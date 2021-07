Autres résultats de la soirée tenue à Madrid

Marisa Dominguez et Eva Cantos

Communiqué de presse La Fabrika

Le reste des résultats de la soirée qui s’est tenue samedi dernier au Rayo Vallecano Gymnasium de Madrid, étaient les suivants :

* Diego Ayala (La Fábrika-Ludus) bat Jaime Gil (CB Suanzes) par décision unanime

* Andrea Humbrías (La Fábrika-Ludus) bat Valentina Darienzo (Pugilistica Rodigini, Italie) par décision unanime

* Daniel Blanco (C. B Asalto 13) bat Santiago Vargas (CB Carabanchel) par décision unanime

* Keylin Maradiaga (Jesús et Emilio Team) bat Brenda Albacura (CB Matilla Boxing) par décision unanime

* Claudia Sanchís (CB Emporio Valenciano) bat Paula González (CB Saltando Charcos) par décision unanime

* Andy Tamayo (CB Cuba Boxing) bat B. J Kwitchi (CB El Rayo) par décision unanime

* Yazid Ezzaydani (CB Saltando Puddles) bat Andy Cervera (The Boxer Club) par décision unanime

Ce fut une grande soirée dont le combat stellaire avait pour protagonistes les débutantes Marisa Domínguez (La Fábrika-Ludus) et Eva Cantos (C. B Petrer), résultat de la victoire par décision partagée de Petrer. Eva a eu plus de succès dans la contre-attaque, mais nous pensons également que s’ils avaient donné un zéro pour la Vallecana Marisa, cela n’aurait pas été mal, car elle a attaqué avec courage et bravoure tout au long du combat.

C’était l’un de ces combats qui créent des fans parce qu’ils ont tout donné, un combat acharné, où il y a eu des actions claires des deux combattants, récompensés par une grande ovation du public qui a rempli les installations.

Ce soir-là, l’organisation a également rendu hommage à deux légendes vivantes de la boxe, nous faisons référence aux maîtres Manolo del Río et Manolo Pombo.