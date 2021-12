Autosport scandalise les fans de Verstappen : "S’il te plaît, ne le fais pas"

Les puissant ‘lobby’ anglo-saxon Les joueurs de Formule 1 choisissent généralement comme « cible » le pilote qui met leurs intérêts en danger. Qu’ils demandent mais à Fernando Alonso. L’Asturien a subi une véritable campagne de discrédit lorsqu’il a combattu avec Hamilton chez McLareny maintenant, la presse anglaise a mis Max Verstappen sous surveillance. La semaine dernière, ils ont suggéré avec insistance la possibilité que l’idée de provoquer un accident qui décide du titre en leur faveur ce dimanche à Abu Dhabi lui passe par la tête. Et maintenant, ils sont allés plus loin. La publication de référence britannique, Sport automobile, a écrit une lettre ouverte à Verstappen dans laquelle il demande : « Max, s’il te plaît, ne le fais pas. »

Le journaliste Kevin Turner demande au pilote Red Bull de se contrôler à Yas Marina : « S’il vous plaît, ne le faites pas. Avec le rythme de Hamilton et Mercedes, vous pensez peut-être à un autre accident qui fera perdre les deux voitures et vous donnera votre premier titre. C’est difficile croire que ce n’est pas dans tes plans », ose-t-il dire.

De plus, Turner a désigné le Néerlandais comme le coupable de ses incidents avec Hamilton : « Ce qui s’est passé à Bakou et en Hongrie, ce sont des choses qui se passent dans le sport automobile. À Silverstone, vous aviez plus à perdre qu’à gagner. Parfois, il vaut mieux céder et se battre un autre jour », dit-il.

La bataille pour le titre # F1 de cette saison est la plus controversée depuis des années. Avant la finale #AbuDhabiGP, voici une lettre ouverte à Max Verstappen sur la façon dont il devrait aborder cette course : https : //t.co/8yfmAaIARJ – Autosport (@autosport) 9 décembre 2021

« Hamilton n’a pas eu besoin d’un acte criminel pour battre ses records. Nico Rosberg, qui a battu Hamilton, n’a pas eu non plus besoin de le faire sortir de la piste », se souvient-il. Et pour finir il loue son pilotage à Monaco ou sa dernière tentative de qualification à Djeddah, mais précise que Max est « quelqu’un de très rapide qui utilise sa voiture comme une arme ».

Cette lettre a indigné les fans de Verstappen et la presse néerlandaise. Le commentateur Olav Mol a répondu au tweet de la lettre : « Quelle honte d’écrire cela, cela montre très clairement que la presse britannique a peur que quelque chose se passe. La Hongrie et Bakou sont des choses qui arrivent mais à Silverstone c’était la faute de Max ? C’est votre avis, non, vous devriez le rendre public comme moyen de conduite », regrette Mol.