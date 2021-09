Autorité quotidienne : Virgin à la terre 🚨

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-september-3-2021/

Le vaisseau spatial principal de Virgin Galactic, SpaceShipTwo, est désormais immobilisé dans l’attente d’enquêtes (.).

Pourquoi? Eh bien, cela semble provenir du « feu d’avertissement rouge sur le vol spatial de Richard Branson », selon un rapport détaillé du New Yorker publié cette semaine sur le célèbre/infâme vol Virgin Galactic plus tôt cette année qui a emmené le milliardaire Richard Branson au bord de l’espace. , battant Jeff Bezos.

C’est un rapport cinglant car il semble… dangereux, au mieux ? En bref, il est rapporté que le vol ne s’est pas déroulé comme prévu, ce qui n’est pas vraiment inattendu compte tenu des différentes premières réalisées.

Mais le VSS Unity a dévié de sa trajectoire lors de son ascension, invoquant des avertissements. Il a volé dans un espace aérien non autorisé et l’avion spatial n’a pas réussi à atteindre sa trajectoire prévue. Cela risquait une descente et un atterrissage dangereux, avec un voyant rouge : les pilotes de Virgin Galactic Dave Mackay et Mike Masucci étaient conscients du problème.

Des détails:

Tout d’abord, une lumière jaune : un « avertissement aux pilotes que leur trajectoire de vol était trop peu profonde et que le nez du navire n’était pas suffisamment vertical », écrit l’auteur de l’article, Nicholas Schmidle. “S’ils ne le réparaient pas, ils risquaient un atterrissage d’urgence périlleux dans le désert lors de leur descente.” Puis le feu rouge : un « avertissement de cône de glissement d’entrée », décrit comme une « grosse affaire ». Lors d’une réunion en 2015, le rapport indique que Mike Masucci lui-même a déclaré que ce voyant rouge “devrait vous faire peur”. « Selon plusieurs sources au sein de l’entreprise, le moyen le plus sûr de répondre à l’avertissement aurait été d’abandonner. (Un porte-parole de Virgin Galactic a contesté cette affirmation.) “Abandonner à ce moment-là, cependant, aurait anéanti les espoirs de Branson de battre son rival Bezos, dont le vol était prévu plus tard dans le mois, dans l’espace. Mackay et Masucci n’ont pas avorté. On ne sait pas si leur décision a été motivée par des pressions programmatiques et les espoirs de leur bankroll milliardaire assis à l’arrière. « Un porte-parole de la FAA a confirmé que Virgin Galactic « s’est écarté de son autorisation de contrôle du trafic aérien » et qu’une « enquête est en cours ».

Le rapport du New Yorker remet en question la culture de sécurité de l’entreprise, ce que Virgin Galatic a nié dans diverses déclarations.

Quoi qu’il en soit, les billets coûtent 450 000 $!

📸 Samsung pourrait ajouter OIS, une fonctionnalité phare de l’appareil photo, dans son milieu de gamme et valoriser les téléphones de la série Galaxy A à l’avenir (Android Authority).

Amazon pourrait lancer très prochainement son propre téléviseur alimenté par Alexa aux États-Unis, fabriqué par TCL, mais Amazon en fabrique un lui-même… (Android Authority).

🎧 Pourquoi vous devriez vous soucier de l’audio Bluetooth sans perte (et pourquoi vous ne devriez pas) (Autorité Android).

Microsoft vient peut-être de révéler le support de l’application Android pour Xbox, ce qui serait intéressant (Android Authority).

💸 Les flics de WhatsApp ont une amende de 267 millions de dollars pour avoir enfreint les lois sur la protection de la vie privée en Irlande, mais Facebook fera appel (Autorité Android).

🍎 De nouveaux détails sur le casque AR d’Apple et son SoC suggèrent qu’il laissera une grande partie du traitement à un iPhone connecté, mais se concentrera uniquement sur « la compression et la décompression de la vidéo » et « la transmission de données sans fil entre le casque et l’hôte. ” Ce qui a beaucoup de sens (Ars Technica).

🍏 Une fuite énorme révèle des tonnes de secrets Apple Watch série 7, y compris des détails sur les nouvelles tailles plus grandes et même de nouveaux cadrans de montre (Autorité Android).

🤔 Après l’iPhone 13, l’avenir de l’iPhone Mini d’Apple est en jeu (CNET).

📉 GM suspend la production dans ses usines nord-américaines dans un contexte de pénurie continue de copeaux (Engadget).

Un bref aperçu du nouveau processeur mainframe Telum 7 nm d’IBM avec 256 cœurs (Ars Technica).

🔴 La deuxième fois, c’est le charme : Perseverance de la NASA perce à nouveau la roche de Mars, et cela semble avoir fonctionné (Wired).

Veuillez profiter de r/ReallyShittyCopper, un subreddit consacré à Ea-Nasir, “un marchand irakien vers 1750 av.

🤔 « Est-il possible que le microphone de votre téléphone vous écoute pour des publicités ciblées ? » (Beaucoup de discussions intéressantes, bien que la réponse soit non) (r/nostupidquestions). Au fait, Reddit pourrait-il lancer une introduction en bourse ? (Reuter).

Moonfall a été annoncé, un film à venir au début de l’année prochaine. Moonfall est un film catastrophe sur la chute de la Lune (The Verge).

Pas vraiment : “Une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie sur une trajectoire de collision avec la vie telle que nous la connaissons.” Il semble être vaguement basé sur un livre du même nom? C’est fait par Roland Emmerich (Independence Day, 2012, etc.) qui vous dit que c’est exagéré et amusant et probablement un peu idiot. Mis à part l’enthousiasme général pour les films de catastrophe amusants, cela a également poussé les gens à réclamer un film ou une série télévisée basé sur Seveneves, qui est le livre de science-fiction sur l’explosion de la lune. Vous pouvez lire les 26 premières pages de ce livre de Neal Stephenson, ici.

