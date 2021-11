Autour de la NFL Avec Kevin Clark, Big East Nostalgia, Plus une AMA !

JJ commence par quelques réflexions sur les Knicks et les Nets au début de la saison (01:23) avant de réagir à l’horrible arbitre que nous avons vu lors du Monday Night Football (04:11). Ensuite, il discute avec Kevin Clark de The Ringer de certaines observations à mi-chemin de la saison de la NFL, des choix mis à jour du Super Bowl et s’il achèterait des actions des Giants ou des Jets (08:48). Ensuite, JJ répond à quelques messages vocaux de l’AMA (demandez-moi n’importe quoi) (43:23). Et enfin, Dana O’Neil de . s’arrête pour parler des paniers universitaires et de son nouveau livre The Big East (78:59).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invités : Kevin Clark et Dana O’Neil

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

