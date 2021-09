Autorité quotidienne : problèmes d’énergie, problèmes d’approvisionnement 📉

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-september-27-2021/

Bonjour ! Les élections allemandes ont eu lieu ici ce week-end et, étonnamment, Berlin a manqué de cartes de vote papier pendant un certain temps parce que le marathon de Berlin était en marche, avec de nombreuses fermetures de rues partout. Berlin classique.

C’est peut-être trop tôt, ce n’est peut-être rien de plus qu’un incident, mais la Chine est confrontée à une pénurie d’électricité, et cela ne s’améliore pas. C’est ce qu’on appelle une crise par des publications comme Bloomberg.

Pourquoi est-ce important:

Comme dans la plupart des pays, le rationnement de l’énergie commence avec les grands utilisateurs industriels, auxquels il est demandé de réduire leur consommation lorsque l’approvisionnement énergétique est limité. Les industries de l’aluminium et du ciment sont les premières à connaître les suspensions, suivies par d’autres grands fabricants comme l’électronique. En lisant les rapports, il est facile de comprendre pourquoi : dans certaines provinces du nord, où le chauffage est désormais nécessaire pendant le froid, les effets se font sentir par les résidents à qui l’on demande de limiter le chauffage et l’utilisation d’appareils comme les micro-ondes, une décision que les politiciens s’efforcer d’éviter de limiter les troubles. Les rapports indiquent maintenant que les malheurs qui frappent la chaîne d’approvisionnement mondiale de la technologie et de l’automobile pourraient s’aggraver, les principaux fournisseurs étant contraints de s’éteindre.

Ce qui se passe:

Le Nikkei Asia et d’autres rapportent que plusieurs fournisseurs clés d’Apple et de Tesla ont arrêté la production dans certaines de leurs installations chinoises. Cela n’affecte pas encore les énormes installations de fabrication sous contrat de Foxconn à Longhua, Guanlan, Taiyuan et Zhengzhou, qui est le plus grand site d’assemblage d’iPhone au monde, mais les fournisseurs y sont réduits : « Eson Precision Engineering, une filiale de Foxconn — le plus grand Un assembleur d’iPhone et un fournisseur clé de pièces mécaniques pour Apple et Tesla a annoncé dimanche avoir suspendu sa production de dimanche à vendredi dans ses installations de la ville chinoise de Kunshan. “Unimicron Technology, un important fabricant de circuits imprimés et fournisseur clé d’Apple, a déclaré que ses filiales dans les villes chinoises de Suzhou et Kunshan dans la province du Jiangsu devaient également arrêter la production de dimanche midi à la fin du mois.” Le fournisseur de composants de haut-parleurs pour iPhone, Concraft Holding, était également en train de fermer ses portes par note en bourse. Intel, Nvidia et Qualcomm pourraient également être affectés, avec “plusieurs fournisseurs de services d’emballage et de test de puces clés” suspendant la production pendant des jours à la fois.

La question de l'énergie:

Résumer pourquoi il y a une crise énergétique semble compliqué. Les prix du charbon et du gaz naturel sont devenus chers en Chine, comme ils l’ont fait dans le monde. Pékin applique des normes d’émissions plus strictes et le pays « s’est engagé » à réduire l’intensité énergétique de 3% en 2021 pour atteindre les objectifs climatiques, et « punit » les provinces qui ne respectent pas les restrictions énergétiques. De plus, les Jeux olympiques d’hiver auront lieu à Pékin en février prochain. Le pays visera un ciel dégagé pour éviter les scènes où la pollution affecte l’événement et la façon dont le monde voit la Chine. Mais cela ne semble pas vraiment bon : d’autres rapports suggèrent que Pékin demande maintenant aux transformateurs d’aliments (comme les usines de broyage de soja) de fermer. Attendez-vous à en savoir plus au cours de la semaine à venir.

🆕 Il existe des rendus Galaxy S22 après les rendus S22 Ultra de @Onleaks : le S22 Plus et le S22 standard, qui présente un design très similaire au Galaxy S21 (Android Authority).

Huh: le lancement du Samsung Galaxy S21 FE a peut-être été annulé, en raison de la pénurie de chipset (Android Authority).

👉 Lancement de Xiaomi Civi : Un téléphone léger pour les amateurs de selfie (Android Authority).

📂 Cet écran pliable peut être plié comme un origami pour des raisons (Android Authority).

🍎 Le nouveau taux de rafraîchissement de 120 Hz de la série iPhone 13 Pro d’Apple n’a pas fonctionné dans les applications tierces, avec un bug à corriger, mais la spéculation est qu’Apple oblige les développeurs à utiliser certaines API pour sa technologie LTPO afin d’éviter l’épuisement de la batterie (.).

🍏 Il existe également une controverse selon laquelle seul Apple sera en mesure de remplacer les écrans cassés de l’iPhone 13, car il désactive FaceID sur les correctifs tiers (.).

⚖️ Google de retour devant les tribunaux pour faire appel de l’affaire antitrust Android (AP) 2018 de l’UE.

🛒 Un regard sur les transactions effrénées derrière les startups d’épicerie instantanée transatlantiques comme Gorillas et Flink, alors que les investisseurs voient un accaparement des terres classique pour la première position (FT, $).

📺 Les plus grandes nouvelles et bandes-annonces de l’événement “Tudum” de Netflix (vous savez, comme le son): De The Witcher à Tiger King, et en passant, la grosse affaire de Netflix pour acheter le monde de Roald Dahl pour 700 millions de dollars. Aussi, Choses étranges saison 4 a une nouvelle bande-annonce, et c’est ultra effrayant (Gizmodo).

🚗 Les conducteurs de Tesla peuvent désormais demander des tests bêta complets d’auto-conduite, mais vous devrez prouver que vous êtes un bon conducteur avec une semaine de tests à l’avance, comme si vous recevez des avertissements de conducteur ou un freinage brusque (Engadget). Voici des personnes qui parlent de leurs scores de « sécurité » (Twitter).

🛶 Après qu’IBM n’ait pas réussi à faire traverser l’Atlantique à un bateau de collecte de données autonome, il réessaye avec son projet de navire autonome Mayflower (Washington Post).

💇‍♀️ Intéressant : « Je suis allé au salon de coiffure high-tech d’Amazon à Londres pour une coupe de 72 $ » (Insider).

🗺️ MapBiomas : Le logiciel de suivi de 35 ans de déforestation amazonienne (Réinitialiser).

🔭 Le télescope Hubble aide à trouver six galaxies « mortes » de l’univers primitif (Engadget).

🌓 Comme le laisse entendre la bande-annonce de Moonfall, la Lune pourrait-elle réellement s’écraser vers la Terre ? (Câblé).

🌞 Question un peu amusante : « Quelles étaient les théories sur la nature des étoiles avant de commencer à comprendre les réactions nucléaires ? » (r/askscience).