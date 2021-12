Autorité quotidienne : Snappier Snapdragon 8 Gen 1

Bonjour ! Bon premier décembre ! Le compte à rebours jusqu’à Noël et les vacances et autres est lancé.

La nouvelle puce phare de Qualcomm

Qualcomm a annoncé ce que votre prochain produit phare Android aura : un Snapdragon 8 Gen 1, son nouveau processeur phare susceptible d’être vu dans un tas de téléphones Android (à moins que MediaTek n’ait vraiment un gagnant dans son Dimensity 9000).

Encore une fois, il existe une liste de nouvelles spécifications, détails techniques, fonctionnalités et prétend que le processeur, le processeur graphique et les autres modules sont plus rapides, plus efficaces et que tout est meilleur que jamais.

L’un des problèmes du nouveau matériel mobile de qualité est que la plupart d’entre nous ne stressent pas vraiment les processeurs ou les processeurs graphiques lorsque nous envoyons des messages et vérifions nos e-mails, etc. Mais supposer que cela ne fera pas beaucoup de différence ne serait pas juste. De plus en plus, les détails qui comptent sont une meilleure efficacité énergétique (c. quand vous êtes sur la marge du signal, et ainsi de suite.

Quoi de neuf:

Le Snapdragon Tech Summit de Qualcomm qui se déroule à Hawaï a lancé le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 et son nouveau nom/marque marketing, ainsi que toutes les spécifications, dans un discours et une plongée approfondie, le tout sur YouTube. Il sera fabriqué sur le nœud de processus 4 nm de Samsung, la même société qui a fabriqué le 5 nm 888. Qualcomm dit que son processeur à lui seul sera 20% plus rapide que le 888, grâce aux nouveaux cœurs de processeur Armv9, en particulier ses nouveaux cœurs X2. Le chipset contiendra un cœur Cortex-X2 cadencé à 3 GHz, trois cœurs Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510 pour un traitement à faible consommation, et offrira une économie d’énergie de 30 %. L’unité commerciale Foundry de Samsung a précédemment déclaré que le pas de nœud de 5 nm à 4 nm impliquait une réduction de 16% de la puissance. GPU : augmentation graphique de 30 % et économie d’énergie de 25 % par rapport à la série Snapdragon 888. Modem : 8 Gen 1 a un modem X65 intégré qui a été annoncé plus tôt cette année, avec des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps et un tas de fonctionnalités comme 3GPP Release 16. C’est un peu plus à l’épreuve du temps : les vitesses du monde réel ne vous donneront pas 10 Gbps bientôt, mais par comparaison, le Snapdragon 888 a dépassé 7,5 Gbit/s. Il existe également une prise en charge de la technologie sans fil Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et Snapdragon Sound. FAI : L’imagerie semble être un gros problème ici. Qualcomm dit que son nouveau processeur est un FAI 18 bits vantant des vitesses de 3,2 gigapixels par seconde, ainsi que la fonction principale d’enregistrement 8K/30fps en HDR, et plus encore. IA : le nouveau moteur d’IA de septième génération a une grande amélioration, y compris des améliorations d’efficacité énergétique de 70 % pour les charges de travail d’IA. Et une chose légèrement maudite, via Twitter : vous pouvez créer des NFT avec le dernier Snapdragon, pour une raison quelconque. Voici notre plongée en profondeur dans la technologie.

Ce que cela veut dire:

Nous en saurons plus lorsque les premiers téléphones Snapdragon 8 Gen 1 sortiront, et vous l’aurez deviné, cela arrivera bientôt. La série Xiaomi 12 sera la première à être lancée avec le Snapdragon 8 Gen 1, avec une date de fuite épinglée au 12 décembre. Realme se lance également dans l’acte, son GT2 Pro étant commercialisé comme «l’un des premiers» téléphones à obtenir le 8 Gen 1, donc probablement cela se produit également dans quelques semaines. Ensuite, il y aura la gamme Samsung S22, attendue au début de l’année prochaine – janvier ou février, peut-être. C’est à ce moment-là que les véritables références, la durée de vie de la batterie, les nouvelles fonctionnalités et les performances soutenues par rapport à la surchauffe, ainsi que toute augmentation de prix, seront tous découverts.

Et après:

Qualcomm a plus à venir du jour 2 du sommet, y compris « le rôle de Qualcomm dans l’infrastructure (5G + Wi-Fi 6), le calcul, les jeux portables, l’automobile et plus encore ». Ordinateurs et jeux portables, hein ? Que signifie Windows et quelque chose pour alimenter un Steam Deck ou autre ? Voyons ce qui s’en vient…

rafle

🚿 La résistance à l’eau pourrait arriver à plus de téléphones Samsung à petit budget en 2022 (Autorité Android).

👉 Amazon a annoncé des choses AWS lors de sa conférence re:Invent, qui pourraient toutes être intéressantes pour les types d’entreprise, mais certaines d’entre elles intriguent également pour nous, la plèbe : par exemple, AWS Private 5G, où vous pouvez créer votre propre réseau 5G en utilisant L’infrastructure d’Amazon et, sur le plan matériel, d’Amazon jusqu’à sa troisième génération de son SoC Graviton ARM, ainsi que sa dernière puce ML personnalisée Trn1 qui peut gérer les données d’apprentissage automatique plus rapidement. Grosse concurrence pour Nvidia/Intel/etc dans l’espace AI/ML/serveur (TechCrunch).

🔋 La Formule E affirme que le véhicule de troisième génération sera la voiture de course la plus efficace au monde, en course en 2022-2023 (Engadget).

Mercredi bizarrerie

Certains étranges et beaux : un time-lapse de la Terre se couchant sur la lune, capturée par le vaisseau spatial japonais Selene, ou Kaguya. C’était un orbiteur lunaire qui a orbité la lune pendant 20 mois. Ceci via JAXA/NHK sur YouTube :

En orbite autour de la cafetière,

Tristan Rayner, rédacteur en chef

