Autre ex qui aurait sa place dans ce Barcelone

17/11/2021

Le à 15:52 CET

pari

La signature de Dani Alves par Barcelone n’a laissé personne indifférent. Aimé de beaucoup et détesté par beaucoup d’autres, le Brésilien fait toujours lever le pain. De ses conférences de presse à ses buts dans le vert. Il vient d’arriver et a déjà bousculé le quotidien du Barça. Nous vérifions d’autres joueurs qui auraient une place dans l’équipe de Xavi.

Dani Olmo est le premier d’entre eux. Son nom a toujours été lié à Barcelone, marché après marché, et c’est quelque chose de normal sachant qu’il a été endurci dans la carrière du Barça. Son prix dépasserait désormais les 30 millions d’euros, mais ce serait une signature de ceux qui excitent.

Thiago Alcántara n’est pas loin non plus. Le footballeur de Liverpool n’a pas eu l’importance souhaitée sur les terres anglaises, il pourrait donc chercher pendant quelques minutes. A Barcelone, il sera toujours bien reçu et donnerait un saut de qualité à l’équipe dirigée par Xavi Hernández.

Adama Traore C’est un autre footballeur qui peut beaucoup contribuer. C’est quelque chose de différent de ce que l’équipe a. Puissance, vitesse et tir, Ils le connaissent très bien au Can Barça après l’avoir apprécié tout au long de sa formation et, s’il revenait, il serait reçu à bras ouverts.

Et le dernier que nous avons choisi est… Andres Iniesta. Oui, cela semble fou, mais il a un an de moins que Dani Alves et la qualité n’est jamais perdue. Plus d’ADN Barça impossible et, même si sur le green c’est déjà juste, il aura toujours quelque chose à apporter.