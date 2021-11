Autriche : environ 2 millions d’Autrichiens non vaccinés touchés par de nouvelles ordonnances de verrouillage – « C’est nécessaire » | Monde | Nouvelles

L’Autriche, qui compte environ 9 millions d’habitants, imposera des restrictions de verrouillage à toute personne âgée de 12 ans ou plus qui n’a pas subi de double piqûre. Le verrouillage, qui est entré en vigueur dimanche à minuit, affectera la vie d’environ 2 millions de personnes et durera 10 jours avant que Vienne n’examine la situation.

Des restrictions devaient être imposées aux deux régions les plus durement touchées du pays, la Haute-Autriche et Salzbourg.

Cependant, cela a maintenant été étendu pour couvrir l’ensemble du pays.

Selon la BBC, cette décision signifie que les Autrichiens non piqués ne pourront quitter leur domicile que pour des raisons limitées, telles que travailler ou acheter de la nourriture.

Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg, 52 ans, a déclaré: « Nous ne prenons pas cette mesure à la légère mais elle est nécessaire. »

M. Schallenberg, qui a succédé à Sebastian Kurz en tant que chancelier le mois dernier, a ajouté : « En réalité, nous avons dit à un tiers de la population : vous ne quitterez plus votre appartement sauf pour certaines raisons.

« C’est une réduction massive des contacts entre les vaccinés et les non vaccinés. »

JUST IN: « La Grande-Bretagne à blâmer » Moscou riposte à Truss sur la crise des migrants en Biélorussie – « Pas de droit »

Il a poursuivi en déclarant : « C’est notre travail en tant que gouvernement autrichien de protéger le peuple.

« Par conséquent, nous avons décidé qu’à partir de lundi (…) il y aurait un verrouillage pour les non vaccinés. »

Les règles précédentes interdisaient aux Autrichiens non vaccinés de se rendre dans les restaurants, les coiffeurs et les cinémas.

Mais le taux de vaccination en Autriche ne s’élève qu’à 65%, ce qui serait l’un des taux les plus bas d’Europe occidentale.

En comparaison, des données récentes du gouvernement britannique ont révélé que 80% des Britanniques ont reçu deux doses du vaccin COVID-19.

Sky News rapporte également que l’Autriche souffre d’un taux d’infection moyen sur sept jours de 775,5 pour 100 000 personnes.

LIRE LA SUITE: Elon Musk a critiqué les commentaires « dégoûtants » de Bernie – « Je n’arrête pas d’oublier que vous êtes en vie »

« Des temps sombres pour la liberté et la liberté. »

L’ancienne collègue de M. Farage à l’UKIP, Suzanne Evans, 56 ans, a également tweeté : « L’Autriche n’imposera le confinement à 2 millions d’enfants et d’adultes non vaccinés qu’à partir de minuit, même si les vaccinés contractent et propagent également le virus.

« Un apartheid incroyable et hideux. »

Mais Boris Johnson, 57 ans, a averti que l’augmentation des cas de COVID-19 à travers l’Europe pourrait être observée au Royaume-Uni à moins que davantage de Britanniques ne réservent leurs jabs de rappel.

Le Premier ministre a déclaré: « Je vois les nuages ​​​​d’orage se rassembler sur certaines parties du continent européen et je dois être absolument franc avec les gens, nous sommes déjà venus ici et nous nous souvenons de ce qui s’est passé lorsqu’une vague commence à déferler.

« Le Royaume-Uni a mis en place une énorme protection grâce au déploiement du vaccin et à la volonté incroyable des gens de se manifester et de se faire piquer.

« Ce que je dis aujourd’hui, c’est que l’urgence d’obtenir ce coup de rappel est plus évidente que jamais.

« Si vous pouvez l’obtenir, c’est une bonne chose, les niveaux de protection qu’il vous offre sont formidables, donc au-delà de la cinquantaine, nous appelons maintenant, ils devraient venir le chercher.

« Ce que je dis aussi, c’est que si nous ne le faisons pas assez vite, nous pouvons voir les risques potentiels pour l’état de la pandémie dans ce qui se passe dans d’autres parties de l’Europe. »