Autosuffisance: l’Inde lancera une mission d’huile comestible de 11 000 Rs (PM)

in

La disponibilité des huiles comestibles de la production nationale est d’environ 8 MT contre une consommation annuelle de plus de 21 MT, selon les données de l’industrie.

L’Inde lancera bientôt une mission de graines oléagineuses, impliquant des investissements de 11 000 crores dans “l’écosystème de l’huile de cuisson”, a déclaré lundi le Premier ministre Narendra Modi.

Cette décision intervient au milieu d’exemples répétés au cours de décennies de flambée des prix du pétrole comestible alimentant l’inflation alimentaire et d’importations élevées de ces articles mettant à rude épreuve le compte courant du pays.

La dépendance des importations vis-à-vis des huiles comestibles peut atteindre 60%, la facture des importations oscillant autour de 75 000 crores de roupies par an.

Comme indiqué par FE plus tôt, après le pétrole brut et le charbon, les huiles comestibles menacent de peser sur le compte courant de l’Inde, les importations de ces articles ayant augmenté de 65% sur un an pour atteindre 17 milliards de dollars au cours de l’année pétrolière 2020-21 (novembre-octobre) en raison de une flambée des prix mondiaux. Le gouvernement s’approprie plus d’un tiers de la valeur des importations par le biais de taxes à l’importation élevées sur les huiles comestibles, qui varient actuellement de 30% à 49,5%.

Selon des sources officielles, Modi est susceptible d’annoncer les détails du plan lors de son discours à la nation le jour de l’indépendance.

« Il a été décidé de lancer une mission nationale pour l’huile comestible et le palmier à huile pour l’autosuffisance en huile comestible. Grâce à cette mission, plus de 11 000 crores de roupies seront investis dans l’écosystème de l’huile de cuisson », a déclaré Modi. Il s’adressait aux agriculteurs après avoir présidé une fonction marquant la distribution de 19 500 crores de roupies à 9,75 crores d’agriculteurs dans le cadre du régime de soutien du revenu “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi” (PM-Kisan) lundi.

Le gouvernement veillera à ce que les agriculteurs disposent de toutes les installations, des semences de qualité à la technologie, a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu’en plus de la culture du palmier à huile, la culture d’autres oléagineux traditionnels serait également stimulée dans le cadre de la mission proposée.

« Les milliers de crores que nous [pay] à l’étranger pour acheter des huiles comestibles devraient être donnés aux agriculteurs du pays. Il existe toutes les possibilités d’augmenter la culture du palmier à huile en Inde, en particulier dans le nord-est et les îles Andaman-Nicobar. »

Le groupe de Patanjali dirigé par le gourou du yoga Baba Ramdev, Ruchi Soya, aurait l’intention de démarrer des plantations d’huile de palme à Assam, Tripura, Meghalaya et Manipur, pour lesquelles des enquêtes ont été effectuées, selon un rapport de la PTI ce mois-ci. Les plantations de palmiers à huile seront mises en place dans le cadre de contrats garantissant aux agriculteurs un rachat par les usines de transformation de Ruchi Soya qui seront installées dans ces États.

Le ministère de l’Agriculture avait proposé un plan quinquennal de la mission sur les huiles comestibles à une dépense estimée à 19 000 crore pour réduire les importations d’huiles comestibles telles que l’huile de palme et de soja.

Alors que les prix élevés de l’huile alimentaire dans le pays augmentaient l’inflation alimentaire et généraient le ressentiment du public, le gouvernement avait réduit en juin les droits d’importation de base sur l’huile de palme brute à 10 % contre 15 %. Mais la taxe agricole (17,5%) et la taxe sociale (10%) sont restées inchangées, portant le droit effectif à 30,25%. Les huiles raffinées de toutes les variétés sont soumises à des droits plus élevés.

Une forte augmentation des prix mondiaux pousserait probablement la facture des importations à 1,26 crore de lakh Rs au cours de l’année pétrolière en cours (novembre-octobre), contre 75 000 crore l’année dernière, BV Mehta, directeur exécutif de l’Association indienne des extracteurs de solvants basée à Mumbai. (SEA) avait déclaré avant la réduction des droits d’importation. Le gouvernement récolterait environ 45 000 crores des taxes à l’importation sur les huiles comestibles cette année, avait déclaré Mehta.

Bien que la production d’oléagineux ait un peu augmenté au cours des dernières années, elle est très insuffisante pour avoir un impact significatif sur la facture annuelle des importations d’huile comestible de l’Inde. La production d’oléagineux est passée à 37,31 millions de tonnes (MT) en 2020-21 contre 27,51 MT en 2014-15, tandis que la superficie est passée à 28,82 millions d’hectares contre 25,99 millions d’hectares au cours de cette période. Le rendement global est passé de 1 075 kg/hectare à 1 295 kg/ hectare. La disponibilité des huiles comestibles de la production nationale est d’environ 8 MT contre une consommation annuelle de plus de 21 MT, selon les données de l’industrie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.