Autorité quotidienne :  Questions sur OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro

OnePlus a complètement lancé le OnePlus 10 Pro ce matin. Étant donné que la plupart des informations ont déjà été divulguées, la principale surprise de la journée a été que nous n’avons pas vu de OnePlus 10, comme dans le modèle de base habituel, ni de non-Pro.

Et, toujours pas de mot sur une date de sortie exacte en dehors de la Chine.

Ce qui a été annoncé :

Le OnePlus 10 Pro est sorti comme prévu. Pour récapituler, cela comprend: un écran AMOLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces à 120 Hz, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, une configuration à trois caméras, maintenant à la deuxième génération avec la poursuite du partenariat Hasselblad, une batterie de 5 000 mAh et quelques-uns rapides. spécifications de charge, y compris la charge filaire de 80 W et la charge sans fil de 50 W, mais uniquement avec du matériel propriétaire. La triple caméra a une chose étrange : le nouvel objectif grand angle utilise un capteur Samsung JN1. Ce n’est pas prévu : il est plus petit que l’IMX766 utilisé sur le 9 Pro, il peut donc être compromis sur les prises de vue en basse lumière. Le 9 Pro a reçu des notes élevées pour le grand grand-angle… nous verrons donc comment tout cela se passe maintenant. Nous avons obtenu les prix : les prix commencent à 4 699 RMB (740 $ US) pour la base de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, jusqu’à 5 299 RMB (830 $) pour la variante 12/256 Go. Étant donné que le 9 Pro a commencé à 969 $, je ne pense pas que je parierais sur une remise importante en cette ère de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’inflation.

Un lancement tranquille :

OnePlus n’a pas encore lancé cela avec les critiques, contrairement à sa co-entreprise Oppo avec Find N, malgré l’approche uniquement chinoise. Et de nombreuses photos de OnePlus étaient en fait des rendus, plutôt que la vraie affaire, dans la main. Néanmoins, cela donne à OnePlus beaucoup de temps pour affiner son logiciel pour le marché au sens large, mais ne soyez pas surpris de trouver des personnes qui importent de Chine.

Maintenant quoi?

OnePlus n’a pas donné d’informations sur le moment où le 10 Pro et le possible 10 arriveront sur d’autres marchés, bien qu’un lancement mondial soit confirmé. Fait intéressant, certains des principaux sites axés sur les États-Unis n’ont pas vraiment couvert le lancement de OnePlus, même s’ils ont couvert les révélations de la semaine dernière. Et nous commençons à entrer dans un endroit un peu étrange. Un tas de smartphones sortent maintenant en Chine avant qu’ils ne le fassent ailleurs, ou ils sont uniquement en Chine, comme la plupart des récents pliables, y compris l’Oppo Find N, le Honor Magic V, etc. Il est possible que OnePlus l’ait fait avant le Nouvel An chinois en février sur son marché domestique, mais c’est un écart par rapport à la normale. À moins que la nouvelle norme ne soit en quelque sorte, Apple et Samsung frappent d’abord les marchés mondiaux, tandis que Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, etc., optent pour la Chine d’abord.

rafle

📁 Fuite des spécifications du Motorola Razr 3: avec un Snapdragon 8 Gen 1, cela pourrait être un formidable produit phare pliable, mais en même temps, donnez-moi la durée de vie de la batterie et la qualité de construction… (Autorité Android). 📁 Lancement de Honor Magic V : un autre pliable intrigant que vous ne pouvez pas obtenir (Android Authority). 🥊 Assez gros combat en cours ici : Google dit qu’il ne veut pas d’iMessage sur Android, il veut juste qu’Apple gère le RCS : « En n’incorporant pas le RCS, Apple freine l’industrie et freine l’expérience utilisateur non seulement pour les utilisateurs d’Android. mais aussi leurs propres clients » (Android Authority). 👉 Des informations sur Android 13 fuient : une astuce dit que cela pourrait faire de la numérisation de code QR une affaire transparente, ce qui serait utile (Android Authority). 🍎 Apple a versé environ 60 milliards de dollars aux développeurs de l’App Store en 2021 (TechCrunch). Les opérateurs sont énervés par le relais privé iCloud d’Apple, l’une de ses nouvelles fonctionnalités de confidentialité intéressantes qui ressemble à un VPN. Et ce ne sont pas seulement les opérateurs américains comme T-Mobile, qui le bloquent, mais aussi les opérateurs européens, comme Vodafone et Telefonica (Gizmodo). 🤔 Le PDG de Signal, Moxie Marlinspike, démissionne ; Le co-fondateur de WhatsApp, Brian Acton, agira en tant que PDG par intérim (TechCrunch). L’Associated Press lance sa propre place de marché NFT pour son photojournalisme (The Verge). Pourquoi Take-Two veut payer près de 13 milliards de dollars pour le créateur de FarmVille (The Verge). 🔧 Microsoft publie sa propre vidéo de démontage et de réparation du Surface Laptop SE, pour séduire les administrateurs informatiques des écoles très probablement (Ars Technica). 🚀 En savoir plus sur la fusée Ariane 5, qui a doublé la durée de vie du télescope Webb (Ars Technica). 🌊 L’océanographie de la Terre aide à démystifier les cyclones coulants de Jupiter (Wired). 🤔 « Qu’est-ce qu’un jeu qui vaut chaque centime ? » (r/askreddit).

Graphique mardi

Tristan Rayner / Autorité Android

Groupes sanguins ! Le monde fou des groupes sanguins est quelque peu épluché en regardant ce graphique :

Penser à essayer à nouveau de faire un don en Allemagne (la dernière fois était difficile !)… Tristan Rayner, rédacteur en chef.

