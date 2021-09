Autorité quotidienne : rêver de capture de carbone 🎵

Joyeux vendredi! Nick ici, remplaçant Tristan pendant qu’il profite de sa vie dans les Alpes françaises. (Je ne lui pardonnerai peut-être jamais).

Une autre solution climatique est en cours

Alors que de violentes tempêtes comme l’ouragan Ida deviennent de plus en plus fréquentes alors que nous détruisons collectivement la seule planète sur laquelle nous vivons, les scientifiques se tournent vers une nouvelle technologie qui permet une solution climatique beaucoup plus active : la capture du carbone.

Le dernier effort est une nouvelle installation ouverte en Islande gérée par Climeworks, et elle pourrait servir de modèle pour l’avenir.

L’usine d’Orca a ouvert ses portes mercredi et est capable de capter 4 000 tonnes de CO2 de l’atmosphère chaque année. Comparée à d’autres solutions climatiques, celle-ci est facile à comprendre. Il pousse simplement l’air avec de gros ventilateurs dans des filtres, qui capturent le CO2 et le mélangent avec de l’eau. Ce CO2 est ensuite pompé dans des cavernes souterraines de basalte, où il se refroidit et durcit en pierre. Bien que cela le protège des dangers, le CO2 capturé peut également être utilisé à bon escient pour créer du carburant, fertiliser les cultures ou même carboniser vos sodas pétillants. L’usine elle-même fonctionne à l’énergie géothermique respectueuse du climat, que l’on trouve en abondance en Islande.

Mais est-ce suffisant ?

Actuellement, Climeworks estime que chaque tonne métrique de CO2 coûte entre 600 et 800 $ à capturer. Afin de générer des bénéfices, les coûts devraient être réduits à environ 100 $ la tonne métrique. Cela dit, des États comme la Californie offrent déjà 500 $ de subventions aux propriétaires de voitures électriques pour chaque tonne d’émissions de carbone évitées tout au long du cycle de vie du véhicule. Comparé à cela, les coûts semblent beaucoup plus raisonnables. De plus, il s’agit d’une technologie émergente et on peut s’attendre à ce que les coûts diminuent considérablement avec le temps. Le cofondateur de Climeworks, Christoph Gebalt, estime que d’ici 2030, les prix devraient se situer autour de 200 à 300 dollars la tonne. La vraie question est de savoir si oui ou non il peut être mis à l’échelle pour vraiment lutter contre le problème. L’Agence internationale de l’énergie estime que d’ici 2050, nous devrons retirer un milliard de tonnes de CO2 de l’atmosphère chaque année. L’usine actuelle de 4 000 tonnes en représente 0,0004 %. Mais bon, c’est un début ! Regardez à quel point les coûts de l’énergie solaire ont considérablement baissé au cours des dernières décennies. Cela pourrait être une autre pièce clé du puzzle. Peut-être qu’il y aura un avenir pour nos enfants, après tout.

Rassemblement

Fuite des spécifications de l’appareil photo de la série Samsung Galaxy S22. Aura-t-il le dernier capteur 200MP ? Peut-être pas (Android Authority).

Plus de mauvaises nouvelles pour les fans de Galaxy car Samsung confirme que la version bêta de One UI 4.0 est en retard (Android Authority).

Samsung pourrait apporter un écran 120 Hz à son prochain smartphone 5G à petit budget. 120Hz AMOLED, de toutes les choses ! (Autorité Android).

Amazon annonce ses premiers téléviseurs fabriqués par ses soins ainsi qu’un Fire TV Stick 4K Max. Ils couvrent toute la gamme des appareils économiques aux appareils haut de gamme et sont lancés en octobre (Android Authority).

En outre, Amazon couvrira 100% des frais de scolarité des employés horaires américains. Le coût pour les employés ? Une âme humaine (CNBC).

Vivo X70 Pro Plus devient officiel : le nouveau roi de la photographie sur smartphone ? (Autorité Android).

Les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile britanniques ont désormais rompu leurs promesses d’itinérance Brexit. Les clients devront désormais payer un supplément lorsqu’ils voyagent dans l’UE (9to5mac).

Le PlayStation Showcase d’hier a révélé une tonne de nouveaux jeux, dont un remake de KOTOR (oui oui oui), God of War Ragnarok, et plus encore. Si seulement il était possible d’acheter une PS5… (Android Authority).

La dernière collaboration de Lego avec Mario est un grand point d’interrogation. Littéralement, c’est un bloc de point d’interrogation (The Verge).

La Chine se prépare à tester un réacteur nucléaire au thorium, qui pourrait constituer une excellente alternative aux réacteurs à base d’uranium et permettre au pays d’atteindre les objectifs climatiques (Nature.com).

Le lancement du télescope spatial James Webb de la NASA est prévu pour décembre. Le successeur du télescope spatial Hubble (lancé il y a 30 ans) permettra d’observer les parties les plus éloignées de l’univers (Space.com).

Le dernier pitch d’Elizabeth Holmes : convaincre un jury qu’elle n’est pas à blâmer pour une fraude massive. Si vous n’êtes pas familier avec l’histoire de Theranos, consultez l’excellent podcast The Dropout (New York Magazine).

Amusement du vendredi

Les propriétaires d’animaux paresseux se réjouissent ! Les derniers Roombas éviteront désormais les crottes d’animaux (et autres obstacles).

Comme tous les propriétaires d’aspirateurs robots le savent, vous devez nettoyer un peu avant de le laisser faire son travail. Cela signifie ramasser les chaussettes et autres petits objets laissés sur le sol, à moins que vous ne vouliez ruiner votre aspirateur (et votre paire de chaussettes préférée).

Certes, la nouvelle fonctionnalité fonctionne en envoyant une image de l’objet à votre téléphone pour examen manuel. Vous pouvez également le programmer pour toujours éviter les obstacles dans certaines zones, comme la zone des jouets de votre enfant.

J’aurais aimé que ma belle-mère vienne avec cette fonctionnalité avant qu’elle ne traque les crottes de chien dans toute la maison il y a quelques années.

