Les critiques n’arrêteront jamais de dire qu’il est difficile de l’utiliser déplié dans une main, car c’est le cas. Mais ce que nous avons, c’est un appareil unique et uniforme qui offre une meilleure sensation, par rapport aux modèles précédents, qui offre plus de confiance dans l’utilisation et l’imperméabilité. Il y a toujours un pli, mais avec une utilisation à long terme, il “disparaît” principalement de la vue et n’est pas quelque chose qui dérange du tout. D’autres touches de design le rendent plus agréable à utiliser. Du point de vue de la convivialité, Samsung s’efforce d’expliquer : “environ la moitié des 100 meilleures applications mondiales se sont spécifiquement adaptées à l’écran principal du Z Fold 3, permettant des fonctionnalités spéciales telles que des panneaux de commande dédiés”. Et il y a aussi le S Pen, si vous aimez ce genre de chose. La caméra sous l’écran ne prend pas un bon selfie, mais l’écran ne souffre ni d’encoche ni de trou, avec un look ininterrompu. Donc, il y a beaucoup de bon, et les notes des critiques sont fascinantes. Mais même malgré tout cela, et en reconnaissant certains points négatifs comme la durée de vie de la batterie encore moyenne, et un appareil photo qui est clairement le deuxième meilleur du S21 Ultra… .c’est toujours 1 800 $. Il faut être un gros utilisateur de smartphone pour l’envisager sérieusement. Ce qui rend les fonctionnalités de base de la convivialité continue et de la robustesse supplémentaires beaucoup plus importantes.

📸 Annonces de la journée de la caméra d’Oppo : zoom continu, capteur RGBW de nouvelle génération, système OIS « axe 5x » amélioré (quelque chose utilisé dans les caméras professionnelles mais difficile à miniaturiser) – et Oppo a présenté sa dernière technologie de caméra selfie sous-écran (Autorité Android) .

📳 Le PDG de Saygus accusé de fraude, a maintenant plus de poursuites que de téléphones publiés (Android Authority).

🆕 Le système d’exploitation Fuchsia de Google sera bientôt déployé sur tous les Nest Hubs de première génération (Ars Technica).

⌛ Nvidia admet que son acquisition à grande échelle d’Arm pourrait prendre plus de 18 mois, en raison des régulateurs et des machinations politiques (The Verge).

🍎 Apple y joue aussi MagSafe : il y a presque un an, la technologie de charge d’Apple a à peine filtré (The Verge).

🍏 Bien qu’il ne soit pas encore activé, NeuralHash d’Apple, son logiciel de numérisation, a apparemment déjà été trompé par des images non CSAM. Apple dit que l’algorithme qui a été trompé n’est pas la version finale, et tout faux positif sera identifié, car « les humains examineront également les images », ce qui signifie… ce ne sont pas seulement des algorithmes ? Quoi qu’il en soit, le désordre continue (Vice).

🍪 Des trucs vraiment bizarres : Facebook, essayant de montrer que son contenu le plus populaire est un mélange de bénin et d’ennuyeux – et pas du tout envahi par des complots politiques et autres – a publié pour la première fois un aperçu de ses publications les plus populaires… mais on n’apprend pas grand chose (TechCrunch). Nous avons vu qu’un obscur site de Green Bay Packers est devenu la chose la plus importante sur Facebook grâce à des mèmes à faible loyer comme « Choisissez une variété de cookies pour vivre sans » (Wired).

💵 PayPal ne facturera plus de frais de retard pour acheter maintenant, payera les achats ultérieurs pour les personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France (Engadget).

🤖 Voici à quoi s’attendre lors de la journée de l’IA de Tesla plus tard dans la journée, à partir de 17h PT / 20h HE. Elon Musk a déclaré que le “unique objectif” était de persuader des experts dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle de venir travailler chez Tesla (The Verge).

🔋 J’ai vu Mercedes remporter le titre de Formule E ici à Berlin, mais il a ensuite annoncé qu’il quitterait la série à la fin de 2022, rejoignant BMW et Audi en tant que constructeurs qui l’ont rejoint puis en sont sortis. Pourquoi? Apparemment, la Formule 1 offrait à Mercedes un “potentiel plus riche pour le transfert de technologie”. En réalité, cependant, il s’agit d’une grande nouvelle génération de voitures de Formule E en 2023 qui présente aux équipes des défis importants, notamment une charge rapide de 600 kW pour les arrêts aux stands.

⚛ Un laboratoire national américain vient de réaliser un « moment des frères Wright » dans la fusion nucléaire : « un point chaud du diamètre d’un cheveu humain, générant plus de 10 quadrillions de watts de puissance de fusion pendant 100 billions de seconde », s’enthousiasme une déclaration écrite . (CNBC).

Eh bien, cela semble peu probable : “Il est temps de ramener le pantalon cargo : la tendance de la mode tant décriée est en fait parfaite pour ranger votre énorme dalle de smartphone.” (Câblé).

⌛ Le premier aperçu de la série Wheel of Time d’Amazon, maintenant dans quelques mois, est ici (Gizmodo).

Amusant : le robot Boston Dynamics s’en prend (r/gifs).

Cela fait dix ans que Xiaomi a lancé pour la première fois un smartphone : le Xiaomi Mi 1.

La version du 16 août 2011 était un appareil assez performant, doté d’un écran LCD de quatre pouces de Sharp, utilisant un chipset Qualcomm Snapdragon S3 fonctionnant à 1,5 GHz, avec 1 Go de RAM, un appareil photo 8 MP, une cellule 1 930 mAh et Android, bien sûr.

Xiaomi a enregistré 300 000 précommandes et a fini par vendre, dit-il, 184 600 unités à 1 999 yuans (~ 308 $) chacune. Cela représente 370 millions de yuans, soit 57 millions de dollars aujourd’hui.

Mais l’histoire est la suivante : Xiaomi a annoncé qu’elle remboursait tous ceux qui ont précommandé et acheté son premier téléphone.

Cette histoire a été la plus lue sur Android Authority au cours des dernières semaines, alors que les gens découvrent s’ils peuvent obtenir un remboursement. Ou, essayer d’en acheter un pour des cacahuètes et espérer qu’ils pourront le transformer en remboursement en espèces ? En tout cas, c’est l’occasion de vous rappeler que le premier produit de Xiaomi n’était pas un téléphone, mais MIUI.

Acclamations,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.