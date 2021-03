Autoroute Delhi-Mumbai: le gouvernement Modi prévoit de construire une autoroute électronique sur un projet routier de 1300 km de long

Le gouvernement Modi tente de construire une «autoroute électronique» distincte sur l’autoroute Delhi-Mumbai, longue de 1 300 km.

Projet d’autoroute Delhi-Mumbai: Jeudi, le ministre des Transports routiers et de la Route, Nitin Gadkari, a annoncé que le gouvernement Modi essayait de construire une « autoroute électronique » distincte sur la route express Delhi-Mumbai de 1300 km de long où des véhicules tels que des bus et des camions peuvent circuler Vitesse de 120 km / h. Tout en répondant à une question du Parlement pendant l’heure des questions, le ministre de l’Union a déclaré que cette décision devrait réduire le coût de la logistique de 70%. Gadkari a été cité dans un rapport du PTI disant que sur la route de 1 300 km entre Delhi et Mumbai, son ministère tente de construire une «autoroute électronique», ajoutant que, cependant, aucune décision finale n’a été prise à ce sujet.

Le ministre des transports routiers et de la route a en outre déclaré que la société Siemens avait utilisé cette technologie et construit une route similaire en Allemagne. Tout en répondant à une autre question, Gadkari a déclaré qu’un montant de 60000 crores de Rs avait été dépensé pour la construction de routes telles que l’autoroute Dwarka, l’est et l’ouest du contournement express, ce qui réduira le niveau de pollution de l’air dans la capitale nationale.

On dit que les travaux de construction du prochain projet d’autoroute Delhi-Mumbai seront achevés en 51 lots. Une fois les travaux sur ce projet terminés, la longueur de l’autoroute Delhi-Mumbai sera de 1 320 kilomètres au total. Avec cela, cette autoroute est en passe de devenir l’une des plus longues autoroutes du pays. Auparavant, il a également été signalé qu’avec l’ouverture de l’autoroute Delhi-Mumbai, le temps de trajet entre la capitale nationale et la capitale financière passera de 12 à 13 heures au lieu de 24 heures.

En passant par les États du Rajasthan, de l’Haryana, du Gujarat, du Madhya Pradesh et du Maharashtra, le projet de l’autoroute Delhi-Mumbai offrirait également une connectivité plus facile aux villes de Kota, Jaipur, Chittorgarh, Ujjain, Indore, Ahmedabad, Bhopal et Vadodara. En outre, une fois cette autoroute ouverte, la réduction du temps de trajet et de la distance devrait également avoir des avantages économiques importants.

