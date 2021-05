AutoVRse : résoudre les problèmes du monde réel avec la technologie moderne

« Trois d’entre nous ont commencé à explorer la réalité virtuelle après avoir quitté notre emploi avec un petit investissement et sont restés sans salaire pendant les 7 à 8 premiers mois. Nous avons ensuite eu notre premier projet et notre voyage a commencé à partir de là », explique Ashwin Jaishanker, PDG et co-fondateur d’AutoVRse.

Par Srinath Srinivasan

AutoVRse, basée à Bengaluru, développe des solutions de réalité virtuelle (VR), de réalité augmentée (AR) pour la formation industrielle, l’amélioration de l’expérience client et, plus récemment, pour les jeux VR. « Trois d’entre nous ont commencé à explorer la réalité virtuelle après avoir quitté notre emploi avec un petit investissement et sont restés sans salaire pendant les 7 à 8 premiers mois. Nous avons ensuite eu notre premier projet et notre voyage a commencé à partir de là », explique Ashwin Jaishanker, PDG et co-fondateur d’AutoVRse.

La startup est depuis restée amorcée, continuant à travailler avec des marques telles que Shell, Volvo, IFB, Bosch, Gojek et TVS Motors. Sa technologie exclusive est utilisée par les entreprises à des fins de formation dans les usines d’assemblage, de formation des pompiers dans les usines de gaz naturel liquéfié, à des fins de marketing dans les salles d’exposition et les ateliers où les clients peuvent ressentir les produits et voir leur travail, pour le service sur le terrain et l’inspection et pour explicatifs de produits via des jeux parmi d’autres applications.

« Il existe une proposition énorme pour les solutions VR/AR en termes d’activation de tâches qui seront coûteuses à reproduire dans la vie réelle pour plusieurs personnes. Il est coûteux et chronophage de laisser les stagiaires s’entraîner encore et encore et de faire des erreurs. En marketing, la technologie aide à capturer les clients dès leur premier contact avec la marque, à interagir avec eux en leur offrant une expérience immersive et à améliorer les taux de conversion », explique Jaishanker.

Aujourd’hui, l’entreprise fait partie de l’écosystème Facebook Oculus mais les choses n’étaient pas faciles au début. « Il y a cinq ans, j’avais l’habitude de transporter deux ordinateurs portables lourds, plusieurs câbles et des lunettes de réalité virtuelle pour organiser une démonstration chez un client. Aujourd’hui, je ne porte que deux objectifs Oculus. Le système a évolué », explique Jaishanker. Dans le même temps, il souligne que seuls HTC et Facebook investissent principalement dans cette technologie, Facebook détenant une énorme part de marché. «Nous n’avons pas beaucoup d’alternatives. Nous importons les lentilles. Cela vient invariablement de Facebook. L’Asie du Sud-Est sera bientôt un énorme marché », dit-il. Actuellement, il ne se concentre pas autant sur le matériel en raison de la complexité et des contraintes de la chaîne d’approvisionnement. “Nous prévoyons de nous lancer dans les jeux de réalité virtuelle grand public”, déclare Jaishanker.

Pour une technologie à venir comme celle-ci, la startup recrute des talents. « Il ne suffit pas d’embaucher uniquement des développeurs et des créateurs de contenu. La réalité virtuelle n’est pas des vidéos à 360 degrés qui sont tournées et chargées sur un téléphone ou une paire de lunettes », explique Jaishanker. “Pour créer le meilleur monde virtuel, il faut comprendre à la fois la technologie et l’agencement spatial de l’environnement.”

À cette fin, AutoVRse engage des architectes et les forme aux compétences numériques nécessaires. « Ils ont la créativité de conception nécessaire en raison de leur profession et acquièrent facilement des compétences numériques », partage Jaishanker. Il est optimiste quant à l’évolution des tendances numériques en Inde et s’attend à ce que l’utilisation de la technologie se développe plus rapidement ici.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.