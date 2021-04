Aux anti-Vaxxers là-bas ⋆ .

La photo ci-dessus est ma photo de classe de première année de 1957 à la Sierra Madre School en Californie. C’est moi, le petit bonhomme dans le coin supérieur droit. Regardez attentivement la belle fille en bas à droite. C’était Lorie Creehan. Maintenant, regardez bien sa jambe droite. Elle porte un appareil orthopédique. Elle avait la poliomyélite avant l’introduction du vaccin Salk, et sa jambe n’a plus poussé par la suite. Je me souviens du lundi après les vacances de Pâques, quand, pour montrer et raconter, elle a montré son nouveau corset. La semelle de la chaussure en bas est devenue de plus en plus épaisse au fil des ans. Nous avions l’habitude de l’aider à monter les escaliers (pas d’ascenseur dans notre école de 1931) et avons essayé d’improviser des jeux de terrain pour qu’elle se joigne. Aller à l’école avec une «polio» était une leçon importante pour nous, et personne n’était un «anti -vaxxer ». En plus de jouer à la «roulette russe», je ne peux rien imaginer de plus idiot que ces gens, affichant une hygiène de base en cas de pandémie et essayant de se convaincre eux-mêmes et les autres que le vaccin COVID-19 est un complot secret. J’ai plus de 70 ans, si vous faites le calcul à partir de la date ci-dessus, et j’ai pu recevoir les deux vaccinations. Ma femme a son deuxième demain. Nous continuerons de suivre les recommandations du CDC et de travailler pour protéger nos semblables, hommes, femmes et enfants. Anti-Vaxxers: voudriez-vous qu’un enfant ou un frère ou une sœur doive traîner une jambe flétrie toute sa vie? Voudriez-vous qu’ils mentent, branchés à un respirateur, à bout de souffle avec des poumons COVID? Qu’est ce qui ne vas pas chez toi?

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!

Lien source