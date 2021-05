Autre mauvaise nouvelle: sortie du lead produit Google Stadia

John Justice – Vice-président et chef de produit de Google Stadia – n’est plus avec Google. Google a officiellement confirmé le départ de Justice après que des informations aient été divulguées plus tôt dans la journée. Cette information représente une autre mauvaise nouvelle pour la longévité potentielle de Stadia.

Google a fait une énorme affaire avec son service de streaming de jeux lors de son lancement en version bêta en 2018, alors connu sous le nom de Project Stream. Finalement, la société l’a annoncé comme un produit formel connu sous le nom de Stadia, avec un abonnement mensuel, une prise en charge du contrôleur et même un studio dédié au développement de titres exclusifs.

Cependant, Google Stadia est sur un terrain instable au cours des derniers mois. Tout d’abord, Google a annoncé la fermeture du studio susmentionné – un énorme signe que les choses ne fonctionnent pas aussi bien qu’il l’espérait. Il y a également eu plusieurs rabais importants sur le matériel Stadia qui rappelaient les ventes d’incendies.

En rapport: Google Stadia: tout ce que vous devez savoir

Aujourd’hui, The Information a rapporté que le vice-président et chef de produit de Stadia, John Justice, aurait quitté Google. L’entreprise a ensuite confirmé ces informations à 9to5Google.

Justice – qui a rejoint Google en 2019 – était en charge de l’expérience produit destinée aux consommateurs chez Stadia. Il a également fait des annonces officielles sur les fonctionnalités à venir de Stadia et les lancements de jeux.

On ne sait pas trop où Justice se dirige maintenant qu’il n’est plus avec l’entreprise. On ne sait pas non plus qui reprendra son ancien poste au sein de l’équipe Stadia.

Nous nous attendons à ce qu’il y ait beaucoup de nouvelles de Stadia à Google I / O 2021, qui commence dans quelques semaines. J’espère que nous aurons alors une meilleure maîtrise de la stabilité de l’avenir de Stadia.