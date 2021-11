Autre récital de Curry : 50 points et victoire des Warriors contre les Hawks

09/11/2021 à 10:46 CET

.

La base Stephen Curry a joué dans une autre nuit stellaire avec un double-double de 50 points, Saison NBA haute, y compris neuf triples, 10 passes décisives et sept rebonds, qui a rendu possible la victoire des Golden State Warriors par 127-113 contre les Hawks d’Atlanta. Seuls les membres du Hall of Fame Wilt Chamberlain et Rick Barry ils avaient enregistré un match avec 50 points et 10 passes décisives dans l’histoire de la franchise Warriors.

Curry a atteint son 10e match de 50 points en carrière et il avait déjà 24 points sur 7 des 12 tirs à la mi-temps avec cinq triples. Le meneur des Warriors All-Star a terminé le match avec 14 paniers de 28 paniers et a effectué les 13 lancers francs pour que les Warriors remportent leur cinquième match consécutif et restent avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest et de la ligue (9-1).

L’escorte Jordan poole avec 16 points, il a terminé deuxième meilleur buteur des Warriors, qui avaient également le soutien de l’attaquant américano-mexicain Juan Toscano-Anderson que j’atteigne 11 autant que la réserve. Toscano a joué 15 minutes au cours desquelles il a marqué 4 des 5 tirs sur le terrain, dont 3 des 4 triples ; il a capturé un rebond, donné une passe décisive, récupéré un ballon et mis un bouchon, ce qui a aidé les Warriors à triompher.

Young a marqué 28 points pour les Hawks, mais n’a pas pu éviter la défaite

La base Trae Young a marqué 28 points et neuf passes décisives en tant que meilleur marqueur des Hawks (4-7), mais il n’a pas pu éviter la quatrième défaite consécutive et la sixième en sept matchs.