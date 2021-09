Aux Caraïbes ! Yadier Molina fait dormir Lindor Jr

in

Le diable en sait plus en tant que vieil homme qu’en tant que diable, dit le proverbe, et peu de joueurs de la MLB l’appliquent mieux que le futur Hall of Fame. Yadier Molina.

Pa’ montre ce jeu parfait où le receveur de Les cardinaux envoie son compatriote Francisco “Paquito” Lindor Jr. au congélateur avec une petite saveur “caribéenne”:

DOUBLE JEU ÉNORME ! ??

D’ailleurs, Cardinaux ont remporté 6 de leurs six derniers matchs de Grandes ligues, resserrant la lutte pour la wild card de la Ligue nationale avec Padres et Reds.

Atteindra-t-il les garçons de Yadier Molina pour un passage aux éliminatoires de la MLB?

La vérité? Espérons que beaucoup d’entre nous veulent voir une dernière «danse» pour Molina avec les Cardinals en séries éliminatoires. Ou non?