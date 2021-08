Autorité quotidienne : Uniquement pour les urgences 📡

Après mon profond scepticisme face aux nouvelles d’hier concernant le potentiel de communications par satellite d’Apple dans l’iPhone 13 dans quelques semaines, de nouveaux rapports fiables de Bloomberg suggèrent un compromis :

Une approche technologique beaucoup plus simple qui pourrait arriver à un iPhone en 2022 ou plus tard. Et, c’est une messagerie SOS de base, pas tout à fait une sauvegarde lorsque les services 3G/4G/5G ne sont pas disponibles, ni une connectivité haut débit pour les appels.

En bref:

Apple aurait travaillé sur un “message d’urgence par satellite” qui “permettra aux utilisateurs d’envoyer des SMS aux services d’urgence et aux contacts via un réseau satellite lorsqu’aucun signal cellulaire n’est disponible” et “apparaîtra avec des bulles de message grises au lieu de vertes ou bleues”. Un autre concept est celui d’une crise : « un outil pour signaler les urgences majeures, telles que les accidents d’avion et le naufrage de navires, en utilisant également des réseaux satellites ». Ces deux éléments semblent utiles et importants, et l’outil porte le nom de code « Stewie », ce qui est amusant. Bloomberg a comparé le système avec l’appareil inReach de Garmin et vous pouvez voir les défis qu’Apple devra relever pour en faire un iPhone standard, avec une antenne étendue ressemblant à un appareil du début des années 2000. Nul doute qu’Apple étudie toutes ses options de communication, tout comme les autres fabricants de smartphones. La clé est de savoir quand une fonctionnalité comme celle-ci est prête pour des millions d’utilisateurs.

Voici le paragraphe clé :

“Et bien que le prochain iPhone puisse disposer du matériel nécessaire aux communications par satellite, il est peu probable que les fonctionnalités soient prêtes avant l’année prochaine”, a déclaré une autre personne, qui a demandé à ne pas être identifiée car les plans ne sont pas encore publics. « Les fonctionnalités pourraient également changer ou être supprimées avant leur sortie. »

⚖️ Dernières nouvelles : la Corée du Sud adopte un projet de loi sur la « loi anti-Google » pour réduire la commission de paiement via l’application Google et Apple, empêchant les entreprises de forcer les développeurs à utiliser leur facturation via l’application. Fait intéressant, la pénalité ici est de 3% des revenus sud-coréens si les entreprises ne se conforment pas. Apple ou Google pourraient-ils simplement dire non ? De plus, l’Australie pourrait suivre, ciblant Apple, Google et WeChat (TechCrunch).

📁 Samsung présente un prototype de Galaxy Fold à double pliage, et c’est un long boi (Android Authority).

📱 Les nouveaux Z Flip et Z Fold de Samsung bénéficient d’une fonction de protection de la batterie : limitez la charge à 85 %, si vous le souhaitez, pour plus de longévité (The Verge).

Otterbox lance une superbe banque d’alimentation sans fil pliable destinée aux joueurs (Autorité Android).

⌚ Guide Fossil Gen 6 : Ce que vous devez savoir sur les nouvelles montres connectées qui sont fortement concurrencées par la Galaxy Watch 4 (Android Authority).

Cette application officielle de Samsung transforme la Galaxy Watch 4 en talkie-walkie (Android Authority).

👉 Les jeux en ligne en Chine devraient être massivement réprimés pour les moins de 18 ans : seules trois heures par semaine sont autorisées, pendant les heures fixes le week-end, les développeurs de jeux appliquant déjà les limitations (Android Authority).

En parlant des enfants : C’est pourquoi Instagram demande maintenant de connaître votre anniversaire (Gizmodo).

Voici le robotaxi de Hyundai qui sera disponible sur l’application Lyft en 2023 (The Verge).

🍎 Apple construit une application de streaming de musique classique après avoir acheté Primephonic, mais Apple ferme bizarrement le service dans une semaine environ. Les fans de musique classique sont désormais bloqués (Engadget).

Le reflex numérique s’estompe à mesure que le sans miroir devient la référence (CNET).

🤑 PayPal explore une plate-forme de négociation d’actions pour les clients américains, mais l’obtention des approbations prendra potentiellement jusqu’en 2022 (CNBC).

📈 La machine à 150 millions de dollars qui maintient la loi de Moore en vie : un bon aperçu de la société néerlandaise ASML, qui a été et sera au service de TSMC, Samsung et Intel pour les années à venir. Soit dit en passant, la Chine a été empêchée de les acheter complètement (Wired).

⚔️ Comment le Seigneur des Anneaux a changé pour toujours les batailles sur grand écran (CNET).

💡 « Quelle est la blague la plus intellectuelle que vous connaissiez ? » (Je ne fais que créer un lien vers ceux-ci car ils ont principalement des explications !) (r/askreddit).