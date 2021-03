Aux États-Unis, c’est assez avec la balle arrêtée

14/03/2021 à 22:27 CET



Un coin était la solution du Unis contre West Ham. Un service lancé par Bruno Fernandes terminé avec le central Dawson marquant dans son propre but, et la résolution des problèmes des diables rouges pour créer un danger. Ceux de Solskjaer restent fermes en deuxième position du tableau.

MUN WHU Manchester United Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. Jambon de l’Ouest Fabianski; Diop, Dawson, Cresswell; Coufal, Rice, Soucek, Noble (Lanzini, M.62), Johnson (Benrahma, M.62); Bowen, Antonio. Arbitre Martin Atkinson. TA: Wan-Bissaka (M.35), McTominay (M.49), Rashford (M.76), James (M.92) Stade Old Trafford. Pas de spectateurs.

Ce n’était pas un match brillant. Un seul tir au but a été enregistré dans les 45 premières minutes, et United a chargé leur absences à la pointe. Solskjaer est entré dans le duel sans attaquants, et a dû hâter le retour de Rashford pour obtenir un onze avec des garanties. Le jeune homme a été laissé sur le banc Amad Traoré, dont il y avait des spéculations sur ses débuts en tant que starter.

Le résultat final était excellent, mais United souffrait d’anciens problèmes. Manque de créativité en attaque, avec peu de ressources contre un farouche West Ham en défense. La voie de gauche avec Shaw et Rashford était le grand atout local, tandis que Bruno Fernandes J’essayais de me connecter avec Greenwood à la pointe. Le seul qu’ils ont lié s’est terminé par l’arrivée la plus claire, et la seule, de la première mi-temps. Le coup de feu de Greenwood l’a repoussé Fabianski brillamment.

Solskjaer n’a pas bougé de pièces à la pause, et le rythme ne s’est pas amélioré à la reprise. Cependant, ils ont trouvé un coin salvateur. Bruno a servi, peigné McTominay et le central Dawson a fini par l’envoyer à sa propre porte dans une vente aux enchères sans appel cette fois pour Fabianski.

L’avantage a donné à United plus de place pour voir les espaces sur le comptoir, mais ne les a pas matérialisés. Bruno il a rencontré un autre grand arrêt de Fabianski, et Greenwood a frappé le poteau. West Ham a grandi soutenu par un riz imposant dans la salle des machines, et avec Soucek et Antonio ajouté à la zone. Compris entre Maguire, Lindelof et Henderson ils ont pu désactiver tous leurs centres dans la région pour garder les diables rouges accrochés à la deuxième place du premier ministre.