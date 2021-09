Autoroute électrique entre Delhi et Jaipur ! Le gouvernement est en pourparlers avec une entreprise étrangère, selon Nitin Gadkari

Le gouvernement est en discussion avec une entreprise étrangère.

Autoroute électrique Delhi-Jaipur : Le gouvernement Modi envisage de construire une autoroute électrique de Delhi à Jaipur. Le ministère des Transports routiers et des autoroutes est en pourparlers avec une entreprise étrangère pour construire une autoroute électrique de Delhi à Jaipur, a déclaré le ministre de l’Union Nitin Gadkri. Tout en examinant les progrès du plus grand projet d’autoroute à venir – Delhi – Mumbai Expressway (DME) à Dausa, dans l’État du Rajasthan, le ministre des Transports routiers et des Autoroutes a déclaré que les moteurs de chemin de fer électriques, les camions et les bus seront également alimentés à l’électricité. C’est son rêve de construire une autoroute électrique entre la capitale nationale et la ville de Jaipur, a déclaré Gadkari. L’autoroute électrique est toujours un projet proposé. Le gouvernement est en discussion avec une entreprise étrangère, a ajouté le ministre.

Gadkari a déclaré qu’en tant que ministre des Transports de l’Union, il avait pris une résolution pour mettre fin à l’utilisation de l’essence et du diesel dans le pays. Jeudi, le ministre de l’Union a passé en revue les progrès de l’autoroute Delhi – Mumbai, qui devrait réduire le temps de trajet entre la capitale nationale et la capitale financière de près de 24 heures à seulement 12 heures. Le prochain projet d’autoroute à huit voies couvrira les États du Rajasthan, de l’Haryana, du Madhya Pradesh, du Gujarat et de Delhi. L’ambitieux projet d’infrastructure de l’autoroute Delhi – Mumbai, envisagé dans le cadre de la vision du gouvernement Modi de la « Nouvelle Inde », a été lancé en 2018 avec la pose de la première pierre de l’autoroute le 9 mars 2019.

Parallèlement, le ministre des Transports routiers et des autoroutes a également déclaré que l’autoroute Delhi – Katra sera lancée dans deux ans pour réduire la distance de 727 kilomètres à 572 kilomètres. Les gens atteindront Katra depuis Delhi en seulement six heures. Le gouvernement Modi travaille également sur de nouvelles routes Delhi-Dehradun, Delhi-Chandigarh et Delhi-Haridwar, pour terminer le voyage en deux heures, a ajouté Gadkari.

