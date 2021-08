Autorité quotidienne : Samsung Rollable 🗞️

Samsung va lancer un tas de trucs pliables demain, mais il pense clairement sérieusement aux téléphones enroulables.

Un document de brevet détaillé a été découvert par LetsGoDigital, qui comprend 32 pages d’informations provenant d’un dépôt allemand. Nous avons déjà vu des dépôts de marques pour Samsung avec la sécurisation des Galaxy “Z Roll” et “Z Slide”. Nous avons maintenant un tas d’informations, y compris des rendus utiles qui donnent une impression de la technologie de Samsung.

⌚ Samsung vient d’annoncer un nouveau chipset portable Exynos, qui sera annoncé demain sur la Galaxy Watch 4, est un grand pas en avant pour les montres connectées Wear OS : de 26 nm à 5 nm, une meilleure efficacité énergétique, un processeur 20 % plus rapide et 10 fois plus de graphiques ( Autorité Android).

🔐 Le service VPN de Google pour les abonnés Google One de niveau supérieur est désormais disponible en dehors des États-Unis, ajoutant le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Mexique, l’Espagne et le Royaume-Uni à la liste si vous payez environ 9,99 $ par mois (Android Authority).

💵 Nous avons demandé, vous nous avez dit : voici ce que vous paieriez pour le Pixel 6 Pro (Android Authority).

🔜 Asus ROG Phone 5S annoncé pour le lancement : ajoute le Snapdragon 888 Plus (Android Authority).

🎧 Avis Beats Studio Buds : la branche d’olivier Android d’Apple (Android Authority).

🍎 Apple a publié une FAQ et a eu un appel avec des journalistes, disant qu’il refuserait les demandes du gouvernement d’étendre la numérisation de photos au-delà de CSAM (Ars Technica). Mais les succès continuent d’affluer : Stratechery a publié un article intitulé « L’erreur d’Apple » qui se demande clairement pourquoi Apple ne s’en est pas tenu à l’analyse du stockage dans le cloud, et est allé sur l’appareil en disant : « C’est vraiment décevant qu’Apple se soit tellement accroché à son vision de la vie privée qu’il a fini par trahir le pivot du contrôle de l’utilisateur : être capable de croire que votre appareil est vraiment le vôtre. »

🔑 La nouvelle gamme de clés de sécurité Titan de Google ne vous fera pas choisir entre USB-C et NFC, seulement USB-A vs USB-C. 30/35 $, en vente aujourd’hui (The Verge).

🎮 La Gamescom 2021 débutera officiellement le 25 août et Microsoft a annoncé un événement le 24 août (Engadget).

🔋 Une ​​nouvelle Lamborghini Countach arrive, et pour le 50e anniversaire, la célèbre Lambo pourrait ajouter une batterie (The Verge).

Les nouvelles expériences spongieuses et lointaines se dirigent vers l’ISS (Wired).

🛰️ SpaceX rachète une entreprise smallsat de l’Internet des Objets (Engadget).

🎮 « Quelle franchise de jeux vidéo faut-il relancer ? (r/askreddit).

Voici comment le record du monde du marathon a changé au fil des ans, alors que les concurrents continuent d’essayer de franchir la barrière des deux heures (dans des conditions légales, c’est-à-dire sans compter l’expérience réussie de moins de deux heures organisée par une société chimique multinationale britannique – bien que plus de puissance à Eliud Kipchoge pour avoir obtenu cet argent !):

L’incroyable record de Kipchoge est de 2:01:39. La plupart des réductions du temps record ont été les efforts de Kipchoge, qui vit une vie de course dans une petite communauté au Kenya. Dans le New York Times, il y a cette citation remarquable : « Un millionnaire, Kipchoge est connu pour mener une vie ascétique tout en s’entraînant avec son groupe de course en altitude au Kenya : vivant séparé de sa famille, coupant des légumes pour les repas communs, nettoyant les toilettes, laver son équipement et puiser de l’eau dans un puits. Mais « pendant l’entraînement » ne suffit pas – Kipchoge semble toujours s’entraîner. L’entraîneur de performance et auteur Steve Magness a écrit sur Twitter : « Eliud Kipchoge est le plus grand de tous les temps… dans TOUS les sports. Sa domination dans un sport majeur à l’ère moderne est sans précédent. »

Étonnante! Passez un mardi inspiré,

Tristan Rayner, rédacteur en chef