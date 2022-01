Autorité quotidienne : Tout CES 2022 !

Bonjour ! Journée épique, quantités épiques de café consommées… vous comprendrez en faisant défiler vers le bas !

Ok, tout un tas d’annonces assez importantes à suivre ici. Vraiment, tellement. Je les ai regroupés sans ordre particulier, et tous ont été annoncés, dévoilés, lancés, révélés ou mentionnés lors du CES 2022 !

Sony :

PlayStation VR2, le prochain casque VR de Sony, conçu pour la PS5. Nous n’avons pas réellement vu le casque, mais il comportera des fonctionnalités répertoriées comme le retour haptique, le suivi des yeux, le 4K HDR, les fréquences d’images 90/120 Hz, etc. Il y a aussi un nouveau jeu PSVR 2 : Horizon : Call of the Mountain, probablement dans quelques années. Sony a annoncé une nouvelle division de mobilité appelée Sony Mobility, et a dévoilé le Vision-S SUV, son prochain concept EV. Il pourrait en fait prendre la route alors que Sony se réchauffe de plus en plus dans les véhicules électriques : « Nous explorons un lancement commercial du véhicule électrique de Sony », a déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de la société. Et plus tôt, Sony a annoncé le premier téléviseur QD-OLED 4K au monde, c’est-à-dire un écran à diodes électroluminescentes organiques à points quantiques, de Samsung, à venir plus tard cette année, et a déclaré battre les OLED.

Intel :

Le géant de la fabrication de puces a annoncé sa gamme de processeurs de bureau de 12e génération Alder Lake, comprenant une fréquence monocœur allant jusqu’à 5,5 GHz, ce qui est assez fou, et sera expédiée aux OEM d’ici la fin de ce trimestre. Cela concerne également les ordinateurs portables : Intel a annoncé huit nouveaux processeurs mobiles de 12e génération de la série H, axés sur les performances et destinés aux fabricants d’ordinateurs portables tels que Dell, HP, Acer, Razer, etc. Il existe également six processeurs mobiles de 12e génération de la série P pour « ordinateurs portables fins et légers », qui incluaient un aperçu des ordinateurs portables pliables. juste le Thinkpad X1 de Lenovo de toute façon. De plus, les PC Evo d’Intel semblent avoir une intégration iPhone et Apple Watch avec la prise en charge d’iMessage.

DMLA :

AMD a annoncé la série Ryzen 6000 de processeurs mobiles pour ordinateurs portables, poussant Zen 3+ vers une plate-forme 6 nm et des graphiques RDNA2 pour la première fois, ainsi qu’un processeur de sécurité Microsoft Pluton. AMD indique que 200 ordinateurs portables bénéficieront de la nouvelle plate-forme de série. AMD avait également des nouvelles sur les GPU : les GPU Radeon RX 6500 XT et RX 6400, y compris la série de GPU RX6000S pour les ordinateurs portables de jeu minces. Et nous avons vu des aperçus de la série Ryzen 7000, basée sur Zen 4, et une nouvelle prise AM5. En savoir plus sur le nouveau type de puce de sécurité de Microsoft (Ars Technica).

Nvidia :

Dell

Dell a présenté un nouveau design XPS controversé, le XPS 13 Plus déplaçant le langage de conception, ajoutant une «barre de fonction tactile» capacitive et supprimant la prise casque. Hein. Il contiendra le dernier Core i7 12800P d’Intel de 12e génération. L’image ci-dessus est du 13 Plus…



Et un bref résumé du CES :

OnePlus a rempli encore plus de blancs avec les spécifications OnePlus 10 Pro confirmées, y compris le Snapdragon 8 Gen 1, 120 Hz AMOLED, une batterie de 5 000 mAh et une charge filaire de 80 W. Configurations RAM/stockage à venir. C’est très phare, un grand ensemble de spécifications. Mais les prix, s’il vous plaît, OnePlus ? Et où est le logiciel ? TCL a lancé deux nouveaux téléphones de la série 30 pour les États-Unis qui ne ressemblent pas du tout à des appareils passionnés, ainsi que de nouveaux téléviseurs et barres de son, y compris le nouveau X925 Pro, qui est une offre mini-LED vedette à 85 pouces et 8K résolution, et sa famille de téléviseurs aura des taux de rafraîchissement de 144 Hz et la fonction TrueCut, bien qu’il y ait plus à apprendre. TCL a également présenté la version deux de ses lunettes d’affichage portables appelées NxtWear Air, conçues comme un affichage secondaire dans des lunettes. Samsung a annoncé un appareil hub dédié SmartThings, une tablette qui est une grosse télécommande pour votre maison intelligente, qui arrivera d’abord en Corée du Sud. Samsung propose également un nouveau projecteur portable appelé Freestyle pour 899 $, et son plus grand moniteur incurvé à ce jour, l’Odyssey Ark (Engadget) de 55 pouces. Asus a déchargé des tonnes d’équipements ROG lors de son événement Rise of Gamers au CES 2022 : de nouveaux ordinateurs portables de jeu, des moniteurs et plus encore. MSI a lancé de nouveaux ordinateurs portables pour les jeux et la création de contenu, y compris un logo Meta-Ready pour l’indication de l’état de préparation du Metaverse… Acer a rejoint ses rivaux avec de nouveaux écrans, ordinateurs portables et plus encore, y compris la gamme Acer Predator 2022. Il y a un Keurig pour les cocktails (Gizmodo). John Deere dispose d’un tracteur autonome : le Deere 8R autonome (Engadget). La nouvelle Security Video Doorbell Dual d’Eufy garde un œil sur les colis.

Il y a plus aussi, mais ceux-ci semblent être les plus gros morceaux sur lesquels garder un œil pour le moment.

