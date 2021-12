Autorités : des gardiens ont tué un garçon de l’Alaska après la mort de sa mère

Un garçon de 2 ans de l’Alaska a été tué par ses tuteurs des mois après que son père ait étranglé sa mère, ont annoncé les autorités.

Steven Melovidov Jr. et Sophie Myers-Melovidov ont tué le garçon dans leur maison sur une île isolée de la mer de Béring et ont tenté d’induire les enquêteurs en erreur, ont déclaré les autorités. Ils ont été inculpés de meurtre au premier et au deuxième degré et de voies de fait au quatrième degré. Des plaidoyers de non-culpabilité ont été déposés en leur nom lors des audiences du tribunal jeudi.

Plus tôt ce mois-ci, le bambin, Joshua Rukovishnikoff, a été évacué de l’île Saint-Paul à Anchorage avec une grave blessure à la tête, selon des soldats de l’État.

Le garçon est décédé dans un hôpital d’Anchorage et une autopsie a été pratiquée.

« Les deux suspects ont fait des déclarations aux enquêteurs qui se sont avérées fausses après une enquête plus approfondie », a déclaré le porte-parole des Alaska State Troopers, Austin McDaniel.

La mère de l’enfant, Nadesda « Lynette » Rukovishnikoff, a été tuée en septembre sur l’île Saint-Paul et le couple est devenu ses tuteurs en octobre, a déclaré McDaniel.

McDaniel a déclaré qu’il n’avait pas de détails sur les modalités de garde.

Le mari de la mère, Joshua Rukovishnikoff, l’a étranglée et a été inculpé pour sa mort, selon le département de la loi de l’Alaska.

Il a plaidé non coupable de meurtre et d’autres accusations, selon les dossiers du tribunal. L’Alaska Public Defender Agency, qui le représente, a refusé de commenter son cas jeudi.

Un juge a nommé jeudi un défenseur public pour représenter Melovidov, 31 ans, et Myers-Melovidov, 28 ans, lors de leurs interpellations. La Public Defender Agency a refusé de commenter après les audiences.

Il est probable que des avocats d’une autre agence seront nommés plus tard.

Melovidov « a collé à plusieurs reprises Joshua à la tête, ce qui a entraîné une hémorragie cérébrale et a finalement entraîné la mort de Joshua », a déclaré un soldat dans un affidavit déposé devant le tribunal.

Le 11 décembre, la police de St. Paul a reçu un appel pour un garçon de 2 ans ayant des crises, selon le document.

Le couple a déclaré aux enquêteurs que le garçon était tombé à la maison.

Copper Center, Alaska – 11 août 2018 : un véhicule SUV de police de l’Alaska State Troopers est garé à l’extérieur d’un magasin. Ces voitures de police patrouillent en Alaska, en particulier dans les zones rurales sans sa propre force de police

Une autopsie a révélé au moins cinq blessures à la tête distinctes, compatibles avec un homicide, selon l’affidavit. « De plus, il y avait plusieurs contusions suspectes sur les parties génitales de Joshua qui ne correspondaient pas à un traitement médical », indique le document.

Le document comprenait divers SMS entre le couple, où ils discutaient de ce qu’ils avaient dit aux autorités, de la peur d’aller en prison et de supprimer leurs messages.

Dans un échange, Melovidov et Myers-Melovidov ont envoyé un texto au sujet de l’examen de la tête du garçon à l’hôpital.

« Gees et nous lui avons cogné la tête. Veuillez supprimer nos textes maintenant », a écrit Myers-Melovidov, selon l’affidavit.

En demandant une caution de 250 000 $, le procureur général adjoint Sam Vandergaw a déclaré au juge qu’il s’inquiétait de la façon dont le couple avait discuté de la suppression des messages texte et de la façon dont le trafic maritime à Saint-Paul pourrait leur permettre de fuir facilement sur un bateau.

Le juge Gregory Miller a accordé la demande de mise en liberté sous caution et a ordonné que le couple n’ait aucun contact avec leur fille de 8 ans.

La fille n’est pas une victime mais un témoin potentiel, a déclaré Vandergaw. Selon l’affidavit, le couple a demandé à la jeune fille de mentir aux enquêteurs sur ce qui s’était passé dans la maison.

Selon une nécrologie de la mère du bambin, il a une sœur qui avait 16 ans lorsque leur mère est décédée. Elle a écouté les audiences par téléphone et a refusé de commenter lorsque le juge lui a demandé si elle voulait dire quelque chose au sujet de la caution.

Melovidov et Myers-Melovidov ont participé à leurs interpellations par téléphone depuis la prison. Melovidov a déclaré qu’il travaillait dans le domaine de l’entretien. Myers-Melovidov a déclaré qu’elle ne travaillait pas et qu’elle recevait un soutien financier de son mari et un chèque annuel d’une société régionale autochtone de l’Alaska.