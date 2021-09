Autre accord pour F5 Networks : acquisition pour 68 millions de dollars de Threat Stack pour ajouter des capacités de surveillance du cloud

Capture d’écran vidéo de la pile des menaces

F5 Networks prévoit d’acquérir la société de surveillance cloud Threat Stack basée à Boston pour 68 millions de dollars.

L’accord d’acquisition, annoncé lundi matin, est le dernier d’une série d’accords pour la société de sécurité et de livraison d’applications basée à Seattle, qui a dépensé plus de 2 milliards de dollars pour absorber diverses entreprises de logiciels de cloud et de sécurité au cours des trois dernières années.

Le prix d’achat est inférieur au total de 70 millions de dollars que Threat Stack a levé au cours de six cycles de financement au cours de la dernière décennie, et environ 40 % de l’évaluation post-money de 172 millions de dollars dans son financement le plus récent, une dette et des fonds propres de 45 millions de dollars. ronde dirigée par F-Prime Capital et Eight Roads du côté des capitaux propres, selon la base de données de capital-risque PitchBook basée à Seattle.

Threat Stack propose des logiciels utilisés par les entreprises pour surveiller, détecter et répondre aux risques de sécurité et de conformité, en utilisant l’apprentissage automatique dans le cadre du processus.

Son objectif s’inscrit dans les efforts de longue date de F5 pour s’étendre au-delà de son activité traditionnelle de matériel de réseau sous la direction de François Locoh-Donou. F5 s’oriente davantage vers les logiciels et les services, poursuivant une vision d’applications adaptatives.

“L’un des principes fondamentaux des applications adaptatives est leur capacité à se protéger en détectant et en atténuant les menaces en temps réel”, a déclaré F5 dans son communiqué de presse annonçant l’accord. « L’identification proactive des risques et la détection des menaces en temps réel de Threat Stack, combinées à l’étendue des informations et des contrôles des applications de F5, accéléreront la fourniture de cette capacité à nos clients. »

L’acquisition devrait être finalisée au cours du trimestre de décembre. Threat Stack compte environ 140 employés, selon son site Web. Le PDG Brian Ahern devrait rejoindre F5 dans le cadre de l’accord. Plus de détails sur les plans d’intégration devraient être annoncés lorsque l’accord sera conclu.

F5, dont le siège social est situé dans un nouveau gratte-ciel du centre-ville de Seattle, emploie au total 6 380 personnes dans le monde, dont plus de 1 400 dans la région de Seattle.

Les actions de F5 sont en baisse d’environ 2% dans les échanges sur le NASDAQ suite aux nouvelles.

F5 a annoncé un accord de 670 millions de dollars pour Nginx, la société à l’origine de la technologie de serveur Web et d’applications largement utilisée, en mars 2019 ; et a finalisé son achat pour 1 milliard de dollars de Shape Security en janvier 2020. Il a acquis la société de cloud computing Volterra pour 500 millions de dollars en janvier de cette année.