Autumn Adeigbo lève près de 3 millions de dollars pour une marque de plaque signalétique – WWD

Automne Adeigbo a connu une très bonne année.

Après que la créatrice de mode a obtenu environ 1,3 million de dollars d’investissements il y a un peu plus d’un an et s’est installée à Los Angeles, elle est passée d’un « one-woman show » à une équipe de quatre, a augmenté ses revenus de 400% et a attiré l’attention de des fans de célébrités – tels que Mindy Kaling, Gwyneth Paltrow, Selma Blair, Kerry Washington et la poétesse Amanda Gorman – tout en quadruplant son nombre d’abonnés sur Instagram (actuellement à 21 000). Elle est sur le point de lancer ses collections chez Bergdorf Goodman et Neiman Marcus et a été invitée à rejoindre le Council of Fashion Designers of America.

“Ça a été une année intense, c’est sûr”, a déclaré Adeigbo à WWD. « Mais ça a été excitant. Et ça a été une courbe d’apprentissage abrupte.

Autumn Adeigbo dans ses propres créations à Los Angeles, où elle habite maintenant. Photo de courtoisie

Tout le buzz – créé au milieu d’une pandémie mondiale, rien de moins, lorsque les consommateurs étaient bloqués, les événements à l’arrêt et des choses comme la création de lookbooks et l’embauche en personne ont produit de nouveaux défis – n’est pas passé inaperçu des investisseurs. , Soit. La créatrice, connue pour ses robes accrocheuses aux couleurs vives et ses bandeaux, a récemment obtenu des fonds supplémentaires de près de 3 millions de dollars, dirigés par la société de capital-risque Offline Ventures, portant ses investissements totaux à plus de 4 millions de dollars.

« Plus que de simplement créer des vêtements chics et colorés, Autumn crée un mouvement lié à la durabilité, au design et à la culture », a déclaré Brit Morin, associé général chez Offline Ventures et fondateur de la plateforme de style de vie numérique Brit + Co. « Jamais auparavant le monde n’a vu une marque de mode de plusieurs milliards de dollars d’une jeune femme noire, mais nous pensons que Autumn Adeigbo a le facteur X pour être la première. Investir dans une marque de mode est controversé dans le monde du capital-risque, mais il n’a jamais été question pour moi d’investir à l’automne. C’est une véritable artiste avec une entreprise en feu.

Autumn Adeigbo prévoit d’embaucher plus de personnel et d’ouvrir un bureau à New York avec les investissements supplémentaires. Photo de courtoisie

Avec les fonds supplémentaires, Adeigbo espère embaucher plus de personnel et mettre en place un bureau permanent à New York. Elle est également ouverte à l’expansion dans d’autres catégories de produits (actuellement, la marque propose du prêt-à-porter féminin, y compris des vestes et autres vêtements d’extérieur, des accessoires, des articles pour la maison et maintenant des sacs à main) et même à ouvrir ses propres magasins physiques à l’avenir. La marque est disponible chez Intermix, ShopBop, Elyse Walker, Anthropologie, Nordstrom, Free People et Rent the Runway, entre autres détaillants.

«Je parle toujours aux gens de collaborations supplémentaires et de domaines de créativité supplémentaires. Mais je veux vraiment me concentrer sur la mise à niveau de l’aspect opérationnel de l’entreprise », a déclaré Adeigbo. « Nous avons grandi beaucoup plus vite que je ne le pensais. Nous avons atteint nos objectifs de revenus pour cette année en juin [2021]. Donc, je ne veux pas grandir si vite que nous ne pouvons pas suivre. Je ne veux pas dire que nous ralentissons. Mais nous nous concentrons sur la solidité opérationnelle de la marque pour le reste de l’année avec ce nouveau tour de table.

“Et la culture d’équipe est mon objectif en ce moment”, a-t-elle poursuivi. « Je suis passionné par la création d’un environnement de travail dans lequel les gens aiment venir. C’est pourquoi j’ai créé ma propre marque. Parce que je voulais travailler dans la mode, mais la mode n’avait pas la réputation d’être l’environnement de travail le plus sain. J’en ai moi-même fait l’expérience dans ma trajectoire. Et je voulais créer un lieu pour les personnes qui voulaient faire l’expérience de la mode, mais la vivre de manière holistique. Construire une équipe est un art. Et c’est celui que je n’ai pas encore perfectionné. Je continue d’apprendre.”

La créatrice de mode Autumn Adeigbo dans son espace de travail à Los Angeles. Photo de courtoisie

Cela aide qu’elle ait eu des mentors de mode chevronnés pour l’aider dans son cheminement. Il s’agit notamment de Tory Burch, qu’elle a rencontré après avoir été nommée membre de Tory Burch en 2019, ainsi que des partenariats avec Rent the Runway et Stitch Fix. (Katrina Lake, fondatrice de Stitch Fix, était l’un des premiers investisseurs d’Adeigbo.)

« Quand j’engage une conversation avec [Burch], ou Katrina, et je leur pose des questions très intenses sur la création d’entreprises, et ils me donnent des réponses très simples », a déclaré Adeigbo. «Cela m’a appris à ne pas regarder tout le voyage et à être tellement submergé par tout ce qui doit être fait. C’est plus une question de dévouement, de persévérance, de patience, de travail acharné et de retour à [something] si ça ne marche pas, jour après jour. C’est un peu plus important, l’humilité de la façon dont vous abordez les choses. Au lieu de réfléchir, je suis un génie et je vais découvrir comment faire face à cette monstruosité de la construction d’une organisation.

« Pour chaque entrepreneur qui réussit, c’est l’aspect le plus difficile d’une entreprise », a-t-elle poursuivi. “J’aime la mode. Mais si nous parlions 50-50, je suis comme 51% plus intéressé par le côté commercial des choses. Je suis plutôt un entrepreneur, poursuivant humblement ce rêve de toute une vie, qui était de devenir créateur de mode, qui s’est transformé en une compréhension de l’entrepreneuriat. Parce qu’il y a tellement de choses à faire dans la création d’une entreprise que la conception n’est qu’un sous-produit. Et c’est pourquoi tant de marques de mode vont et viennent, je pense. Parce que c’est plus une entreprise qu’une forme d’art. L’art doit rencontrer le commerce.

Leah Solivan, General Partner chez Fuel Capital, qui a participé aux deux tours d’investissement, a accepté.

“Les progrès réalisés par Autumn au cours de la dernière année ont été vraiment inspirants et nous ne pourrions être plus ravis de la soutenir alors qu’elle continue d’être une force dans la mode et au-delà”, a déclaré Solivan. « Nous sommes ravis de continuer à nous associer à Autumn alors qu’elle fait évoluer sa marque. »

Autumn Adeigbo dans ses propres créations. Photo de courtoisie

Bien sûr, son sens des affaires ne signifie pas qu’elle se relâche sur ses créations, qui parviennent à être colorées mais glamour, ludiques et féminines, à la fois, et ont été repérées sur de nombreuses célébrités au cours de la dernière année.

« J’ai vraiment investi dans la création d’un produit qui se démarque et les célébrités sont des personnes qui se démarquent par leur talent, quel qu’il soit. C’est donc une synergie naturelle d’un produit hors du commun qui attire une personne hors du commun », a déclaré Adeigbo.

“Et je me suis retrouvé à concevoir beaucoup plus sexy”, a poursuivi le designer, faisant référence à l’installation sur la côte ouest, ainsi qu’à la tendance générale du moment. « Les gens s’habillent vraiment sexy en ce moment. Toutes les robes Met, ou les robes de remise de prix, sont transparentes et vous pouvez voir les sous-vêtements. J’ai l’impression que la tendance montre plus de peau. Le pendule oscille. Comme, oh, tu es en sueur. Avant c’était une tenue de travail. Et maintenant, c’est comme, allons dans l’autre sens et faisons le contraire de cela. Cette conversation est en train de changer.

“Je suis tellement fier visuellement de ce que nous avons créé en termes de produit, de marque globale et d’empreinte”, a déclaré Adeigbo. «Je savais à quel point il serait difficile de créer quelque chose de vraiment différent, quelque chose qui se démarque vraiment. Je pense que nous avons une marge d’amélioration. Je pense toujours ça. Mais je dirais que je suis très fier de ce que nous avons construit jusqu’à présent. Et nous ne faisons que commencer.