Autriche : voici les cotes pour les huitièmes de finale du Championnat d’Europe

24/06/2021 à 22:10 CEST

Ronald Gonçalves

Après l’achèvement de la phase de groupes et la programmation respective des clés de la phase suivante du tournoi, tout est prêt pour le début des huitièmes de finale de l’Euro 2020, dont nous laisseront les premiers affrontements, accompagnés d’un Pays de Galles – Danemark, une Italie – Autriche qui aura lieu samedi prochain.

A) Oui, L’équipe de Roberto Mancini entrera dans le conflit après une victoire contre la Turquie (3-0), une victoire contre la Suisse (3-0) et une victoire contre le Pays de Galles (1-0), se hissant à la première place du groupe A et avec la particularité d’être la seule équipe avec à la fois un score parfait et zéro but encaissé. D’autre part, l’ensemble des Franco Foda a terminé deuxième du groupe C, ceci après vaincre la Macédoine du Nord (3-1), perdre contre les Pays-Bas (2-0) et battre l’Ukraine (1-0).

Sur la base de ce qui précède et en tenant compte du fait que L’Autriche n’a jamais battu l’Italie en confrontations directes (5 défaites et 2 nuls), les azzurris sont présentés comme favoris pour remporter la conquête, alors que votre passage aux quarts de finale se paie à 1,47 chez les bookmakers. En échange, une cravate est au prix de 4,2 euros, tandis que L’impôt autrichien est évalué à 8.

Donc, La qualification italienne pour la prochaine instance de l’Eurocup est attendue, bien que cela ne devienne une réalité -ou pas- avant le samedi 26 juin.