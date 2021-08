Autorité quotidienne : “Tout le monde sauf Apple”

Bonjour! Continuez à lire pour un lien vers une vidéo de distorsion de harpe qui vous fera vibrer.

Que pouvez-vous acheter ?

Un rapport d’un analyste sans fil axé sur les États-Unis suggère que la pénurie mondiale de chipsets affecte l’offre de téléphones Android à moindre coût aux États-Unis.

La meilleure ligne du rapport, réalisée par Wave7 Research et rapportée par PC Mag, est qu’un responsable de magasin T-Mobile a déclaré à Jeff Moore de Wave7 que la pénurie affectait “tout le monde sauf Apple”.

Des détails:

Ce ne sont pas des produits phares : les Galaxy S21 et S21 Ultra de Samsung seraient facilement disponibles. Mais les combinés plus anciens ou moins chers restent en rupture de stock : Verizon avait ou n’a pas de disponibilité des Galaxy A02, Note 20, Galaxy A01, Galaxy A21 et Galaxy A51, indique le rapport. C’est la même chose pour OnePlus : son offre OnePlus Nord N200 moins chère s’est bien vendue en juillet – aussi élevée que le meilleur vendeur chez Metro en juillet, avec une part de 20 % sur ce réseau – mais « dans un contexte de pénurie de certains appareils OnePlus », la part a chuté Toujours : « La pénurie de téléphones Samsung a contribué à consolider la position de OnePlus en tant que meilleure alternative Android », note le rapport, la part de OnePlus sur T-Mobile atteignant 8 %, un record absolu. .

Bien sûr, ce n’est qu’un rapport, et un responsable de magasin T-Mobile dans un endroit différent pourrait dire autre chose. En dehors des États-Unis, une usine Xiaomi a dû arrêter la production de certains téléphones, avec des avertissements selon lesquels elle se propage, des mois après l’apparition des premiers signes de pénurie.

Et peut-être contrairement au rapport de Wave7 Research, Apple lui-même met en garde contre des problèmes.

De CNBC fin juillet, lorsque Tim Cook avertissait les investisseurs et les analystes des pénuries, affirmant que les « contraintes d’approvisionnement » en silicium affecteraient les ventes de l’iPhone ainsi que de l’iPad :

« Cook a déclaré que les pénuries ne concernaient pas les processeurs de grande puissance qu’Apple a fabriqués pour ses appareils, mais ce qu’on appelle les « nœuds hérités », ou les puces qui remplissent des fonctions quotidiennes comme la commande d’écrans ou le décodage audio, et peuvent être fabriquées à l’aide de équipements plus anciens. “La majorité des contraintes que nous voyons sont de la variété que je pense que d’autres voient, que je qualifierais de pénurie du secteur”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors d’un appel avec des analystes. “En plus de cela, nous avons quelques pénuries, c’est là que la demande a été si importante et si au-delà de nos propres attentes qu’il est difficile d’obtenir l’ensemble des pièces dans les délais que nous essayons d’obtenir.”

Sur cette note :

Il y a 10 ans aujourd’hui, Steve Jobs a quitté son poste de PDG d’Apple, avec la nomination de Tim Cook. Cook était auparavant directeur de l’exploitation d’Apple, axé sur la «gestion de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement d’Apple», ainsi que sur d’autres responsabilités. Ainsi, les problèmes d’Apple sont résolus, bien sûr, lorsqu’Apple est le plus gros chien dans la lutte pour les composants et que le responsable était déjà le gars.

Rassemblement

Test Samsung Galaxy Watch 4 : Une montre construite sur des promesses (Android Authority).

Les nouveaux pliables de Samsung comptent déjà 800 000 précommandes rien qu’en Corée (Android Authority).

En outre, Samsung annonce qu’il embauchera 40 000 employés au cours des trois prochaines années dans le cadre d’une expansion de 205 milliards de dollars, dirigée par Samsung Electronics and Biologics (Bloomberg).

Plus de Mi : Xiaomi abandonne sa marque Mi, ne sera plus que Xiaomi à partir de maintenant. Ainsi, le Xiaomi Mix 4, et le Xiaomi 12 (Android Authority).

Instagram tue le vieil appel à l’action « swipe-up » pour les liens, en le remplaçant par « Link Stickers » (Android Authority).

Google réorganise les évaluations des applications du Play Store : vous obtiendrez des évaluations des applications localisées et les facteurs de forme de l’appareil seront également pris en compte pour les applications (Autorité Android).

Les critiques de OnePlus Buds Pro sont sorties : ça vous semble bien, pas génial, pas mal ? (SoundGuys).

L’équipe Google Pay serait en plein bouleversement après la refonte de l’application, les progrès sont lents (Business Insider).

Sony sort tranquillement un modèle PlayStation 5 révisé : il pèse 0,6 livres de moins, ce qui est considérable, a une meilleure vis dans la base et peut avoir un nouveau module sans fil. Aucun mot de Sony sur ce que tout cela signifie, nous attendons donc les démontages pour en savoir plus… (Ars Technica).

Oups : un bogue Razer vous permet de devenir un administrateur Windows 10 en branchant une souris ou un clavier (Bleeping Computer).

Review: Invoxia LongFi GPS Tracker – en bref, cet appareil se connecte à la technologie sans fil peer-to-peer d’Helium basée sur LoRaWAN, où les gens installent des hotspots partout dans le monde, pour gagner de la crypto (filaire).

La première bande-annonce (officielle) de Spider-Man: No Way Home est ici (Gizmodo).

L’actualité du jeu est en ligne cette semaine alors que la Gamescom démarre le 25 août, y compris une émission “Opening Night Live”, il y a une vitrine Xbox de 90 minutes aujourd’hui à 13h HE (YouTube), Psychonauts 2 sort le 25 août sur PC/Xbox/ PlayStation 4 et a un tas de critiques 10/10 (r/games).

En outre, EA ouvre les brevets de certaines de ses technologies d’accessibilité à d’autres développeurs (The Verge).

SpaceX a déjà expédié 100 000 terminaux Internet par satellite Starlink (Engadget).

Quelqu’un a ajouté la pédale de distorsion la plus lourde qu’il ait pu trouver… à une harpe ! (Youtube).

« Pourquoi notre lune ne tourne-t-elle pas et que se passerait-il si elle se mettait à tourner soudainement ? » (r/askreddit).

Graphique mardi

Voici quelque chose de cool fait par quelqu’un de génial – plus sur la personne en une seconde.

Ce que nous avons ci-dessous est “The Humanity Globe”, montrant la densité de population mondiale (chaque point est d’environ 30 km², en utilisant les données de la population maillée de l’ensemble de données mondiales de SEDAC):

L’humanité aime bien les régions côtières. Le fil de discussion de Tyler Morgan-Wall sur Twitter montre des gros plans de différentes régions, comme l’Australie peu peuplée et les régions asiatiques denses, l’éclaircissement de la population dans l’extrême nord de l’Amérique du Nord, etc. Mais ce qui est amusant, c’est que Tyler Morgan-Wall a fait cela, mais a également fait les packages mêmes utilisés pour faire les animations 3D. Il a écrit Rayshader et Rayrender pour R, et a une masterclass pour la cartographie 3D et la visualisation en R sur Github. Plutôt cool si R est ton truc ! (Au fait, le nombre de 30 km^2 ne doit pas être correct, sinon chaque point serait de 900 km carré… j’ai donc deviné que l’auteur voulait dire 30 km carré, en sections de ~ 5,5 x 5,5 km ?)

À votre santé,

Tristan Rayner, rédacteur en chef