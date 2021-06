Autotest Covid-19 : l’ICMR salue Meril, les kits d’autotest Mylab ; la sécurité de ces kits expliquée

in

L’augmentation massive des cas de coronavirus au cours de la deuxième vague a sûrement eu un impact sur l’infrastructure de test. Les retards dans les tests Covid-19 ont conduit à une détection tardive des cas positifs. Suite à cela, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a fait un clin d’œil aux kits d’autotest dont celui de Meril et celui de Mylab. Ces kits sont destinés à la détection précoce de l’infection à Coronavirus chez les personnes symptomatiques. Les kits peuvent être facilement utilisés par les personnes à la maison.

Jeudi, l’ICMR a donné son approbation à la société Medtech Meril qui a déployé son test d’antigène rapide d’auto-utilisation pour Covid-19. Appelé CoviFind, le test a été développé et recherché localement pour détecter la présence du virus SARS-CoV-2 chez les personnes infectées. L’idée est de permettre une détection précoce, afin que des mesures immédiates puissent être prises et que les autres personnes en contact puissent également être informées. Selon un rapport de The IE, les résultats des tests sont livrés rapidement en 15 minutes. Au prix de Rs 250, le test n’a aucune exigence spécifique pour le stockage ou la réfrigération.

Le kit de test comprend un dispositif de test, un écouvillon nasal stérile ainsi qu’un tube tampon pré-rempli avec un bouchon. Aucun instrument supplémentaire n’est nécessaire. Le kit contiendra également des instructions pour les personnes à utiliser où la procédure étape par étape d’administration est détaillée et il y a également des informations sur la façon de gérer l’élimination post-utilisation du test.

De même, le mois dernier, l’ICMR avait approuvé les kits d’autotest de Mylab. Le kit de test de Mylab dispose également d’instruments similaires pour détecter la présence du virus.

Les kits d’autotest de l’ICMR allégeront-ils le fardeau des laboratoires de test ?

L’introduction de kits d’auto-test devrait réduire dans une certaine mesure le fardeau des laboratoires de test, mais cela ne sera pas significatif, a déclaré Sameer Bhati, directeur de Star Imaging et Path Labs. Selon Bhati, les tests antigéniques effectués sont inférieurs à ceux de la RT-PCR. “Nous devons comprendre que ces kits d’auto-test ne peuvent pas remplacer et être une alternative au test RT-PCR de référence en raison du fait que ces kits d’antigènes ont certaines limites”, a déclaré Bhati à FE Online.

Il a ajouté que dans les cas où les personnes sont testées négatives et sont symptomatiques, des tests répétés devront de toute façon être effectués via RT-PCR. “Je pense que ce n’est qu’aux heures de pointe que ces kits d’auto-test peuvent réduire le fardeau et cela aussi dans les cas où les gens ne sont pas disposés à sortir ou ne peuvent pas sortir de chez eux pour se faire tester”, a déclaré Bhati.

Est-il sûr d’utiliser ces kits d’autotest ?

Le kit a passé tous les tests de qualité et est approuvé par l’ICMR, mais il est sûr tant qu’il est utilisé conformément aux instructions données dans le manuel et si les directives de l’ICMR sont suivies. Selon Bhati, dans les collections de laboratoire, les garçons de collecte d’échantillons ont reçu périodiquement une formation spéciale par les microbiologistes sur les techniques de collecte d’échantillons. Par conséquent, des défis en termes de technique de collecte peuvent survenir lorsque les gens le font eux-mêmes. « Outre le suivi et le traçage, un autre défi du point de vue de la sécurité serait la gestion des déchets biomédicaux. Dans notre laboratoire, nous suivons strictement les règles de gestion des déchets biomédicaux. Le gouvernement doit établir des directives à ce sujet et surveiller sa mise en œuvre pour les kits d’auto-test, sinon cela pourrait poser un défi pour contenir les maladies », a ajouté Bhati.

