Autorité quotidienne : vitesses de charge des pixels 🤷‍♂️

De retour d'un petit mariage amusant dans la ville d'Essen, qui est un mot qui signifie nourriture en allemand, ce que les Allemands trouvent aussi drôle que nous. (De plus, ma chienne a eu des hauts et des bas depuis vendredi, mais elle va mieux maintenant !)

Quelque chose de bizarre se passe avec la série Google Pixel 6 : les tests d’Android Authority ont révélé qu’elle ne charge pas à 30 W, malgré ce que Google a dans ses détails marketing.

Le problème:

C’est assez simple : le Pixel 6 promet une charge rapide de 30W. Mais les tests réels indiquent que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ne chargent pas plus rapidement que 22 W, ce qui n’est pas beaucoup mieux que la charge de 18 W sur le Pixel 5. Et laisse l’adoption par Google du protocole de charge USB Power Delivery PPS (en particulier, PD 3.0), qui a quand même quelques années, un peu en retard sur ses concurrents. Ce sont des téléphones de niveau phare ! Il y a un chargeur 30W ! Et encore, pas à la hauteur des spécifications.

Le vrai problème :

Au mieux, Google est trompeur. Au pire, sa commercialisation est un mensonge pur et simple. Google indique que la série Pixel 6 dispose d’une charge rapide filaire de 30 W, avec la brique de charge filaire de 30 W en option qui n’est pas dans la boîte. Google a été aperçu en train de dire que la « charge rapide » est fournie avec l’adaptateur 30W. Cela dit, le seul chiffre donné est que l’un ou l’autre téléphone se chargera de 1% à 50% en 30 minutes environ. Donc, Google n’a pas explicitement dit que les téléphones se chargeaient à 30W. C’est juste fortement sous-entendu. Un chargeur 30W en option qui ne charge pas à 30W ? Super trucs. Dans l’ensemble : cela annule une partie du bon travail de Google avec le Pixel 6. Pourquoi spécifier quelque chose qui n’est pas précis ?

Comment Rob l’a découvert – dans ses mots :

« Nous sommes toujours curieux de savoir quand les entreprises adoptent de nouvelles technologies et notre équipe a discuté de la charge lente avec le Pixel 6. Deux heures à plein est évidemment un long temps de charge ces jours-ci, j’étais donc impatient d’enquêter sur ce qui se passait vraiment. «Nous avons testé des chargeurs de smartphones et d’ordinateurs portables dans le cadre de nos tests d’accessoires alors que nous recherchons le meilleur des meilleurs et disposons de tout l’équipement de test. Notre configuration capture les informations de courant, de tension, d’alimentation et de protocole de charge entre une prise et un téléphone ou un ordinateur portable en temps réel, qui sont transmises au logiciel PC qui enregistre le cycle de charge. « Il s’agit alors simplement de charger un appareil et de trier les points de données. De toute évidence, le Pixel 6 ne consommant que 22 W de puissance était surprenant, nous avons donc effectué plusieurs tests avec plusieurs chargeurs pour vérifier les résultats. Cela prend du temps, mais nous a offert un aperçu unique du fonctionnement interne du téléphone.

Prime: Google dit que les « algorithmes de sécurité améliorés » peuvent être la raison pour laquelle les analyses d’empreintes digitales Pixel 6 sont si lentes. En d’autres termes, Google dit que c’est une fonctionnalité, pas un bogue.

👻 OnePlus a annoncé une édition Nord 2 Pac-Man, même si, étrangement, il n’a même pas montré de photo de l’appareil, disant simplement que c’est un smartphone qui brille dans le noir. J’ai vu une photo cependant, et elle a l’air étonnamment cool! (Autorité Android).

👉 Les premières photos réelles du prétendu Galaxy S22 Ultra émergent (Android Authority).

Moto Edge X : Ce pourrait être le premier smartphone doté d’un processeur Snapdragon 898 (Android Authority).

📺 Obtenez votre premier mois de Disney Plus pour seulement 1,99 $ grâce à cette promotion, pour les nouveaux et anciens utilisateurs (Android Authority).

📉 Euh, je pense que c’est juste : les actions Tesla ont chuté jusqu’à 7% en pré-marché après, euh, les résultats du sondage Twitter mené par Elon Musk lui demandant s’il devait vendre des actions. (« J’étais prêt à accepter l’un ou l’autre résultat », a déclaré Musk dans un tweet après la clôture du sondage.)

🚁 1,8 To de séquences de surveillance d’hélicoptères de police fuites en ligne (Wired).

🚗 Certaines nouvelles BMW n’auront pas d’écrans tactiles à cause de la pénurie de puces (The Verge).

😷 « Revue : j’ai porté le masque Zephyr N95 de Razer pendant deux semaines pour que vous n’ayez pas à le faire » (« Actuellement, le manque d’utilisation du masque dans la vie de tous les jours crie « produit de première génération ». » ») (Ars Technica).

Quoi de plus difficile à trouver que des puces électroniques ? L’équipement qui les fabrique. Aussi : « Au deuxième trimestre 2021, le dernier pour lequel des données sont disponibles, l’industrie des semi-conducteurs a vendu plus de puces qu’à aucun autre moment de l’histoire » (WSJ, $).

Les mathématiciens prouvent enfin que la fonte des glaces reste lisse : il a fallu 130 ans pour prouver les équations de la fonte (Wired).

⚡ Les tables en verre conducteur d’électricité semblent être la prochaine mode de design d’intérieur (Gizmodo).

⛓ La taxation de la crypto passe avec le projet de loi sur l’infrastructure de la maison, il est temps de trier ces gains de pièces Shiba Inu (Notebookcheck.net)

🍃 Le département américain de l’Énergie a de grands et nouveaux plans pour extraire le CO2 de l’air (The Verge).

🚀 Le lancement de SpaceX Crew-3 a de nouveau été retardé, cette fois au 10 novembre (NASA).

💊 « Pourquoi la thérapie bactériophage n’est-elle pas encore devenue monnaie courante ? » (r/askscience). Aussi, un historique sur la phagothérapie sur Wikipedia. Je ne dirais pas que c’est mon sac mais il est fascinant !