Autorité quotidienne : Windows 11 est-il prêt ? ??

Microsoft a officiellement annoncé le 5 octobre 2021 comme date de sortie de Windows 11. L’actualisation a de nombreux avantages, mais il y a aussi des éléments étranges et déroutants.

En bref:

Windows 11 sera une mise à niveau gratuite, disponible pour tous les PC Windows 10 éligibles. Il sera déployé en octobre et au-delà, selon un processus par étapes : « Nous nous attendons à ce que tous les appareils éligibles se voient proposer la mise à niveau gratuite vers Windows 11 d’ici la mi-2022. » Toutes les fonctionnalités ne seront pas lancées le 5 octobre. Microsoft prend toujours en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025, et probablement plus longtemps en fonction de l’historique précédent.

Windows 11 est-il prêt ?

Windows 11 est conçu pour améliorer l’expérience générale, avec un nouveau design, des mises en page Snap, un menu Démarrer mis à jour, l’intégration de Microsoft Teams, des ordinateurs de bureau pour un multitâche amélioré et une nouvelle application améliorée du Microsoft Store. Ce qui est un peu inattendu, c’est que Microsoft ne lancera pas Windows 11 avec la prise en charge des applications Android, l’un des plus gros changements et ajouts à la plate-forme. Tout ce que nous savons sur ce point, c’est que Microsoft commencera à tester les applications Android avec Windows Insiders sur Windows 11 dans les prochains mois, dans le cadre de son partenariat inhabituel avec l’App Store d’Amazon. Mieux qu’un support à moitié cuit, au moins, et il peut conserver un intérêt persistant pour le déploiement de Windows 11 ? Aussi : la configuration système requise pour Windows 11 est encore un peu difficile à déterminer, même après la clarification de la semaine dernière de Microsoft selon laquelle sa configuration système minimale pour Windows 11 inclurait des systèmes beaucoup plus anciens. The Verge écrit que Microsoft « a également révélé une solution de contournement pour ceux qui ne les rencontrent pas. Vous pouvez installer Windows 11 sur n’importe quel matériel à l’aide d’une méthode ISO, à condition que le PC dispose d’un processeur 64 bits à 1 GHz avec deux cœurs ou plus, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une puce TPM 1.2. Mais si vous utilisez la solution de contournement, votre PC sera dans un état non pris en charge. Cela signifie qu’un PC Windows 11 non pris en charge peut ne pas avoir accès à Windows Update, ni même aux correctifs de sécurité. L’idée que Microsoft laissera les gens “mettre à niveau” vers un système d’exploitation sans mises à jour/correctifs de sécurité supplémentaires n’a aucun sens, alors attendez-vous à ce que la situation soit clarifiée d’une manière ou d’une autre. En tout cas, partout où il y a une confusion comme celle-ci, nous voyons un éclatement de l’adoption pour la nouvelle édition, ce qui n’est jamais le scénario idéal.

📱 Le Galaxy A52 5G rafraîchi de Samsung a atterri en Inde pour moins de 500 $ (Android Authority).

👉 Nouvelles fuites de rendu de la série Xiaomi 11T: Triple caméras arrière, coloris exposés. Xiaomi a un événement de lancement prévu pour le 15 septembre, bien que rien n’ait encore été officiellement annoncé pour cette émission (Android Authority).

📅 Une nouvelle fuite donne les dates de précommande et de sortie du Pixel 6 : mi-octobre ? (Autorité Android).

🎧 Annoncé: Le Bose QuietComfort 45 est enfin disponible et met à niveau le casque QC 35 II avec quelques améliorations de son modestes, notamment une meilleure suppression du bruit et des microphones, une charge USB-C et une durée de vie de la batterie plus longue, et la meilleure caractéristique de tous, un prix de lancement de 329 $ (Android Authority).

🎧 De plus, Jabra a annoncé la nouvelle série Elite 7 ainsi que des écouteurs Elite 3 très bon marché (Android Authority).

👍 Une décision évidente : la fonctionnalité de l’application de sécurité Beacon de Strava est désormais gratuite et ne fait pas partie d’un abonnement payant sur les smartphones (Autorité Android).

🍎 Un petit problème d’Apple est que le Mac App Store n’est tout simplement pas convaincant, ce qui est logique et pourrait vous dire ce qui se passera si l’iPhone s’ouvrait au-delà de l’App Store ? Ou sommes-nous trop habitués aux magasins sur téléphones? (9à5Mac).

💡 Philips Hue ajoute tout un tas de nouvelles lumières, dont un « tube lumineux » (The Verge).

💻 Dell Latitude 7320 détachable : « Cet aspirant Surface est un excellent ordinateur portable détachable, mais cela vous coûtera cher » (Câble).

🔋 GM jette LG sous le bus alors que la production de Chevy Bolt s’arrête au milieu d’un rappel (Ars Technica).

Oof, cet aperçu pratique de Far Cry 6 ne se lit pas bien : « Les problèmes ne se sont pas terminés avec des bugs révolutionnaires et une IA bancale, qui pourraient très bien être résolus le 7 octobre. Je suis plus préoccupé par les nouveaux systèmes de chargement sans intérêt, un ton narratif qui ne peut pas se décider et un bâillement absolu d’un retour au monde ouvert d’Ubisoft d’autrefois. Les jeux géants finis et bons sont vraiment un miracle (Ars Technica).

🔊 Le nouveau « volume adaptatif » d’Amazon fera parler Alexa plus fort lorsqu’il y a du bruit (The Verge).

🎙️ Amazon construit tranquillement une entreprise audio en direct comme Clubhouse (Axios).

🤳 Les streamers Twitch prennent un jour de congé pour protester contre les raids haineux (Engadget).

RIP LinkedIn Stories, 2020-2021 (Gizmodo).

🐛 « Si vous pouviez entraîner n’importe quel animal dans le monde à devenir votre animal de compagnie et votre protecteur, quel serait-il et pourquoi ? » (Je demanderais poliment à The Rock mais il mange trop – 10 livres de nourriture par jour apparemment) (r/askreddit).

L’ancienne réponse automatisée d’absence du bureau est vraiment le Far West, où l’existence professionnelle beige se mêle à la messagerie personnelle. Donnez-vous une raison pour laquelle vous êtes absent ? Vous mentionnez combien de temps vous êtes absent ? Redirigez-vous l’emailer vers un collègue, ce qui peut entraîner un dérapage d’informations ? Et qu’en est-il quand vous partez, ou quand quelqu’un est licencié ?

De plus, des exemples interculturels comme celui-ci que j’ai vu à 100% :

Dans une série publiée sur Slate, Alison Green, qui traite des questions sur le lieu de travail sur son site Web Ask a Manager, a un tas d’exemples amusants. J’en ai sélectionné quelques-uns parmi de nombreux exemples vaguement passifs-agressifs :

“J’ai travaillé une fois avec un gars dont la réponse d’absence du bureau indiquait qu’il était absent pour un entretien, et qu’il revienne ou non dépend de la façon dont l’entretien s’est déroulé. Il est revenu, donc je suppose que ça ne s’est pas si bien passé. « Après que je lui ai dit d’afficher un message d’absence du bureau, un récent diplômé que j’ai supervisé a une fois affiché un message disant simplement” Je ne suis pas là “. J’ai appris à être assez précis avec des instructions avec elle après cela.

En parlant de ça, je ne serai pas là demain, mais de retour vendredi. Nick Fernandez vous a couvert!

Tristan Rayner, rédacteur en chef