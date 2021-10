Autre perte de valeur pour les Lakers : Horton-Tucker, au bloc opératoire

Non seulement les Lakers ne gagnent pas en pré-saison, mais ils trouvent également d’autres problèmes plus profonds. Précisément le joueur le plus remarquable de ces matchs non officiels, Talen Horton-Tucker, vous devrez prochainement subir une intervention chirurgicale pour subir une opération pour une déchirure du ligament du pouce de la main droite.

THT sera, selon les premières estimations, entre six et huit semaines après son opération.

Il n’est pas le premier joueur à subir des mésaventures dans les jours précédant la saison. Malik Monk sera réévalué la semaine prochaine pour une micro-déchirure à l’aine, mais le pire a été supporté par Horton-Tucker et l’attaquant vétéran Trevor Ariza. Ce dernier a également dû subir une intervention chirurgicale, dans son cas à la cheville droite, et sera également hors de combat pendant deux mois.

A l’extérieur, Westbrook débutera et entre Bazemore, Rondo, Nunn, Ellington ou Wesley Matthews devrait bien couvrir l’absence de Horton-Tucker, tandis qu’Ariza n’était qu’un remplaçant de LeBron James et Carmelo Anthony pour le poste d’attaquant. Malgré ce qui précède, il est inquiétant de voir la dérive dans laquelle l’équipe est remise dans l’aspect physique, ajoutant également l’âge moyen de l’équipe, sans même avoir officiellement commencé la campagne.

Dans le cas de THT, il faut aussi ajouter qu’il vient du renouvellement de son contrat pour trois saisons, c’est donc un pari maison. A 20 ans, il vient de signer pour trois autres, collectant au total 32 millions de dollars.

Le garde-garde, qui subira bientôt une intervention chirurgicale, affichait en moyenne 12,7 points, 3,3 rebonds et 2,7 passes décisives en pré-saison.