Autre fuite audio de Florentino Perez : “Cristiano Ronaldo est un idiot et Mourinho est anormal”

Le journal espagnol El Confidencial a publié une fuite audio enregistrée en 2006 du président du Real Madrid Florentino Perez critiquant Raul et Iker Casillas en utilisant des mots très forts. Aujourd’hui, El Confidencial est allé de l’avant et en a publié un enregistré en 2012. Cette fois, Cristiano Ronaldo et José Mourinho ont été la cible de la rage de Perez.

“[Ronaldo] est fou. Le gars est un idiot, il est malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il ne l’est pas. S’il l’était, il ne ferait pas tout ce qu’il fait. La dernière chose stupide que tout le monde a vue… pourquoi pensez-vous qu’il ferait quelque chose d’aussi stupide ? » dit Perez dans l’audio. Ce n’est pas clair à quoi il fait référence quand il dit “la dernière chose stupide”, mais ce n’est pas génial d’entendre le président de Madrid avec des mots aussi forts contre une légende du club comme Ronaldo.

Il poursuit et partage ses réflexions sur Jose Mourinho ainsi que sur Ronaldo et l’agent de Mourinho, Jorge Mendes.

« Mendes n’a aucun contrôle sur [Ronaldo] et c’est la même chose avec Mourinho – pas du tout. Même pour les interviews, ils ne l’écoutent pas. Ce sont deux gars avec des egos terribles, gâtés tous les deux, qui ne voient pas la réalité car ils pourraient tous les deux gagner beaucoup plus d’argent si les choses étaient différentes. Ils sont tous les deux anormaux car on parle de beaucoup d’argent en termes de droit à l’image. Et avec ce visage qu’ils ont, ce regard défiant, le fait que personne ne les aime… si la publicité était différente, tout change », ajoute-t-il.

Le dernier audio de Perez le montre en train de parler de l’ancien arrière gauche du Real Madrid, Fabio Coentrao.

« Il est fou, c’est l’un des effets du Real Madrid. C’est un autre idiot et Madrid mange des gars comme ça. En ce moment, il a peur et Mourinho est un idiot. Ce n’est pas qu’il ne veut pas jouer… Eh bien, il est un peu stupide, il conduit sans permis. La pression l’atteint et c’est parce qu’il est malade mais l’autre s’en moque », dit-il.

Même si ces mots ont été enregistrés il y a longtemps, Perez est maintenant dans une situation difficile à cause de ces fuites audio. Il a publié un communiqué officiel mardi, mais il ne lui sera pas facile de renverser la vapeur et d’améliorer sa réputation désormais.