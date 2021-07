Autoroute Meerut-Prayagraj Ganga: le gouvernement de Yogi demandera un prêt de 4 480 crores de Rs

in

Le cabinet de l’Uttar Pradesh a approuvé une proposition de prêt de 4 480 crores de roupies de la Punjab National Bank (PNB) pour acheter des terrains pour le projet de Ganga Expressway, long de 594 kilomètres. Le prêt pour le projet de Rs 36 000 crore sera accordé sur la base de la titrisation des revenus de péage de l’autoroute Agra-Lucknow.

Il s’agit de la première tentative d’une institution gouvernementale d’obtenir des ressources sur une base de titrisation d’actifs dans le secteur des infrastructures. Le processus d’achat de terrains pour l’autoroute Ganga, qui doit être construit de Meerut à Prayagraj, bat son plein. Jusqu’à présent, 88 % des terres ont été achetées.

S’adressant à FE, un responsable du gouvernement de l’État a déclaré que le montant du prêt serait mis à disposition au lieu de la titrisation. Avec la disponibilité supplémentaire de ressources financières, l’achat de terrains et d’autres travaux seront accélérés.

« C’est le premier projet d’UP dans lequel nous nous dirigeons vers la monétisation. Étant donné que les revenus de péage du projet d’autoroute Agra-Lucknow n’ont pas atteint les niveaux optimaux à cause de Covid-19, nous avons décidé de titriser d’abord ses revenus de péage et de contracter un prêt contre lui », a déclaré le responsable. « PNB nous a offert un prêt de Rs 4 480 crore à un taux d’intérêt de 7%. À partir de là, nous allons d’abord effacer le prêt en cours de 819 crores de roupies sur l’autoroute Agra-Lucknow, qui a été pris à Allahabad Bank (aujourd’hui banque indienne) et utiliser le reste pour acquérir des terres pour le projet d’autoroute de Ganga », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en titrisant les sources de revenus existantes, le gouvernement créerait des revenus supplémentaires pour le projet Ganga Expressway.

Alors que la PNB a déjà fait au gouvernement de l’État une offre de 7% d’intérêt sur le prêt, le gouvernement va maintenant chercher un guichet auprès d’autres banques. “Si d’autres banques nous font une meilleure proposition, nous irons par là, ou nous prendrons le prêt de PNB”, a déclaré le responsable, ajoutant que 2 à 3% de terres supplémentaires seront achetées d’un commun accord et le reste à acquis par notification.

On peut mentionner que 90 % du terrain est nécessaire aux soumissionnaires pour démarrer les travaux sur un projet de partenariat public-privé (PPP) et le reste serait acquis en cours de projet. La demande de proposition (RFP) pour le projet est au stade de la rédaction et les offres finales devraient être lancées en août.

Le projet, qui doit être construit sur une base de construction-exploitation-transfert (BoT), aura une période de concession de 30 ans. “Les travaux de génie civil du projet devraient commencer en octobre”, a ajouté le responsable.

Les districts qui seront reliés par ce projet comprennent Meerut, Hapur, Bulandshahar, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Rai Bareli, Pratapgarh et Prayagraj. Une fois que l’autoroute sera opérationnelle, le temps de trajet entre Delhi et Prayagraj devrait passer de 10 à 11 heures actuellement à seulement 6 à 7 heures.

