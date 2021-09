Autorité quotidienne : temps de concept car 🔋🚗

Les salons automobiles sont de retour ! L’Allemagne accueille de nouvelles idées amusantes lors de l’événement de mobilité IAA 2021 à Munich. Cela commence officiellement demain, mais tout comme les conférences techniques, la plupart des bonnes choses sont annoncées lors des lancements pré-événement.

Et en haut de la liste de nos jours se trouvent les détails et les concepts des véhicules électriques et de la conduite autonome, avec comme Mercedes-Benz, VW, BMW, diverses startups, etc., de nouveaux concepts :

🧱 Les téléphones Pixel 3 se brisent à gauche et à droite, aucune réponse claire quant à la raison, et le mode dans lequel les téléphones échouent signifie qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment (Android Authority).

🔧 Les fabricants de téléphones pourraient être contraints de fournir sept ans de mises à jour en Allemagne, deux ans de plus que la proposition de l’UE (Android Authority).

📳 Fuite des spécifications de la série Vivo X70 : trois puces de trois fabricants de puces (Android Authority).

🍎 Mark Gurman a suggéré qu’Apple pourrait annoncer son prochain événement majeur dès cette semaine, et a suggéré que la prochaine Apple Watch Series 7 sera en nombre restreint, ce qui a ajouté du poids aux rumeurs précédentes (Bloomberg).

🍏 Apple a discrètement reporté son initiative d’analyse CSAM vendredi soir à l’approche des vacances, en déclarant : “… (Autorité Android). Plus de 100 groupes politiques et de défense des droits, dont l’EFF et l’American Civil Liberties Union, avaient demandé à Apple de se recalibrer. Une prise a déclaré que le problème était “Apple essayant de résoudre un problème comme celui-ci à l’intérieur de l’aspirateur Apple Park tout en respectant son calendrier de publication annuel d’iOS”. iOS 15 est attendu dans les prochaines semaines. (TechCrunch).

🧬 Microsoft Excel continue de donner des maux de tête aux scientifiques en génétique : 30% des articles publiés contiennent des noms de gènes mutilés, en raison de problèmes tels que SEPT4 (septin 4) et MARCH1 étant automatiquement changés en 4-Sep et 1-Mar (Nature).

🤖 Dyson pourrait concevoir un robot aspirateur qui peut monter les escaliers (Bloomberg).

🚲 Un vélo de bureau a l’air bizarre, mais selon cette critique, “avoir un vélo de bureau est en fait plutôt génial”. Hein. (Ars Technica).

La NASA commence les essais en vol avec le taxi aérien électrique ou l’avion VTOL électrique de Joby (Engadget).

🎮 Sony proposera une mise à niveau gratuite Horizon Forbidden West PS4 vers PS5 après des critiques (The Verge).

Le rover Perseverance sur Mars confirme avoir collecté et stocké son premier échantillon de roche, après des problèmes initiaux (CNET).

🚁 L’hélicoptère de la NASA sur Mars, Ingenuity, a enregistré 12 vols et se déroule si bien que sa mission a été prolongée indéfiniment, même si l’hiver martien approche sera un défi (ScienceAlert).

🌲 « Où finit le CO2 absorbé par les arbres ? (r/askscience).

Ou sous forme de texte :

// Paradoxalement, aller le plus vite possible est

// pas nécessairement souhaitable. Les utilisateurs ont tendance à être frustrés

// une fois qu’ils se rendent compte du peu de temps que leur Mac passe vraiment

// pour les écraser à bas niveaux. Dans l’intérêt de promouvoir

// Des relations Humain – Machine harmonieuses, nous appliquons le minimum

// temps de réponse.

Menaçant le vôtre,

Tristan Rayner, rédacteur en chef